В Варшаве вновь пригрозили закрытием границ с Украиной
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Польша может закрыть границу с Украиной, если Брюссель и Киев не разрешит сложившуюся ситуацию с учётом интересов Варшавы. Об этом 29 февраля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости
После встречи с протестующими польскими фермерами, он рассказал журналистам о том, что поговорил с украинским премьером Денисом Шмыгалём и Украина готова к закрытию границ с Польшей.
"Украина готова на закрытие границы, если речь идёт о товарообороте (...) Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнёров в Брюсселе, а также у украинской стороны", – сказал Туск.
В среду, 28 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили.
Напомним, с 2023 года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры, которые требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.
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