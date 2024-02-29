https://ukraina.ru/20240229/1053638702.html

Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет

Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет - 29.02.2024 Украина.ру

Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет

Заявление о возможной отправке французских солдат для участия в боевых действиях на Украине было обдуманным и взвешенным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля

2024-02-29T20:24

2024-02-29T20:24

2024-02-29T20:25

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Позицию лидера страны по этому вопросу не одобряют почти 70% французов, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для издания Le Figaro. Уточняется, что только 31% из прошенных готовы к тому, чтобы войска западных стран участвовали в боевых действиях на Украине. Большинство французов – 51% – считают Россию "неизбежным злом, с которым мы должны иметь дело", то есть выступают за нейтралитет в отношении неё. По данным опроса, 37% призывают Макрона рассматривать РФ как "противника, с которым нужно бороться", а 11% – видят в нашей стране союзника.

https://ukraina.ru/20240229/1053604754.html

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новости, эммануэль макрон, франция, всу, сво, спецоперация, иностранные наемники