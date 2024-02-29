https://ukraina.ru/20240229/1053602954.html

Деколонизация экономики, деколонизация мысли. Многополярное будущее куется в Москве

Деколонизация экономики, деколонизация мысли. Многополярное будущее куется в Москве - 29.02.2024 Украина.ру

Деколонизация экономики, деколонизация мысли. Многополярное будущее куется в Москве

26-27 февраля в Москве состоялись Форум многополярности и Второй конгресс Движения русофилов, которые посетили делегаты и гости более чем из 130 стран Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки

2024-02-29T06:40

2024-02-29T06:40

2024-02-29T09:15

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деколонизация

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Монополии Запада приходит конец"Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов. Ваша благородная деятельность способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений нашей национальной культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене", — это обращение к Конгрессу от президента РФ Владимира Путина зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.От себя министр иностранных дел добавил, что Россия выступает за более справедливый многополярный порядок, который призван обеспечить процветание всего человечества, а не только так называемого золотого миллиарда, поэтому Россия будет проводить конструктивную внешнюю политику, основанную на невмешательстве в дела других государств."Россия не зовет никого ни в какие крестовые походы или коалиции против кого бы то ни было, а призывает к отказу от игры с нулевой суммой, — добавил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев — От конфронтации, от санкций проиграли все. От возвращения к диалогу и торговле тоже выиграют все".Сотрудник Фуданьского Университета в Шанхае, ведущий эксперт Коммунистической партии Китая по международным отношениям и в прошлом личный переводчик Дэн Сяопина профессор Чанг Вэйвэй отметил, что многополярное будущее мира, о котором мечтают все люди доброй воли, сегодня обеспечивается, прежде всего, 70-летием социалистического пути КНР, благодаря чему Китай уничтожил промышленную, торговую и смысловую монополию Запада.От дружественной России части Запада выступил экс-депутат Германского бундестага, один из основателей Международного движения русофилов Вальдемар Гердт."Мир вам! Именно эти слова нужны сейчас всем нашим сторонникам. Мы не против кого-то. Мы за! Нам в голову не придёт принять какую-то декларацию, осудить любителей культуры и истории Америки или конкурировать с теми же организациями, которые любят культуру Китая, Индии. Это не наш стиль, это не наш характер. В русофильстве и в русскости нет этого по природе", — заявил он и добавил, что только дружба с Россией приведет Германию и другие страны к процветанию.С этим согласен и представитель стран, которые страдали и во многом до сих пор страдают от американского и европейского империализма."Африка любит Россию, — сказал заместитель председателя Международного движения русофилов, представитель Сенегала Сулейман Анта Ндьяй. — Многие наши люди ни разу не были в РФ, но они знают, кто такой Достоевский, Пушкин, Чайковский. Африка много страдала, но идут большие изменения. Африканцы хотят освободиться окончательно от колонизаторов. Россия однозначно выполнит свою историческую роль".Мечтая об АфрикеПомимо выступлений в поддержку международного сотрудничества, на полях Форума многополярности под эгидой Международного движения русофилов Парламентарии, общественные деятели и чиновники России, Германии, Камеруна, Кубы, Нигера, Ганы и ряда других стран подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+".Вдохновителями подписания меморандума выступили глава общественного объединения "WorldBRICS Южная Африка" Мусавенкоси Мдлули, руководитель "Международного гуманитарного штаба Захара Прилепина", депутат Государственной думы ФС РФ Дмитрий Кузнецов и организатор "Всемирной Христианской ассоциации парламентариев", депутат Бундестага XIX созыва Вальдемар Гердт.Первые гуманитарные инициативы, которые планирует реализовать Комиссия таковы:"Совместный издательский проект и литературная резиденция BRICS+" под управлением Захара Прилепина в холдинге ЭКСМО-АСТ, благодаря чему в России смогут опубликовать свои литературные произведения писатели и поэты из стран BRICS+, а российская аудитория ознакомится с культурами дружественных незападных народов, о которых широкому читателю известно не так уж много;"Медицинская миссия повышения квалификации неонатальных врачей" под руководством специалистов Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и акушера Екатерины Глок.Екатерина уже была с медицинской миссией в Африке по приглашению принца Моди из Камеруна, где за пределами крупных городов почти нет системы здравоохранения, свирепствуют малярия, менингит, сонная болезнь, шистосомоз, лейшманиоз, лихорадка денге и ВИЧ."В больницах нет условий. Я принимаю роды, а под ногами бегает крыса, — рассказывает Екатерина Глок. — Мы оперировали людей, проводили диагностику, принимали роды, спасали новорожденных. В Камеруне не умеют реанимировать, да и сами роды неправильно принимают. По сути, они просто добивают детей своими неправильными действиями, кладут их умирать, потому что не знают, что с ними делать. Мы реанимировали этих детей".В рамках инициативы Комиссии Екатерина снова отправится в Африку, на этот раз с известным в России неонатологом-анестезиологом-реаниматологом, который проведет серию мастер-классов, чтобы обучить камерунских врачей.Веник и лозаКроме того, в рамках Форума обсудили и приняли важные решения в сфере переселения в РФ соотечественников из-за рубежа и тех иностранцев, которые любят Россию и хотели бы в ней жить."Есть два вида единства: единство веника, который сложили и стянули проволокой, и единство лозы, где корень один, но каждый листочек и каждая ягода своеобразны, — заявил замглавы Движения русофилов Вальдемар Гердт. — Евросоюз построен по принципу веника. Такое единство долго не выдержит. Прибалтийские страны, которые были витриной Советского Союза, в ЕС превратились в отсталые страны, в захолустье, из которого выехало более половины населения. Многие уже это понимают. И как только развяжется проволока, которая сжимает веник — это SWIFT, это денежная система, система поощрений и наказаний за "правильную" и "неправильную политику", все развалится".Подтверждая свои слова цифрами, немецкий политик указал, что в прошлом году Германию покинуло 1 млн 700 тысяч человек, в позапрошлом году — 1 млн 200 тысяч, еще год назад — 960 тысяч. Что гонит этих людей из развитой европейской страны?"Во-первых, образ жизни, который продвигают на Западе. Во-вторых, экономическое состояние, в котором теперь находится Европа. Она становится жертвой своих решений, навязанных из-за океана", — объяснил Гердт, говоря, прежде всего об отрыве Германии от дешевых российских энергоносителей.Теперь, по его словам, основные производители, основные налогоплательщики уходят из Германии. Более 11% немецкого бизнеса находится в процессе перемещения в США или уже там.Но почему из 1 млн 700 тысяч покинувших Германию в 2023 году лишь 3600 человек прибыло в Россию?"Причина в том, — говорит Гердт, — что российское миграционное законодательство писалось в 90-е годы американцами, которые пытались оградить себя от Мексики и свои законы перенесли в Россию. И теперь Россия вроде как защищается от нас. Но принимаемые сегодня на самом высоком уровне решения дают нам надежду, что границы для любящих Россию и желающих здесь жить и работать людей будут открыты. И это не только российские немцы. За последние годы в Латинскую Америку из числа русскоговорящих выехало порядка 270 тысяч человек, и они увезли с собой более 100 млрд евро. Этот капитал очень пригодился бы для развития России. Бог с ними, с замороженными на Западе российскими активами. Откройте двери, и мы завезем в Россию гораздо больше. Если мы упростим процедуру трансграничного перемещения, 2,5 млн человек — это не очень завышенная цифра: голландцы, австрийцы, немцы, бразильцы, американцы потянутся в Россию как в ковчег человечества".Что делать прямо сейчасВопрос изменения миграционного законодательства прокомментировал депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов."