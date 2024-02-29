https://ukraina.ru/20240229/1053612480.html

"Контрнаступление" Зеленского и "асимметричный план" Сырского

"Контрнаступление" Зеленского и "асимметричный план" Сырского - 29.02.2024 Украина.ру

"Контрнаступление" Зеленского и "асимметричный план" Сырского

Можно с иронией относиться к заявлениям Зеленского о подготовке Украиной нового контрнаступления. Резкое увеличение западной помощи – его последний эфемерный шанс продлить агонию своего режима

2024-02-29T11:49

2024-02-29T11:49

2024-02-29T13:24

мнения

украина

владимир зеленский

александр сырский

контрнаступление

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А убедить Запад активно помогать, можно только дав ему надежду на некий результат. Так что Зеленский будет обещать всё, до чего сможет додуматься сам или что придумают его советники.Но когда Сырский говорит о намерении асимметрично ответить на разворачивающееся российское наступление в Донбассе, к этому надо отнестись серьёзно. Во-первых, Сырский – профессионал. Во-вторых, то, что он говорит разумно именно с профессиональной точки зрения. Глупо соревноваться с противником в той сфере, в которой он, несомненно, сильнее. Надо найти его слабость и заставить сконцентрировать для её компенсации силы, несопоставимо большие, по сравнению с теми, которые используются для давления на эту слабость.Давайте оценим возможности Сырского реализовать угрозу асимметричных действий.Во-первых, необходимо определить место.Думаю, что таковым станет южный приморский фланг. Здесь Россия крайне чувствительна к любому давлению на Крым и Северную Таврию. Здесь же ВСУ имеют опыт захвата и долговременного удержания плацдармов на левом берегу Днепра (например, в пресловутых Крынках). Здесь Черноморский флот, терроризируемый морскими дронами ВСУ, пока не в состоянии обеспечить полный контроль морской акватории, особенно в плане борьбы с малозаметными целями в прибрежных районах.Ну и, наконец, в любом другом месте ВСУ просто нечем создавать критическое давление – по всему фронту украинская армия либо отступает, либо без особого успеха пытается ценой несопоставимых потерь удерживать жёсткую оборону. А асимметричный ответ предполагает использование манёвра. То есть на участке ответа надо иметь устойчивое и трудноустранимое преимущество в манёвренных силах.Во-вторых, необходимо определить силы, которые ВСУ могут задействовать для реализации асимметричного ответа.Это явно Силы специальных операций (ССО) ГУР МО Украины. Они довольно многочисленны, высоко мотивированы, хорошо подготовлены и оснащены для выполнения подобной миссии, опыт проводимых ими операций показал низкую чувствительность к потерям и готовность к повторной реализации самоубийственных сценариев. Эти силы выдавливали ВС РФ с острова Змеиный, они же удерживали плацдарм в Крынках, они несколько раз проводили кратковременные высадки на побережье Крыма, повторяя попытки раз за разом, даже после того, как они стали систематично проваливаться.Наконец, глупо использовать эти силы для простого затыкания дыр во фронте. Под бомбами и снарядами ССО гибнут примерно с той же скоростью, что и обычные необученные мобилизованные, не имея никакой возможности продемонстрировать свою подготовку. Наибольшую пользу они могут принести именно при проведении диверсионно-разведывательных и десантных операций, а единственное место, где ВСУ могут рассчитывать на хотя бы относительную эффективность этих операций, – южный приморский фланг ВС РФ.В-третьих, какая задача?Создать эвентуальную угрозу тылам Приднепровской группировки ВС РФ на Херсонском направлении путём демонстрации присутствия ВСУ в Северной Таврии, в том числе вблизи Крымских перешейков, с возможностью резко нарастить задействованные силы. Устроить своего рода Крынки, только с моря. Заставить Россию для парирования данной угрозы сосредоточить на данном (второстепенном с точки зрения развивающихся операций) направлении непропорционально большое количество войск и техники, ослабляя тем самым ударные группировки в Донбассе, сокращая количество резервов, которые ВС РФ могут использовать для введения в прорыв фронта, минимизируя таким образом последствия Авдеевской катастрофы ВСУ и пытаясь предупредить обвал всего фронта (от Купянска до Угледара, а то и до Запорожья).В-четвёртых, время начала операции.Уже началась. 28 февраля у Тендровской косы при попытке высадки была ликвидирована крупная десантная группа из состава ССО ВСУ. Уйти удалось лишь одной из пяти задействованных лодок. Не менее двадцати диверсантов убиты.Что такое Тендровская коса? Это 35–38 квадратных километров песка, лиманов и чахлых кустарников, тянущихся от Днепро-Бугского лимана почти до побережья Крыма. Из строений один маяк. Крупные военные силы держать там негде, да и незачем – надёжно закрепиться всё равно невозможно.Именно на неё противник пытался высадить передовую группу десанта численностью сразу 25–30 человек. Напомню, что в тех же Крынках большую часть времени держалось человек по 150–200 украинских морских пехотинцев. Но для атаки Крынок можно было использовать артиллерию, бронетехнику (последнюю ограничено), хорошо наблюдаемые позиции противника могла бомбить российская авиация. Доставлять продовольствие, боекомплект и проводить ротацию ВСУ могли по одним и тем же маршрутам в узких протоках, полностью контролируемых российскими наблюдателями. Тем не менее полное уничтожение плацдарма противника с точки зрения необходимых для этого затрат было признано невыгодным. Лишённый манёвра гарнизон Крынок оставили сидеть под бомбами, добивать не стали.Однако Крынки, хоть они и требовали привлечения для блокады значительно большего количества сил, чем использовали ВСУ для их удержания, были небольшим надёжно заблокированным плацдармом, развить наступление с которого и создать ВС РФ серьёзную угрозу не представлялось возможным. Тендровская коса – слишком протяжённая. Чтобы надёжно прикрыть побережье от ДРГ, которые базировались бы на косе и совершали периодические набеги на глубокий тыл Приднепровской группировки ВС РФ, надо развернуть несколько батальонов против нескольких десятков диверсантов. Если же убедительно продемонстрировать намерение использовать базу, созданную высадившимися ССО для развёртывания более крупной десантной операции, то придётся для парирования эвентуальной угрозы тылу и вовсе несколько бригад разворачивать.При этом танки на Тендровскую косу не пошлёшь, а пытаться охотиться на нескольких десятках квадратных километрах за несколькими десятками человек при помощи артиллерии и авиации – очень дорого и совершенно неэффективно. Единственный способ надёжно блокировать и уничтожить такой десант – вывести в море флот. Но для этого понадобится два-три корабля минимум. Это тоже безумно дорого. Причём они сразу же станут целями для морских дронов ВСУ. Даже повреждение одного корабля с точки зрения дальнейшей информационной раскрутки стоит потери не одной ДРГ.Первый блин у Сырского вышел комом. Десант погиб почти полностью, задача выполнена не была. Но других способов отвлечь Россию от оперативного добивания остатков ВСУ на Донбасском направлении у украинского главкома всё равно нет. Значит, он будет пытаться реализовать данную операцию вновь и вновь. Тем более что, как было сказано выше, ССО не раз демонстрировали готовность к повторению безумных самоубийственных мероприятий.С одной стороны, это постоянное напряжение на Юге нам неприятно. С другой — если заранее знаешь, где, с какой целью и какими примерно силами противник будет проводить свои операции (районов вроде Тендровской косы, удобных для планируемых действий ССО ВСУ не так много), его можно регулярно ловить и уничтожать, также задействуя относительно немного сил, асимметрично отвечая на асимметричный ответ.В принципе, нам не так важно убить всех (или большинство) десантников ВСУ, как не дать Сырскому возможность создать информационный повод (тем более серию информационных поводов) для раскрутки на Западе тезиса об "успехе новой украинской стратегии", под который попытаются пробить увеличение помощи и поставки новых, более опасных систем вооружений. Спасти это ВСУ не спасёт, но проблемы дополнительные нам создаст. А зачем нам проблемы?

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, украина, владимир зеленский, александр сырский, контрнаступление