Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053641396.html
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров - 29.02.2024 Украина.ру
Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров
Вокруг столицы Украины создано несколько рубежей обороны, общая протяжённость которых составляет почти тысячу километров. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко
2024-02-29T23:20
2024-02-29T23:21
новости
украина
киев
укрепления
оборона
оборонный бюджет
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053036549_159:484:2939:2048_1920x0_80_0_0_0c846ed4c400159e96d6ef35e057423b.jpg
По его словам, первый рубеж обороны расположен далеко от Киева. Более подробную информацию об укреплениях Попко давать отказался – гостайна. Большую часть данных по обороне Киева с северного направления не раскрывают.Летом 2023 года мэр Киева Виталий Кличко внёс изменения в бюджет украинской столицы и выделил 800 миллионов гривен на построение фортификационных сооружений. Позже украинское издание Kyiv Independent сообщало, что власти страны сильно опоздали с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений. Напомним, в этом году украинское правительство выделило почти 66 миллионов долларов на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.
https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053036549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df920babb2bde7b932f368cd72bddd0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, укрепления, оборона, оборонный бюджет, сво
Новости, Украина, Киев, укрепления, оборона, оборонный бюджет, СВО

Вокруг Киева создали рубежи обороны в тысячу километров

23:20 29.02.2024 (обновлено: 23:21 29.02.2024)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Вокруг столицы Украины создано несколько рубежей обороны, общая протяжённость которых составляет почти тысячу километров. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко
По его словам, первый рубеж обороны расположен далеко от Киева. Более подробную информацию об укреплениях Попко давать отказался – гостайна. Большую часть данных по обороне Киева с северного направления не раскрывают.
"Построены надёжные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения", — приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Летом 2023 года мэр Киева Виталий Кличко внёс изменения в бюджет украинской столицы и выделил 800 миллионов гривен на построение фортификационных сооружений. Позже украинское издание Kyiv Independent сообщало, что власти страны сильно опоздали с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений.

Напомним, в этом году украинское правительство выделило почти 66 миллионов долларов на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Владимир Попов интервью
Вчера, 16:40
Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется нольРоссийский ракетный комплекс "Сармат" — грозная ядерная триада для сдерживания Европы и США в случае глобальной войны
 
НовостиУкраинаКиевукрепленияоборонаоборонный бюджетСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния