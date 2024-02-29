https://ukraina.ru/20240229/1053610995.html

Сорванная атака ССО, легитимность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 февраля

Сорванная атака ССО, легитимность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 февраля - 29.02.2024 Украина.ру

Сорванная атака ССО, легитимность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 февраля

Украинские спецназовцы попытались атаковать Тендровскую косу. В "Слуге народа" прокомментировали вопрос по поводу легитимности президентства Владимира Зеленского

2024-02-29T09:42

2024-02-29T09:42

2024-02-29T10:14

эксклюзив

хроники

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В ночь на 29 февраля стало известно о сорванном украинском десанте на Тендровскую косу. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко."Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Чёрном море, о котором Зеленский говорил Fox News", — сказал он.Ранее, на минувшей неделе, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Чёрном море" и устроить "сюрпризы" России.Позднее появились фотографии с места событий."Украинцы сегодня анонсировали некую мощную операцию и что наши воины прям растерялись и не знают, что делать. На фото результат растерянности и неожиданного появления каких-то суперспецов ВСУ (судя по шмоткам и оружию). Так растерялись, что прям всех убили, спасибо за лодку", – подписал фото (18+) телеграм-канал "Повёрнутые на войне".Тем временем в украинских соцсетях также стали появляться сообщения о неудачной операции спецназовцев."Сегодня чёрный день для всего ССО. Пока штабные *****сы получают наградные пистолеты за красивые видео, парни по 20 лет отдают свои жизни за Украину", – отмечалось в одной из записей.Российский телеграм-канал "Архангел спецназа" сообщил, что атаковать косу попытались бойцы Сил специальных операций ВСУ."Наши бойцы ликвидировали офицеров 73-го морского центра ССО ВСУ на Тендровской косе. Противник потерял 20 убитыми, 1 пленный, 4 лодки. А фото, те самые парни, кто их помножил на 0. Элита не такая уж и элита, как оказалась", – отмечалось в публикации.Проект "Рыбарь" назвал вылазку на Тендровскую косу чем-то из ряда вон выходящим."На Херсонском направлении на волне статичных столкновений и взаимных ударов в Крынках произошло кое-что из ряда вон выходящее: сегодня подразделения ССО т. н. Украины на пяти катерах попытались высадиться на Тендровской косе. Перемещение плавсредств было замечено к западу от маяка, и отряды ССО были обстреляны из пулемётов, миномётов и ПТРК. В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно. В найденной у берега лодке были обнаружены четыре ликвидированных спецназовца и один раненый, которого взяли в плен и допросили, установив их принадлежность десантных групп 73-му морскому центру ССО", – отмечалось в публикации.Там же указывалось, что в преддверии вылазки в районе Одессы, Южного и Очакова действовали три беспилотника "Байрактар", а в момент атаки над акваторией Чёрного моря патрулировали два БпЛА с аэродромов Вознесенск и Долгинцево, осуществлявших наведение ДРГ."Учитывая активизацию противника именно на этом участке, ВСУ, судя по всему, решили ограниченно претворить в жизнь прошлогодний план по высадке на левом берегу Днепра, охватывающий несколько участков", – указали авторы проекта.По их мнению, на это также указывает то, что в настоящее время идет массовый набор в бригады морской пехоты, а также перевод солдат из теробороны в состав морпехов."Они обучаются вдоль реки Ингулец по форсированию водных преград. Кроме того, из Чернигова прибыли формирования 255 батальона 123 обр ТРО для усиления передовых рубежей. И интенсивность артиллерийского огня со стороны ВСУ усилилась в последние дни. Только сегодня подразделения ПВО перехватили снаряды РСЗО HIMARS в окрестностях Чаплинки. Наведение обеспечивал беспилотник Tekever AR2 с аэродрома Кульбакино, который пролетел западнее Херсона и наводил РСЗО на позиционный район ПВО, но безуспешно", – отмечалось в публикации.В конце концов сами украинские Силы специальных операций признали потери."Во время выполнения боевого задания в столкновении... героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания, воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю", – указывалось в сообщении.Работу украинских подразделений ССО на суше и на море назвали героической и сверхсложной.Также в публикации призвали помнить, "какой ценой отвоёвывается свобода" Украины, а также выразили соболезнования родным и близким погибших.Живой, но не легитимный?Народный депутат от "Слуги народа" Фёдор Вениславский заявил, что его фракция не будет подавать обращение в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Зеленского на посту президента Украины."На этот вопрос даёт однозначно, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить", – отметил Вениславский.Он напомнил, что все фракции Верховной рады подписали согласие, что до конца военного положения на Украине не могут проводиться любые выборы. Также он добавил, что подобная практика противоречит международным нормам."Все без исключения международные авторитетные институты, которые занимаются избирательными вопросами, международный фонд избирательного права, например, обратили внимание на то, что во время военного положения выборы проводиться не могут", – указал Вениславский.По его словам, одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов является риск "несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины"."Для меня, как для конституционалиста, очевидно, что соблюсти конституционные принципы проведения любых выборов – или местных, или парламентских, или президентских – в принципе невозможно. А значит, их проводить нельзя, поскольку мы не обеспечим гражданам Украины возможность принять участие в выборах с соблюдением всех прав, всех субъектов избирательного процесса", – указал Вениславский.Президентский срок Зеленского истекает в мае этого года. При этом украинская власть боится, что данный факт может быть использован политическими противниками президента. Для купирования возможных протестов украинские силовики уже заявили о том, что Россия якобы готовит на Украине проведение операции "Майдан-3" по дестабилизации обстановки. Однако на самой Украине в это мало кто верит."Офис президента срочно начал борьбу за формирования месседжа внутри украинского общества, что после завершения каденции президента (март-май 2024) у Зеленского не наступит "вакуум легитимности" и он продолжит быть официальным, легитимным президентом, так как военное положение продлевает его полномочия неограниченно. Заметьте, "военное положение", а не официально война, которую спустя 2 года никто так и не объявил. Но так любят говорить, что у нас война. Запущенный антикриз с обвинениями Кремля в подготовке Майдана-3 – это откровенно топорная ложь функционеров из Офиса президента. Майдан-3 организует только западная клиентела, и данный месседж, запущенный ОП, – это попытка заклеймить сразу все протесты, чтобы легче их разгонять. Мы раньше писали, что Зеленский и Ермак знали, что на военном кейсе побед не будет. Как видим, ВСУ сейчас массово отступает всюду", – сообщил 28 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал – "Резидент" – указал на опасность для Офиса президента Украины "вакуума легитимности".

https://ukraina.ru/20240228/1053598410.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники