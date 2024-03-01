Венгрия добилась разблокировки €2 млрд из фондов ЕС
Европейский союз разморозил около двух миллиардов евро для Венгрии из своих фондов. Об этом 1 марта сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передаёт Bloomberg
Спикер ЕК утверждает, что Евросоюз принял соответствующее решение, потому как Будапешт выполнил необходимые для разблокировки средств условия, которые касались образования и гендерного равенства.
Отмечается, что два миллиарда евро – это небольшая часть замороженных Евросоюзом средств Венгрии объёмом более чем 30 миллиардов евро.
Выполненные Будапештом условия не были связаны с опасениями по поводу верховенства права или коррупции, которые являлись основными посылами при замораживании финансирования.
Напомним, в конце 2023 года политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявлял, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов.