https://ukraina.ru/20240229/1053641645.html

Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст

Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст - 29.02.2024 Украина.ру

Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст

Ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Киев не получит это оружие. Об этом публично заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Дрездене, передаёт издание Tagesschau

2024-02-29T23:41

2024-02-29T23:41

2024-02-29T23:41

новости

олаф шольц

германия

фрг

военная помощь

военная техника

сво

спецоперация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/34/1034263411_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_23d68cb1068fde7f8c660dd4f16f5874.jpg

Он указал на то, что пока Берлин и Вашингтон не передавали Киеву крылатые ракеты, в то время как Лондон и Париж уже это сделали. Хотя и они, по словам Шольца, "точно знают, где и что приземлится". Таким образом, поставку Taurus Украине немецкий лидер в очередной раз исключил. Канцлер добавил, что его "раздражает" критика, потому что Германия и так поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны. Только в этом году ФРГ выделила семь миллиардов евро на финансирование киевского режима. Уточняется, что если Конгресс США не согласует новые средства, Германия станет основным спонсором Украины. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что ВСУ не увидят Taurus, так как для этой системы потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата.

https://ukraina.ru/20240222/1053477267.html

германия

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олаф шольц, германия, фрг, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу