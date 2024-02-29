Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст - 29.02.2024 Украина.ру
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Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст
Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст - 29.02.2024 Украина.ру
Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст
Ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Киев не получит это оружие. Об этом публично заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Дрездене, передаёт издание Tagesschau
2024-02-29T23:41
2024-02-29T23:41
новости
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германия
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Он указал на то, что пока Берлин и Вашингтон не передавали Киеву крылатые ракеты, в то время как Лондон и Париж уже это сделали. Хотя и они, по словам Шольца, "точно знают, где и что приземлится". Таким образом, поставку Taurus Украине немецкий лидер в очередной раз исключил. Канцлер добавил, что его "раздражает" критика, потому что Германия и так поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.&nbsp;Только в этом году ФРГ выделила семь миллиардов евро на финансирование киевского режима. Уточняется, что если Конгресс США не согласует новые средства, Германия станет основным спонсором Украины. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что ВСУ не увидят Taurus, так как для этой системы потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата.
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новости, олаф шольц, германия, фрг, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу
Новости, Олаф Шольц, Германия, ФРГ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВСУ

Шольц боится ударов ВСУ по Москве, поэтому Taurus не даст

23:41 29.02.2024
 
© president.gov.uaканцлер Германии Олаф Шольц
канцлер Германии Олаф Шольц
© president.gov.ua
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Ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния в 500 километров, "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Киев не получит это оружие. Об этом публично заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Дрездене, передаёт издание Tagesschau
Он указал на то, что пока Берлин и Вашингтон не передавали Киеву крылатые ракеты, в то время как Лондон и Париж уже это сделали. Хотя и они, по словам Шольца, "точно знают, где и что приземлится".
Таким образом, поставку Taurus Украине немецкий лидер в очередной раз исключил.
"Опять же, я считаю, что это исключено", – подчеркнул Шольц.
Канцлер добавил, что его "раздражает" критика, потому что Германия и так поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны. Только в этом году ФРГ выделила семь миллиардов евро на финансирование киевского режима.
Уточняется, что если Конгресс США не согласует новые средства, Германия станет основным спонсором Украины.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что ВСУ не увидят Taurus, так как для этой системы потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата.
Taurus - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 17:19
"Зеленский тихо умирать не захочет". Почему Шольц не даёт Украине немецкие ракеты Правительство Олафа Шольца разработало тайный план по передаче Киеву ракет для "нанесения ударов глубоко в тылу противника", сообщило 20 февраля немецкий Bild
 
НовостиОлаф ШольцГерманияФРГвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперацияВСУ
 
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