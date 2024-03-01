https://ukraina.ru/20240301/1053647682.html

Немцы и нападение на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 марта

Немцы и нападение на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 марта - 01.03.2024 Украина.ру

Немцы и нападение на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 марта

Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила об аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-03-01T13:00

2024-03-01T13:00

2024-03-01T14:34

хроники

эксклюзив

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О наличии аудиозаписи с разговорами немецких офицеров Симоньян сообщила у себя в телеграм-канале."Кое-что кра-а-айне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю. Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно. Сорок минут пленительного аудио", – написала главред МИА "Россия сегодня" утром 1 марта.Она обратилась с официальным журналистским запросом к главе германской дипмиссии в России, МИД ФРГ и федеральному канцлеру Олафу Шольцу."В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра", – указала Симоньян.На её публикацию уже обратили внимание в Министерстве иностранных дел России."Интересно, что на этот счёт думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Реакции МИД ФРГ, посла Германии в России и администрации Шольца пока нет.В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании в частном порядке призывает Германию "прекратить оправдываться" и передать Украине ракеты большой дальности Taurus."Высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы её ракеты Taurus, утверждают люди, знакомые с этим вопросом", – указывалось в публикации.Также цитировался ряд политиков и чиновников."Германия должна прекратить оправдываться", – заявил на условиях анонимности один британский чиновник.Ранее его страна предложила решение для преодоления сопротивления Германии по отправке ракет, включая соглашение об обмене, по которому Великобритания будет поставлять Украине больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Великобритании ракеты дальнего радиуса действия на замену."Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той должности и не в то время", – цитировало агентство заявление бывшего британского министра обороны Бена Уоллеса интервью газете Evening Standard.Как отметила в комментарии самому агентству председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс, "комментарии Шольца неправильные, безответственные и являются пощечиной союзникам"."Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы", – подчеркнула Кернс.Также агентство Bloomberg сообщило, что между Великобританией и Германией возник более широкий спор из-за упоминания Шольцем британских и французских войск, которые помогают украинцам в эксплуатации дальнобойных систем вооружений для нанесения ударов по России."То, что делают британцы и французы с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии", – заявил Шольц 26 февраля.Как сообщило Bloomberg, некоторые британские депутаты восприняли эти замечания как публичный комментарий Шольца относительно засекреченной деятельности британских солдат на Украине.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по координации и контролю вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 30 ударов.На Донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на Горловском — 22 обстрела, выпустив 107 единиц различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщили в Управлении ФСБ по ДНР в небе над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки подавили 4 украинских беспилотника.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 152 мм и 10 кассетных снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 19 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Князегригорьевка — 5; Каиры — 4; Песчановка — 3; Коробки — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Песчановка, Каиры. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 1 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 29 февраля разрушения выявлены в посёлке Разумное – есть повреждения в одном частном жилом домовладении, в селе Отрадное поврежден автомобиль, а также навес магазина", – отмечалось в публикации.В Валуйском городском округе в селе Долгое украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе в селе Новое в результате прилёта артмины повреждён легковой автомобиль. Пострадавших нет. В районе хутора Плотвянка украинские военные атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе в городе Грайворон украинским дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка было выпущено 4 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. В селе Новостроевка-Первая украинские военные атаковали инфраструктурный объект связи с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал.В Корочанском районе системой ПВО было сбито 2 БПЛА самолётного типа: один в районе села Прицепиловка, второй на территории между населенными пунктами Городище и Резников. Обошлось без последствий на земле.В Краснояружском районе по окраине села Репяховка было выпущено 5 миномётных снарядов, по окраине села Теребрено – 3, по окраине села Староселье – 2 миномётных снаряда. В районе села Илек-Пеньковка средствами ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Ракитянском районе между селом Илёк-Кошары и посёлком Ракитное системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попал посёлок Красное – зафиксировано 2 прилёта. Также в посёлке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. В результате взрыва есть повреждения в одном частном жилом домовладении: выбиты окна, посечены фасад и кровля. Никто не пострадал. По селу Муром выпущено 3 миномётных снаряда и один снаряд из РСЗО. Пострадавших нет. Повреждено производственное помещение. По окраине села Новая Таволжанка выпущено 7 миномётных снарядов, по поселку Ленинский – 6 миномётных снарядов. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", – писал Гладков.Позднее, в 12:23 он сообщил об атаке беспилотника на регион."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240301/1053644097.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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