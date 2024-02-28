В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку - 28.02.2024 Украина.ру
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В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку - 28.02.2024 Украина.ру
В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
Власти Латвии готовы оказать помощь Украине солдатами. Республика "принципиально не выступает" против развертывания западных наземных войск в зоне боевых действий, если соответствующее решение примет НАТО, передаёт портал Tagesschau
2024-02-28T16:43
2024-02-28T16:44
новости
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иностранные наемники
всу
боевые действия
эммануэль макрон
нато
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Не исключено, что латвийские солдаты действительно будут воевать на Украине, в республике рассматривают такую возможность. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Сам президент Украины Владимир Зеленский воспринял слова Макрона положительно, назвав их "хорошим знаком". В Кремле предупредили союзников Киева – отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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новости, украина, латвия, сво, иностранные наемники, всу, боевые действия, эммануэль макрон, нато
Новости, Украина, Латвия, СВО, иностранные наемники, ВСУ, боевые действия, Эммануэль Макрон, НАТО

В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку

16:43 28.02.2024 (обновлено: 16:44 28.02.2024)
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Власти Латвии готовы оказать помощь Украине солдатами. Республика "принципиально не выступает" против развертывания западных наземных войск в зоне боевых действий, если соответствующее решение примет НАТО, передаёт портал Tagesschau
"Латвия продолжает изучать множество различных способов усиления поддержки Украины", – цитирует СМИ представителя министерства обороны прибалтийских стран ЕС и НАТО.
Не исключено, что латвийские солдаты действительно будут воевать на Украине, в республике рассматривают такую возможность.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов.
Сам президент Украины Владимир Зеленский воспринял слова Макрона положительно, назвав их "хорошим знаком". В Кремле предупредили союзников Киева – отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Зеленский Макрон
05:08
Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искатьМы неоднократно отмечали феномен украинского сознания. Если поговорить с украинцами на улицах их городов, то выяснится, что едва ли не каждый желает победить Россию на поле боя. Но после первого же уточнения окажется, что непосредственно отправляться на войну с Россией желающих почти нет.
 
НовостиУкраинаЛатвияСВОиностранные наемникиВСУбоевые действияЭммануэль МакронНАТО
 
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