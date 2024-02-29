https://ukraina.ru/20240229/1053635936.html

Война и хитрые планы Запада. О чём говорили эксперты 29 февраля

Война и хитрые планы Запада. О чём говорили эксперты 29 февраля - 29.02.2024 Украина.ру

Война и хитрые планы Запада. О чём говорили эксперты 29 февраля

Украина.ру, 29.02.2024

2024-02-29T17:59

2024-02-29T17:59

2024-02-29T17:59

эксклюзив

станислав крапивник

сша

европа

россия

адольф гитлер

калининград

приднестровье

эммануэль макрон

франция

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Франция угрожает, США выжидаютПрезидент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.Внутри западного мира есть конфликт, уверен историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов. Между французами и англосаксами давно пробежала черная кошка. Сейчас зреет конфликт на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, куда может быть втянута и Турция, рассказал историк.Франция, продолжил он, вооружает Армению, а Турцию и Азербайджан поддерживают англосаксы. Макрон, делая заявление об отправке войск на Украину, знал, что со стороны других членов НАТО последует отрицательная реакция."У Макрона и раньше звучали высказывания о смерти мозга НАТО. Он говорил о необходимости формировать европейскую армию, что вызвало резкое неприятие у Вашингтона.Франция — это единственная страна в ЕС, которая обладает ядерным оружием и ВПК, который может обеспечить армию всей линейкой военной продукцией: танки, военно-транспортные самолёты, системы ПВО. К примеру, программа Airbus – на 70% французская программа.У Франции есть все, кроме ресурсов. От ресурсов ее отсекла Россия, заставив уйти из Африки. У них две большие обиды: первая – на Россию, а вторая – они хотят вытеснить Турцию с Ближнего Востока. То есть европейский военный блок – не единый, и французы, скорее всего, попытаются сколотить собственную коалицию и двинуться на Украину", – сообщил Сазонов.Для США же это – прекрасная история. Это возможность уничтожить Евросоюз как конкурента, не влезая в большую европейскую войну."Пока в Европе будет бушевать война, американцы и китайцы в экономическом смысле будут делить мир. Подоплека выступления Макрона – в том, что у него, помимо желания помочь Украине, есть желание показать недееспособность НАТО и начать создавать свой военный блок", – заявил эксперт.Калининград и Приднестровье – под российской защитойЛидеры Прибалтики один за другим заявляют, что возможна "нейтрализация" Калининграда. Им кажется, что таким образом они угнетают Россию. То есть пытаются пригрозить, поясняет генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.По его словам, со стратегической точки зрения Калининград является передовым отрядом. С другой — он, правда, уязвим. Оторванные на какое-то расстояние недружественными странами образования, а тем более — части государства, более уязвимы. Всегда найдутся желающие надавить на слабое место."Взять, например, дружественное и близкое нам Приднестровье. Оно оторвано от России и поэтому возникают проблемы с его защитой.Ради того, чтобы обезопасить регион, нам придётся пройти целый ряд препятствий. Но, будьте уверены, мы их преодолеем и не всегда теми средствами, которые вы ждёте", – сказал Мамонтов.Америка хочет "второй хорошей войны"Ранее сухопутные войска США опубликовали подробный 280-страничный доклад о Вооруженных силах РФ, их организации и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта. Они распространили его в социальных сетях под лозунгом "Ты должен знать врага в лицо".Планы США по войне с Россией всегда были конкретными, считает офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник. Просто они варьировались в зависимости от политической обстановки. Сейчас эта конкретика состоит в том, чтобы создать "вторую хорошую войну".Первой такой "хорошей войной", говорит Крапивник, американцы считают Вторую мировую. Но не потому, что они героически победили Гитлера, а потому, что подняли свою экономику после Великой Депрессии. Поэтому в США еще в конце 1990-х годов стали писать статьи, что было бы неплохо поджечь Европу, чтобы она была разрушена, а потом слить европейцам свои долги, стать кредиторами и подзаработать на ее восстановлении.Вот США и пытаются стравить Европу и Россию."Может быть, в этом случае каким-то американским войскам тоже придется повоевать. Но это не главное. Америка будет главным промышленным двигателем войны для европейцев.Кроме того, США будет поставлять в Европу сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что европейские аграрии умирают почти с такой же скоростью, как и промышленники.А голодных людей, потерявших всякую надежду на достойную жизнь, всегда легче подтолкнуть к войне", – сообщил эксперт.Для европейской же элиты, которая паразитирует на своем обществе, но никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь сохранить власть. Так что дело идет к большой войне, уверен Крапивник.

https://ukraina.ru/20240229/1053604754.html

https://ukraina.ru/20240229/1053607206.html

https://ukraina.ru/20240229/1053592376.html

сша

европа

россия

калининград

приднестровье

франция

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, станислав крапивник, сша, европа, россия, адольф гитлер, калининград, приднестровье, эммануэль макрон, франция