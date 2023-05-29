https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

Владимир Попов: кто он

Владимир Попов: кто он - 29.05.2023 Украина.ру

Владимир Попов: кто он

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт

2023-05-29T23:42

2023-05-29T23:42

2023-05-29T23:43

новости

владимир попов

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Владимир Александрович Попов окончил Барнаульское высшее авиационное училище еще в 1974 году. На его счету сотни часов налета, тысячи взлетов и посадок. В свое время он командовал бомбардировочным авиационным полком, летал на Су-24М. Ранее он занимал место начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, является заслуженным военным летчиком РФ. Имеет опыт ведения боевых действий и выполнения служебно-боевых задач в горячих точках.

https://ukraina.ru/20221128/1041282904.html

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2023

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Новости

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новости, владимир попов