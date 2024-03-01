Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога - 01.03.2024 Украина.ру
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Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога
Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога - 01.03.2024 Украина.ру
Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога
Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, НАТО будет воевать с Россией после того, как ВС РФ одержат победу на Украине, вырвались у американского министра "по Фрейду". Так прокомментировал его заявление Остина глава российского МИДа Сергей Лавров
2024-03-01T18:15
2024-03-01T18:15
новости
сергей лавров
мид рф
пентагон
сша
нато
запад
война
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При этом, Лавров подчеркнул, что заявление Остина перечеркнуло всё то, что говорили лидеры США до этого. Оказывается, всё совсем наоборот – война в планах как раз у США, а не у России. Накануне, 29 февраля, шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск в зоне спецоперации и допустил войну НАТО с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Остина безответственны и в очередной раз подтверждают оправданность российской спецоперации.
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новости, сергей лавров, мид рф, пентагон, сша, нато, запад, война
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, Пентагон, США, НАТО, Запад, война

Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога

18:15 01.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, НАТО будет воевать с Россией после того, как ВС РФ одержат победу на Украине, вырвались у американского министра "по Фрейду". Так прокомментировал его заявление Остина глава российского МИДа Сергей Лавров
"У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию", – приводит его слова РИА Новости.
При этом, Лавров подчеркнул, что заявление Остина перечеркнуло всё то, что говорили лидеры США до этого. Оказывается, всё совсем наоборот – война в планах как раз у США, а не у России.
"Они (американцы, – ред.) чувствуют, как Европа от них уплывает. Пока, вернее, Европа просто является главным пострадавшим, жертвой в их политике по затаскиванию Украины в НАТО", – добавил Лавров.
Накануне, 29 февраля, шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск в зоне спецоперации и допустил войну НАТО с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Остина безответственны и в очередной раз подтверждают оправданность российской спецоперации.
Сенатор Алексей Пушков
13:33
Пушков считает, что глава Пентагона будет воевать с Россией в одиночкуГлава минобороны США Ллойд Остин, вероятно, будет воевать на Украине от лица НАТО в одиночку, написал 1 марта председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале
 
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