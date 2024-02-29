Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет - 29.02.2024 Украина.ру
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Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет - 29.02.2024 Украина.ру
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет
Заявление о возможной отправке французских солдат для участия в боевых действиях на Украине было обдуманным и взвешенным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля
2024-02-29T20:24
2024-02-29T20:25
новости
эммануэль макрон
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Позицию лидера страны по этому вопросу не одобряют почти 70% французов, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для издания Le Figaro. Уточняется, что только 31% из прошенных готовы к тому, чтобы войска западных стран участвовали в боевых действиях на Украине. Большинство французов – 51% – считают Россию "неизбежным злом, с которым мы должны иметь дело", то есть выступают за нейтралитет в отношении неё. По данным опроса, 37% призывают Макрона рассматривать РФ как "противника, с которым нужно бороться", а 11% – видят в нашей стране союзника.
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новости, эммануэль макрон, франция, всу, сво, спецоперация, иностранные наемники
Новости, Эммануэль Макрон, Франция, ВСУ, СВО, Спецоперация, иностранные наемники

Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет

20:24 29.02.2024 (обновлено: 20:25 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Заявление о возможной отправке французских солдат для участия в боевых действиях на Украине было обдуманным и взвешенным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля
"Это очень серьёзная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", – приводит слова Макрона РИА Новости.
Позицию лидера страны по этому вопросу не одобряют почти 70% французов, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для издания Le Figaro.
Уточняется, что только 31% из прошенных готовы к тому, чтобы войска западных стран участвовали в боевых действиях на Украине. Большинство французов – 51% – считают Россию "неизбежным злом, с которым мы должны иметь дело", то есть выступают за нейтралитет в отношении неё.
По данным опроса, 37% призывают Макрона рассматривать РФ как "противника, с которым нужно бороться", а 11% – видят в нашей стране союзника.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 05:04
Сергей Сазонов: Пока Макрон планирует интервенцию на Украину, ВСУ готовятся к битве в ПричерноморьеПрезидент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.
 
НовостиЭммануэль МакронФранцияВСУСВОСпецоперацияиностранные наемники
 
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