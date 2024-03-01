Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога
Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, НАТО будет воевать с Россией после того, как ВС РФ одержат победу на Украине, вырвались у американского министра "по Фрейду". Так прокомментировал его заявление Остина глава российского МИДа Сергей Лавров
"У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию", – приводит его слова РИА Новости.
При этом, Лавров подчеркнул, что заявление Остина перечеркнуло всё то, что говорили лидеры США до этого. Оказывается, всё совсем наоборот – война в планах как раз у США, а не у России.
"Они (американцы, – ред.) чувствуют, как Европа от них уплывает. Пока, вернее, Европа просто является главным пострадавшим, жертвой в их политике по затаскиванию Украины в НАТО", – добавил Лавров.
Накануне, 29 февраля, шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск в зоне спецоперации и допустил войну НАТО с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Остина безответственны и в очередной раз подтверждают оправданность российской спецоперации.
13:33Пушков считает, что глава Пентагона будет воевать с Россией в одиночкуГлава минобороны США Ллойд Остин, вероятно, будет воевать на Украине от лица НАТО в одиночку, написал 1 марта председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале