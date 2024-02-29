https://ukraina.ru/20240229/1053641396.html
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров - 29.02.2024 Украина.ру
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров
Вокруг столицы Украины создано несколько рубежей обороны, общая протяжённость которых составляет почти тысячу километров. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко
2024-02-29T23:20
2024-02-29T23:20
2024-02-29T23:21
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По его словам, первый рубеж обороны расположен далеко от Киева. Более подробную информацию об укреплениях Попко давать отказался – гостайна. Большую часть данных по обороне Киева с северного направления не раскрывают.Летом 2023 года мэр Киева Виталий Кличко внёс изменения в бюджет украинской столицы и выделил 800 миллионов гривен на построение фортификационных сооружений. Позже украинское издание Kyiv Independent сообщало, что власти страны сильно опоздали с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений. Напомним, в этом году украинское правительство выделило почти 66 миллионов долларов на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.
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новости, украина, киев, укрепления, оборона, оборонный бюджет, сво
Новости, Украина, Киев, укрепления, оборона, оборонный бюджет, СВО
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров
23:20 29.02.2024 (обновлено: 23:21 29.02.2024)
Вокруг столицы Украины создано несколько рубежей обороны, общая протяжённость которых составляет почти тысячу километров. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко
По его словам, первый рубеж обороны расположен далеко от Киева. Более подробную информацию об укреплениях Попко давать отказался – гостайна. Большую часть данных по обороне Киева с северного направления не раскрывают.
"Построены надёжные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения", — приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Летом 2023 года мэр Киева Виталий Кличко внёс
изменения в бюджет украинской столицы и выделил 800 миллионов гривен на построение фортификационных сооружений. Позже украинское издание Kyiv Independent сообщало,
что власти страны сильно опоздали с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений.
Напомним, в этом году украинское правительство выделило почти 66 миллионов долларов на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.