https://ukraina.ru/20240227/1053572799.html
В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP
В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP - 27.02.2024 Украина.ру
В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP
План Франции по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях в течение продолжительного времени изучали в Европе и в США поддержали такое решение. Об этом сообщает информационное агентство AFP
2024-02-27T22:07
2024-02-27T22:07
2024-02-27T22:07
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Эту информацию, как уточняется, журналисты получили от своего европейского военного источника.Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, пресс-секретарь итальянского правительства, а также совета национальной безопасности Белого дома сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.
https://ukraina.ru/20240227/1053558390.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, украина, нато, иностранные наемники, сво
Новости, Европа, Украина, НАТО, иностранные наемники, СВО
В Европе знали и поддержали идею Макрона отправить солдат на Украину – AFP
План Франции по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях в течение продолжительного времени изучали в Европе и в США поддержали такое решение. Об этом сообщает информационное агентство AFP
"Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею", – говорится в публикации.
Эту информацию, как уточняется, журналисты получили от своего европейского военного источника.
Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, пресс-секретарь итальянского правительства, а также совета национальной безопасности Белого дома сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.