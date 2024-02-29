https://ukraina.ru/20240229/1053639955.html
В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией
В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией - 29.02.2024 Украина.ру
В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией
Исходя из того, какое резкое заявление сделали на Западе, можно сделать вывод о том, кто действительно является агрессором – Вашингтон. Об этом 29 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-02-29T21:05
2024-02-29T21:05
2024-02-29T21:05
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До этого глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей допустил, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
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новости, украина, россия, нато, война, третья мировая война, мария захарова, вашингтон, агрессия
Новости, Украина, Россия, НАТО, война, третья мировая война, Мария Захарова, Вашингтон, агрессия
В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией
Исходя из того, какое резкое заявление сделали на Западе, можно сделать вывод о том, кто действительно является агрессором – Вашингтон. Об этом 29 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
До этого глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей допустил
, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине.
"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для (прим. ред. – президента Украины) Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.