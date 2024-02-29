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В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной

В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной - 29.02.2024 Украина.ру

В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной

Польша может закрыть границу с Украиной, если Брюссель и Киев не разрешит сложившуюся ситуацию с учётом интересов Варшавы. Об этом 29 февраля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости

2024-02-29T22:13

2024-02-29T22:13

2024-02-29T22:13

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После встречи с протестующими польскими фермерами, он рассказал журналистам о том, что поговорил с украинским премьером Денисом Шмыгалём и Украина готова к закрытию границ с Польшей. В среду, 28 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили. Напомним, с 2023 года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры, которые требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.

https://ukraina.ru/20240229/1053638150.html

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новости, польша, украина, туск, денис шмыгаль, протесты, фермер, аграрии, экономика, сельское хозяйство