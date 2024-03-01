https://ukraina.ru/20240301/1053655964.html
Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров
Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров - 01.03.2024 Украина.ру
Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров
Неофициально иностранные контингенты уже участвуют в боевых действиях на Украине, присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые военные стран Запада. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье
2024-03-01T17:34
2024-03-01T17:34
2024-03-01T17:34
новости
сергей лавров
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Лавров указал на то, что дальнобойное средства поражения украинская армия не могла бы использовать самостоятельно. В России это прекрасно понимают, добавил он.Глава российского министерства также напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку солдат стран НАТО на Украину для участия в боевых действиях. Упомянул Лавров и поочерёдные отказы лидеров Запада от этого, однако было бы не совсем верно считать, что США отмежевались от слов французского лидера. Летом 2023 года в министерстве обороны РФ сообщали, что за время проведения специальной военной операции уничтожено свыше 4,8 тысячи иностранных наемников, подавляющее число из них было из США, Канады и Европы.
https://ukraina.ru/20240301/1053654148.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, мид рф, сво, иностранные наемники, нато, запад
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, СВО, иностранные наемники, НАТО, Запад
Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров
Неофициально иностранные контингенты уже участвуют в боевых действиях на Украине, присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые военные стран Запада. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье