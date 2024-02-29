https://ukraina.ru/20240229/1053608926.html

Волнения из-за ситуации в Приднестровье и активизация экспорта по морю. Что происходит в Одессе

Волнения из-за ситуации в Приднестровье и активизация экспорта по морю. Что происходит в Одессе - 29.02.2024 Украина.ру

Волнения из-за ситуации в Приднестровье и активизация экспорта по морю. Что происходит в Одессе

В Южной Пальмире в среду, 28 февраля, жители снова слышали удары беспилотников. Власти Украины заявили, что сбили над городом девять "Гераней", но почему-то после этого в ряде районов города пропал свет. Как оказалось, один из беспилотников сбили как раз над трансформаторной подстанцией на объекте критической инфраструктуры

2024-02-29T07:30

2024-02-29T07:30

2024-02-29T09:19

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С самого начала 2024 года Одесса стала городом, где украинские военкомы лютуют наиболее активно. Ни в одном другом городе облавы и "транспортная мобилизация" не приняли еще такого размаха, как в Одессе. В некоторых случаях одесситы дают отпор "людоловам", нередко возмущенные женщины выгоняют их из транспорта. На одном из распространяемых видео транспортной мобилизации 28 февраля украинские военные остановили трамвай и заявили, что тот дальше не поедет, пока один из пассажиров не покажет документы. Мужчина отказывался предъявлять документы, требовал от военных показать удостоверение ТЦК, а не военный билет. В итоге украинские военные несолоно хлебавши покинули трамвай.На фоне облав и тотальной мобилизации мужчины из Одессы бегут любыми доступными способами. В среду, 28 февраля, пара одесситов пыталась выехать в Румынию весьма необычным способом. Они купили похоронные венки, а на границе заявили, что едут на похороны любимой бабушки в Румынию. Правда, назвать адрес и имя бабушки они не смогли, поэтому, вероятно, вскоре окажутся помимо своей воли где-нибудь в окопах.Выезд по поддельным документам в Одессе тем временем подорожал. В прошлом году речь шла о пяти-шести тысячах долларов. На днях же в суд передали дело секретаря военно-врачебной комиссии с двумя подельниками, которые "непригодность" к службе вписывали одесситам в документы за $ 10 000. Всего им, по данным следствия, удалось освободить от службы и переправить заграницу 80 человек.Поскольку Одесская область граничит с Приднестровьем и Молдавией, 28 февраля в одесских пабликах и чатах активно обсуждали призыв депутатов к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы, развязавшей экономическую войну."Вот теперь и у меня мороз по коже от близости Одессы к месту нового выяснения отношений", - пишет одесский анархист Вячеслав Азаров. Он также выражает надежду, что речь идет о плохо прикрытой угрозе для достижения результатов мирным путем, - восстановления диалога между Тирасполем и Кишиневом и отказа от планов открыть там второй фронт.Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Кишинев намерен пойти на эскалацию по требованию британцев. "Идет подготовка Молдовы к военному конфликту. Как бы кто ни говорил, но Санду скупает оружие и "радары", готовясь к войне, которая нужна её "кураторам" (бриттам). ПМР ежедневно проводят стрельбы. Жители Приднестровья часто слышат грохот от артиллерии и работы танков", - пишет "Легитимный". Молдавские СМИ также пишут, что Минобороны разослало предписание предприятиям передать военным автомобили и запчасти в случае срочного объявления мобилизации.Из-за осложнений отношений с польскими фермерами украинские власти последние недели пытаются активизировать экспорт из портов Одессы, причем не только агропродукции, но и продукции химической промышленности. По данным на 27 февраля в портах Большой Одессы на погрузке стоят десятки суден. В самой Одессе – 12 суден, в Черноморске – 10, в Южном – 18. Еще 11 суден направляются в регион и 6 – выходят из него. Известно, что среди них есть шесть химических танкеров. Возле Сулинского канала образовалась очередь из балкеров, которые должны зайти в дунайские порты. На данный момент в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии около 30 суден в целом, которые переваливают агро- и металлопродукцию.Белгород-Днестровский порт 28 февраля Фонд госимущества Украины выставил на продажу по требованию западных кредиторов и ради погашения задолженностей по зарплате работникам порта. Торги намечены на 21 марта при стартовой цене 184 миллиона грн. В прошлом году этот порт не удалось продать из-за отсутствия желающих участвовать в торгах.Поскольку в порты Одессы идут перегруженные фуры с экспортной продукцией, разбивая дороги, их пропуск стал еще одной коррупционной схемой. На днях в городе был задержан инспектор "Укртрансбезопасности", который за 1000 гривен пропускал перегруженные зерном транспортные средства, позволяя им объезжать габаритно-весовые комплексы. Это говорит о том, что украинские экспортеры пытаются резко перестроить логистику экспорта, столкнувшись с блокадой польской границы.В воскресенье, 25 февраля, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что из-за блокады польской границы они планируют запустить контейнерные перевозки по Дунаю, а также из портов Большой Одессы. "Мы быстро переходим к экспорту и импорту через контейнерные терминалы, которые снова начнут работать на Черном море", - заявил Кубраков.Основная проблема такой переориентации экспорта – узкое транспортное "горло" в западной части Одесской области и слабая дорожная инфраструктура. Однако активизация экспорта по этому маршруту необходима Зеленскому еще в целях пиара, так как на западных площадках он подает себя чуть ли не в качестве "победителя" Черноморского флота РФ.

https://ukraina.ru/20240227/1053548250.html

https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html

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украина, приднестровье, одесса, эксклюзив, спецоперация, сво