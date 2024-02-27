https://ukraina.ru/20240227/1053572799.html

В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP

В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP - 27.02.2024 Украина.ру

В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP

План Франции по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях в течение продолжительного времени изучали в Европе и в США поддержали такое решение. Об этом сообщает информационное агентство AFP

2024-02-27T22:07

2024-02-27T22:07

2024-02-27T22:07

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Эту информацию, как уточняется, журналисты получили от своего европейского военного источника.Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, пресс-секретарь итальянского правительства, а также совета национальной безопасности Белого дома сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.

https://ukraina.ru/20240227/1053558390.html

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новости, европа, украина, нато, иностранные наемники, сво