Немецкие журналисты опубликовали "план нападения РФ на НАТО" - 28.02.2024 Украина.ру
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Немецкие журналисты опубликовали "план нападения РФ на НАТО"
Немецкие журналисты опубликовали "план нападения РФ на НАТО" - 28.02.2024 Украина.ру
Немецкие журналисты опубликовали "план нападения РФ на НАТО"
Россия в четыре этапа будет нападать на страны НАТО, то есть "фундаментально изменит ситуацию с безопасностью для всей Европы". Такой теоретически возможный сценарий развития событий публикуют журналисты немецкого издания Bild, ссылаясь на некий правительственный документ, представленный парламенту
2024-02-28T23:36
2024-02-28T23:36
новости
россия
нато
война
нападение
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По данным СМИ, для "нападения", в первую очередь, Россия развернёт массовую информационную кампанию в СМИ и социальный сетях. Таким образом, Кремль якобы попытается расколоть и дестабилизировать общество, подорвать доверие к либеральной демократии, подчёркивает автор. Вторая фаза, по мнению составителей документа, будет заключаться в крупных маневрах ВС РФ на границах НАТО. Альянс ответит развертыванием собственных войск на восточной границе. В этот период, утверждают журналисты, усилится шпионаж, саботаж, количество кибератак и нападений. Допускается выведение из строя первых спутников в космосе, возможны нападения на химические предприятия и атомные реакторы в Германии. В ходе третьего этапа, прогнозируют немцы, Россия наконец "нападёт" на страны блока. На четвертой фазе ВС РФ прорвутся к Германии и будут воевать на земле, в воде и на воздухе.Bild предупреждает, что конфликт глобального масштаба развивается и в космосе. Российская сторона якобы даже может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. Например, журналисты описывают то, как РФ задействует в конфликте некий ядерный электромагнитный импульс, который используют на высоте 50 километров над землёй. Он может вывести из строя все электронные устройства. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО полной чушью.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, нато, война, нападение
Новости, Россия, НАТО, война, нападение

Немецкие журналисты опубликовали "план нападения РФ на НАТО"

23:36 28.02.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Россия в четыре этапа будет нападать на страны НАТО, то есть "фундаментально изменит ситуацию с безопасностью для всей Европы". Такой теоретически возможный сценарий развития событий публикуют журналисты немецкого издания Bild, ссылаясь на некий правительственный документ, представленный парламенту
По данным СМИ, для "нападения", в первую очередь, Россия развернёт массовую информационную кампанию в СМИ и социальный сетях. Таким образом, Кремль якобы попытается расколоть и дестабилизировать общество, подорвать доверие к либеральной демократии, подчёркивает автор.
Вторая фаза, по мнению составителей документа, будет заключаться в крупных маневрах ВС РФ на границах НАТО. Альянс ответит развертыванием собственных войск на восточной границе.
В этот период, утверждают журналисты, усилится шпионаж, саботаж, количество кибератак и нападений. Допускается выведение из строя первых спутников в космосе, возможны нападения на химические предприятия и атомные реакторы в Германии.
В ходе третьего этапа, прогнозируют немцы, Россия наконец "нападёт" на страны блока. На четвертой фазе ВС РФ прорвутся к Германии и будут воевать на земле, в воде и на воздухе.
Bild предупреждает, что конфликт глобального масштаба развивается и в космосе. Российская сторона якобы даже может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. Например, журналисты описывают то, как РФ задействует в конфликте некий ядерный электромагнитный импульс, который используют на высоте 50 километров над землёй. Он может вывести из строя все электронные устройства.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО полной чушью.
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