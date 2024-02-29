В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией - 29.02.2024 Украина.ру
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В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией
В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией - 29.02.2024 Украина.ру
В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией
Исходя из того, какое резкое заявление сделали на Западе, можно сделать вывод о том, кто действительно является агрессором – Вашингтон. Об этом 29 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-02-29T21:05
2024-02-29T21:05
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вашингтон
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До этого глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей допустил, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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новости, украина, россия, нато, война, третья мировая война, мария захарова, вашингтон, агрессия
Новости, Украина, Россия, НАТО, война, третья мировая война, Мария Захарова, Вашингтон, агрессия

В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией

21:05 29.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Исходя из того, какое резкое заявление сделали на Западе, можно сделать вывод о том, кто действительно является агрессором – Вашингтон. Об этом 29 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
До этого глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей допустил, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине.
"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для (прим. ред. – президента Украины) Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Евгений Ющук интервью
28 февраля, 12:55
Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с РоссиейТретья мировая война неизбежна? Или у НАТО и России получится "разойтись бортами"?
 
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