https://ukraina.ru/20240229/1053638702.html
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет - 29.02.2024 Украина.ру
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет
Заявление о возможной отправке французских солдат для участия в боевых действиях на Украине было обдуманным и взвешенным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля
2024-02-29T20:24
2024-02-29T20:24
2024-02-29T20:25
новости
эммануэль макрон
франция
всу
сво
спецоперация
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042580046_0:25:3078:1756_1920x0_80_0_0_357adf676805d8f5e266d778878b98b7.jpg
Позицию лидера страны по этому вопросу не одобряют почти 70% французов, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для издания Le Figaro. Уточняется, что только 31% из прошенных готовы к тому, чтобы войска западных стран участвовали в боевых действиях на Украине. Большинство французов – 51% – считают Россию "неизбежным злом, с которым мы должны иметь дело", то есть выступают за нейтралитет в отношении неё. По данным опроса, 37% призывают Макрона рассматривать РФ как "противника, с которым нужно бороться", а 11% – видят в нашей стране союзника.
https://ukraina.ru/20240229/1053604754.html
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042580046_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_86159448e90d2c35819b966e2cfa38b9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эммануэль макрон, франция, всу, сво, спецоперация, иностранные наемники
Новости, Эммануэль Макрон, Франция, ВСУ, СВО, Спецоперация, иностранные наемники
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет
20:24 29.02.2024 (обновлено: 20:25 29.02.2024)
Заявление о возможной отправке французских солдат для участия в боевых действиях на Украине было обдуманным и взвешенным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля