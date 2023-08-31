Кличко выделит 800 млн гривен на строительство оборонительных сооружений в Киеве - 31.08.2023 Украина.ру
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Кличко выделит 800 млн гривен на строительство оборонительных сооружений в Киеве
Кличко выделит 800 млн гривен на строительство оборонительных сооружений в Киеве - 31.08.2023 Украина.ру
Кличко выделит 800 млн гривен на строительство оборонительных сооружений в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко внёс изменения в бюджет украинской столицы и выделит 800 миллионов гривен на сооружение фортификационных сооружений и на насущные нужды. Об этом он написал 31 августа в своём телеграм-канале
2023-08-31T17:18
2023-08-31T17:18
новости
украина
киев
виталий кличко
бюджет
всу
бомбоубежища
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Помимо этих денег мэр Киева пообещал передать Минобороны и Генштабу ВСУ ещё 300 миллионов гривен "на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и прочее самое необходимое".В июле между мэром Киева и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Кличко обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.В Сети распространились фото бомбоубежища столичного авиационного университета. Сообщается, что в бомбоубежище заведения вспыхнул пожар, который чуть не распространился на учебные корпуса университета. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, оставленная бездомным.Этот подвал уже около полугода местные бездомные сделали своим местом ночлега, хотя по документам эти укрытия проходят как "полностью готовые к эксплуатации".
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новости, украина, киев, виталий кличко, бюджет, всу, бомбоубежища
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, бюджет, ВСУ, бомбоубежища

Кличко выделит 800 млн гривен на строительство оборонительных сооружений в Киеве

17:18 31.08.2023
 
© kyivcity.gov.uaВиталий Кличко
Виталий Кличко
© kyivcity.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко внёс изменения в бюджет украинской столицы и выделит 800 миллионов гривен на сооружение фортификационных сооружений и на насущные нужды. Об этом он написал 31 августа в своём телеграм-канале

"По городской целевой программе "защитник Киева" выделим 800 миллионов гривен на сооружение фортификационных сооружений и на насущные нужды, с которыми обращаются к нам военные подразделения, зарегистрированные в Киеве", - написал Кличко.

Помимо этих денег мэр Киева пообещал передать Минобороны и Генштабу ВСУ ещё 300 миллионов гривен "на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и прочее самое необходимое".
В июле между мэром Киева и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Кличко обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.
В Сети распространились фото бомбоубежища столичного авиационного университета. Сообщается, что в бомбоубежище заведения вспыхнул пожар, который чуть не распространился на учебные корпуса университета. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, оставленная бездомным.
Этот подвал уже около полугода местные бездомные сделали своим местом ночлега, хотя по документам эти укрытия проходят как "полностью готовые к эксплуатации".
© Укропский фреш телеграм-канал
© Укропский фреш телеграм-канал
Кличко Зеленский
21 июля, 10:56
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карманМэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ
 
НовостиУкраинаКиевВиталий КличкобюджетВСУбомбоубежища
 
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