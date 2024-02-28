https://ukraina.ru/20240228/1053595280.html

В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку

В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку - 28.02.2024 Украина.ру

В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку

Власти Латвии готовы оказать помощь Украине солдатами. Республика "принципиально не выступает" против развертывания западных наземных войск в зоне боевых действий, если соответствующее решение примет НАТО, передаёт портал Tagesschau

2024-02-28T16:43

2024-02-28T16:43

2024-02-28T16:44

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Не исключено, что латвийские солдаты действительно будут воевать на Украине, в республике рассматривают такую возможность. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Сам президент Украины Владимир Зеленский воспринял слова Макрона положительно, назвав их "хорошим знаком". В Кремле предупредили союзников Киева – отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ukraina.ru/20240228/1053573668.html

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новости, украина, латвия, сво, иностранные наемники, всу, боевые действия, эммануэль макрон, нато