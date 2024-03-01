Венгрия добилась разблокировки €2 млрд из фондов ЕС - 01.03.2024 Украина.ру
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Венгрия добилась разблокировки €2 млрд из фондов ЕС
Венгрия добилась разблокировки €2 млрд из фондов ЕС - 01.03.2024 Украина.ру
Венгрия добилась разблокировки €2 млрд из фондов ЕС
Европейский союз разморозил около двух миллиардов евро для Венгрии из своих фондов. Об этом 1 марта сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передаёт Bloomberg
2024-03-01T21:28
2024-03-01T21:28
новости
венгрия
евросоюз
замороженные активы
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Спикер ЕК утверждает, что Евросоюз принял соответствующее решение, потому как Будапешт выполнил необходимые для разблокировки средств условия, которые касались образования и гендерного равенства. Отмечается, что два миллиарда евро – это небольшая часть замороженных Евросоюзом средств Венгрии объёмом более чем 30 миллиардов евро. Выполненные Будапештом условия не были связаны с опасениями по поводу верховенства права или коррупции, которые являлись основными посылами при замораживании финансирования. Напомним, в конце 2023 года политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявлял, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов.
https://ukraina.ru/20240210/1053220678.html
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новости, венгрия, евросоюз, замороженные активы
Новости, Венгрия, Евросоюз, замороженные активы

Венгрия добилась разблокировки €2 млрд из фондов ЕС

21:28 01.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Читать в
Европейский союз разморозил около двух миллиардов евро для Венгрии из своих фондов. Об этом 1 марта сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передаёт Bloomberg
Спикер ЕК утверждает, что Евросоюз принял соответствующее решение, потому как Будапешт выполнил необходимые для разблокировки средств условия, которые касались образования и гендерного равенства.
Отмечается, что два миллиарда евро – это небольшая часть замороженных Евросоюзом средств Венгрии объёмом более чем 30 миллиардов евро.
Выполненные Будапештом условия не были связаны с опасениями по поводу верховенства права или коррупции, которые являлись основными посылами при замораживании финансирования.
Напомним, в конце 2023 года политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявлял, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов.
Катарин Новак
10 февраля, 21:09
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофилаВ субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку
 
НовостиВенгрияЕвросоюззамороженные активы
 
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