Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии

Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона относительно ввода войск на территорию Украины, при всей теоретической выигрышности (это почти наверняка приведёт к возобновлению переговорного процесса), вызвало вопрос – а есть ли что вводить самому Макрону? Ведь инициатива совпала с сообщениями о рекрутском кризисе во французской армии