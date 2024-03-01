https://ukraina.ru/20240301/1053656816.html

Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога

Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога - 01.03.2024 Украина.ру

Лавров, комментируя заявление Пентагона о войне с РФ, вспомнил австрийского психолога

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, НАТО будет воевать с Россией после того, как ВС РФ одержат победу на Украине, вырвались у американского министра "по Фрейду". Так прокомментировал его заявление Остина глава российского МИДа Сергей Лавров

2024-03-01T18:15

2024-03-01T18:15

2024-03-01T18:15

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сергей лавров

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При этом, Лавров подчеркнул, что заявление Остина перечеркнуло всё то, что говорили лидеры США до этого. Оказывается, всё совсем наоборот – война в планах как раз у США, а не у России. Накануне, 29 февраля, шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск в зоне спецоперации и допустил войну НАТО с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Остина безответственны и в очередной раз подтверждают оправданность российской спецоперации.

https://ukraina.ru/20240301/1053649028.html

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новости, сергей лавров, мид рф, пентагон, сша, нато, запад, война