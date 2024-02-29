Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии - 29.02.2024 Украина.ру
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Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии
Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии - 29.02.2024 Украина.ру
Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии
Ни одна страна в Европе не намерена помогать Киеву военнослужащими, которые могли бы принять участия в конфликте на Украине. Об этом 29 февраля заявил премьер Чехии Пётр Фиала, передаёт издание ЧТК
2024-02-29T21:30
2024-02-29T21:30
новости
чехия
украина
сво
иностранные наемники
спецоперация
эммануэль макрон
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По словам политика, намерение президента Франции о такой поддержке Украины, обозначенное во время саммита в Париже, не обсуждалось детально и не будет впредь. Вместе с тем, Фиала полагает, что присутствие иностранных наёмников было бы полезно для ВСУ. Премьер Чехии также подчеркнул, что этот вопрос является "неприемлемым для подавляющего большинства", а потому в Европе его обсуждать не будут. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его заявление по Украине было взвешенным и продуманным. Информационное агентство AFP сообщало, что план Парижа по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях в течение продолжительного времени изучали в Европе и в США поддержали такое решение.
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новости, чехия, украина, сво, иностранные наемники, спецоперация, эммануэль макрон
Новости, Чехия, Украина, СВО, иностранные наемники, Спецоперация, Эммануэль Макрон

Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии

21:30 29.02.2024
 
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Ни одна страна в Европе не намерена помогать Киеву военнослужащими, которые могли бы принять участия в конфликте на Украине. Об этом 29 февраля заявил премьер Чехии Пётр Фиала, передаёт издание ЧТК
По словам политика, намерение президента Франции о такой поддержке Украины, обозначенное во время саммита в Париже, не обсуждалось детально и не будет впредь.
Вместе с тем, Фиала полагает, что присутствие иностранных наёмников было бы полезно для ВСУ.
"Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (прим. ред. – украинских солдат)", – дополнил он.
Премьер Чехии также подчеркнул, что этот вопрос является "неприемлемым для подавляющего большинства", а потому в Европе его обсуждать не будут.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его заявление по Украине было взвешенным и продуманным. Информационное агентство AFP сообщало, что план Парижа по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях в течение продолжительного времени изучали в Европе и в США поддержали такое решение.
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22
28 февраля, 17:47
Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива МакронаИнициатива президента Франции Эммануэля Макрона относительно ввода войск на территорию Украины, при всей теоретической выигрышности (это почти наверняка приведёт к возобновлению переговорного процесса), вызвало вопрос – а есть ли что вводить самому Макрону? Ведь инициатива совпала с сообщениями о рекрутском кризисе во французской армии
 
НовостиЧехияУкраинаСВОиностранные наемникиСпецоперацияЭммануэль Макрон
 
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