Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров - 01.03.2024 Украина.ру
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Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров
Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров - 01.03.2024 Украина.ру
Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров
Неофициально иностранные контингенты уже участвуют в боевых действиях на Украине, присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые военные стран Запада. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье
2024-03-01T17:34
2024-03-01T17:34
новости
сергей лавров
мид рф
сво
иностранные наемники
нато
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Лавров указал на то, что дальнобойное средства поражения украинская армия не могла бы использовать самостоятельно. В России это прекрасно понимают, добавил он.Глава российского министерства также напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку солдат стран НАТО на Украину для участия в боевых действиях. Упомянул Лавров и поочерёдные отказы лидеров Запада от этого, однако было бы не совсем верно считать, что США отмежевались от слов французского лидера. Летом 2023 года в министерстве обороны РФ сообщали, что за время проведения специальной военной операции уничтожено свыше 4,8 тысячи иностранных наемников, подавляющее число из них было из США, Канады и Европы.
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новости, сергей лавров, мид рф, сво, иностранные наемники, нато, запад
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, СВО, иностранные наемники, НАТО, Запад

Кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине – Лавров

17:34 01.03.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
© МИД РФ
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Неофициально иностранные контингенты уже участвуют в боевых действиях на Украине, присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые военные стран Запада. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье

"Американцы до госпереворота (прим. ред. - на Украине) сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наёмников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы", – цитирует его РИА Новости.

Лавров указал на то, что дальнобойное средства поражения украинская армия не могла бы использовать самостоятельно. В России это прекрасно понимают, добавил он.

"Неофициально они (прим. ред. – кадровые офицера стран Запада) там находятся без этих инструкторов, так называемых. Дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов. Мы всё прекрасно понимаем", – сказал министр.

Глава российского министерства также напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку солдат стран НАТО на Украину для участия в боевых действиях. Упомянул Лавров и поочерёдные отказы лидеров Запада от этого, однако было бы не совсем верно считать, что США отмежевались от слов французского лидера.

"Макрон (...) не отказывается от своих слов. Но вы упомянули, что Вашингтон стал отмежёвываться от такой позиции – это не совсем так. Действительно, президент Байден что-то так сказал, что мы не собираемся воевать, а господин Остин, министр обороны (...) заявил, что если Украина потерпит поражение от России, то НАТО придется вступать в борьбу с Россией. Дело серьёзное", – дополнил Лавров.

Летом 2023 года в министерстве обороны РФ сообщали, что за время проведения специальной военной операции уничтожено свыше 4,8 тысячи иностранных наемников, подавляющее число из них было из США, Канады и Европы.
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