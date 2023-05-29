Владимир Попов: кто он - 29.05.2023 Украина.ру
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Владимир Попов: кто он
Владимир Попов: кто он - 29.05.2023 Украина.ру
Владимир Попов: кто он
Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт
2023-05-29T23:42
2023-05-29T23:43
новости
владимир попов
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Владимир Александрович Попов окончил Барнаульское высшее авиационное училище еще в 1974 году. На его счету сотни часов налета, тысячи взлетов и посадок. В свое время он командовал бомбардировочным авиационным полком, летал на Су-24М. Ранее он занимал место начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, является заслуженным военным летчиком РФ. Имеет опыт ведения боевых действий и выполнения служебно-боевых задач в горячих точках.
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новости, владимир попов
Новости, Владимир Попов

Владимир Попов: кто он

23:42 29.05.2023 (обновлено: 23:43 29.05.2023)
 
© arms-expo.ruВладимир Попов
Владимир Попов
© arms-expo.ru
Читать в
Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт
Владимир Александрович Попов окончил Барнаульское высшее авиационное училище еще в 1974 году.
На его счету сотни часов налета, тысячи взлетов и посадок.
В свое время он командовал бомбардировочным авиационным полком, летал на Су-24М. Ранее он занимал место начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, является заслуженным военным летчиком РФ.
Имеет опыт ведения боевых действий и выполнения служебно-боевых задач в горячих точках.
Владимир Попов интервью
28 ноября 2022, 16:45Чем воюют на Украине
Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия будет уничтожать арсеналы и инструкторов НАТО на Украине
 
НовостиВладимир Попов
 
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Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
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