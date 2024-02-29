Никто в Европе не собирается направлять солдат на Украину – премьер Чехии
© Public domain
© Public domain
Ни одна страна в Европе не намерена помогать Киеву военнослужащими, которые могли бы принять участия в конфликте на Украине. Об этом 29 февраля заявил премьер Чехии Пётр Фиала, передаёт издание ЧТК
По словам политика, намерение президента Франции о такой поддержке Украины, обозначенное во время саммита в Париже, не обсуждалось детально и не будет впредь.
Вместе с тем, Фиала полагает, что присутствие иностранных наёмников было бы полезно для ВСУ.
"Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (прим. ред. – украинских солдат)", – дополнил он.
Премьер Чехии также подчеркнул, что этот вопрос является "неприемлемым для подавляющего большинства", а потому в Европе его обсуждать не будут.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его заявление по Украине было взвешенным и продуманным. Информационное агентство AFP сообщало, что план Парижа по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях в течение продолжительного времени изучали в Европе и в США поддержали такое решение.
28 февраля, 17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива МакронаИнициатива президента Франции Эммануэля Макрона относительно ввода войск на территорию Украины, при всей теоретической выигрышности (это почти наверняка приведёт к возобновлению переговорного процесса), вызвало вопрос – а есть ли что вводить самому Макрону? Ведь инициатива совпала с сообщениями о рекрутском кризисе во французской армии