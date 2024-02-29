В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053640502.html
В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной
В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной - 29.02.2024 Украина.ру
В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной
Польша может закрыть границу с Украиной, если Брюссель и Киев не разрешит сложившуюся ситуацию с учётом интересов Варшавы. Об этом 29 февраля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости
2024-02-29T22:13
2024-02-29T22:13
новости
польша
украина
туск
денис шмыгаль
протесты
фермер
аграрии
экономика
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_279:7:2456:1231_1920x0_80_0_0_c99ae5261222f2d4f1225c1e21438d14.jpg
После встречи с протестующими польскими фермерами, он рассказал журналистам о том, что поговорил с украинским премьером Денисом Шмыгалём и Украина готова к закрытию границ с Польшей. В среду, 28 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск&nbsp;заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили. Напомним, с 2023 года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры, которые требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.
https://ukraina.ru/20240229/1053638150.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_163591f163ed02c86727c5724d10d74f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, туск, денис шмыгаль, протесты, фермер, аграрии, экономика, сельское хозяйство
Новости, Польша, Украина, Туск, Денис Шмыгаль, протесты, фермер, аграрии, экономика, Сельское хозяйство

В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной

22:13 29.02.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
Польша может закрыть границу с Украиной, если Брюссель и Киев не разрешит сложившуюся ситуацию с учётом интересов Варшавы. Об этом 29 февраля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости
После встречи с протестующими польскими фермерами, он рассказал журналистам о том, что поговорил с украинским премьером Денисом Шмыгалём и Украина готова к закрытию границ с Польшей.

"Украина готова на закрытие границы, если речь идёт о товарообороте (...) Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнёров в Брюсселе, а также у украинской стороны", – сказал Туск.

В среду, 28 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили.
Напомним, с 2023 года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры, которые требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.
Производство молочной продукции на заводе Viola в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 19:10
В Польше хотят запретить импорт российских товаров, но боятся последствий В Варшаве намерены запретить импорт российских продуктов питания, но пока посмотрят на опыт Латвии, которая приняла такое решение накануне. В Польше "тщательно" проанализируют последствия ограничения ввоза товаров из РФ, пишет агентство Bloomberg
 
НовостиПольшаУкраинаТускДенис ШмыгальпротестыфермераграрииэкономикаСельское хозяйство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния