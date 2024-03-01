https://ukraina.ru/20240301/1053655964.html

Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров

Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров - 01.03.2024 Украина.ру

Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров

Неофициально иностранные контингенты уже участвуют в боевых действиях на Украине, присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые военные стран Запада. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье

2024-03-01T17:34

2024-03-01T17:34

2024-03-01T17:34

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сергей лавров

мид рф

сво

иностранные наемники

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запад

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Лавров указал на то, что дальнобойное средства поражения украинская армия не могла бы использовать самостоятельно. В России это прекрасно понимают, добавил он.Глава российского министерства также напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку солдат стран НАТО на Украину для участия в боевых действиях. Упомянул Лавров и поочерёдные отказы лидеров Запада от этого, однако было бы не совсем верно считать, что США отмежевались от слов французского лидера. Летом 2023 года в министерстве обороны РФ сообщали, что за время проведения специальной военной операции уничтожено свыше 4,8 тысячи иностранных наемников, подавляющее число из них было из США, Канады и Европы.

https://ukraina.ru/20240301/1053654148.html

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новости, сергей лавров, мид рф, сво, иностранные наемники, нато, запад