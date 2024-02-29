https://ukraina.ru/20240229/1053639955.html

В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией

В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией - 29.02.2024 Украина.ру

В РФ прокомментировали заявление Пентагона о войне с Россией

Исходя из того, какое резкое заявление сделали на Западе, можно сделать вывод о том, кто действительно является агрессором – Вашингтон. Об этом 29 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-02-29T21:05

2024-02-29T21:05

2024-02-29T21:05

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До этого глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей допустил, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

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новости, украина, россия, нато, война, третья мировая война, мария захарова, вашингтон, агрессия