Мы с коллегами внесли новый законопроект о репатриации. Смысл его в том, что, если у тебя кто-то из родителей представляет коренные народы России — добро пожаловать. Русские немцы и русские евреи, конечно, тоже коренные народы России".Кузнецов считает, что технически трансграничный вопрос решается очень просто, но нужна политическая воля. Если же говорить не про будущее, а про действия прямо сейчас, то депутатский корпус готов оказать любое содействие людям и организациям, которые занимаются вопросами переселения в Россию дружественных граждан других стран.О том, что можно сделать прямо сейчас, рассказал и представитель Россотрудничества Дмитрий Поликанов."Менять законодательство — это очень сложный и долгий процесс, — согласен он, — но прямо сейчас можно изменить подходы к реализации программы переселения соотечественников. Например, очень не хватает текстов, написанных простым человеческим языком, потому что люди теряются в сотнях страниц различных документов. Поэтому мы на площадках Русских домов разъясняем процедуру участия в госпрограмме и рассказываем об изменениях законодательства".Вторая проблема, которую, по мнению Поликанова, нужно решать прямо сейчас — это материальная мотивация."Для людей, которые хотят переехать из благополучных стран вроде той же Канады, те подъемные, которые предлагает госпрограмма, и те зарплаты, которые они могут получить в регионах России, являются неинтересными. Поэтому без увеличения финансирования госпрограммы большой приток с Запада мы вряд ли увидим".Есть и третья проблема — у регионов нет понимания о дифференцированной работе."Нельзя сделать один комплект из какого-то количества рекламных слайдов и рассчитывать, что среднестатистический человек откликнется на презентацию, прочитав, что в населенном пункте, куда его приглашают, есть три детских площадки и один кинотеатр. Невозможно найти среднестатистического врача или среднестатистического учителя", — объясняет Поликанов.Поэтому Россотрудничество совместно с 10 регионами начало отрабатывать систему точечного поиска конкретных необходимых специалистов: кто конкретно нужен, на какой уровень дохода человек может рассчитывать, что ему могут предложить по жилью.Электронная карта соотечественникаИ конечно, важным инструментом является Электронная карта соотечественника (ЭКС), которую представил разработчик — директор Сибирского научно-исследовательского института автоматизации и управления Олег Вихман, сам по происхождению российский немец."Крупного бизнеса в Германии сейчас практически нет, — утверждает Вихман. — Он уезжает прежде всего в США. И мечтать, что мы сможем затащить в Россию крупный бизнес из Европы, непродуктивно. Поэтому сосредоточиться надо на малом и среднем бизнесе. По нашим данным, каждый уезжающий из Германии субъект МСП в среднем вывозит с собой 450 тысяч евро".Соответственно, можно посчитать, какие капиталы придут в Россию при успешной реализации программы по релокации малого и среднего бизнеса из Европы. Для этих целей и разработали ЭКС — именную карту, которая обеспечивает доступ к услугам, упрощающим перенос бизнеса в Россию и переезд владельцев, сотрудников и членов их семей."Мы сейчас находимся в процессе переноса двух заводов, — рассказал Вихман. — Собственник первый из них переезжает как владелец технологий, т. е. к нам едут мозги. Вопрос с регистрацией патентов уже решен. А вот со вторым заводом едут переселенцы, целыми семьями".Удобство ЭКС заключается в том, что иностранец, находящийся за границей, может собрать весь пакет документов, нужный для переезда, и подать его в электронной форме, не приезжая для этого в Россию. А из МВД приходит ответ — да или нет. Кроме того, в карте есть функционал и для трудоустройства в странах ЕАЭС, и по получению господдержки для строительства и развития производства.Можно констатировать, что Форум многополярности и Второй конгресс Движения русофилов стали не просто декларативными мероприятиями, но площадками для договоренностей о реализации больших практических гуманитарных и социальных проектов по интеграции как в рамках BRICS+, так и шире, в т. ч. в странах, которые сегодня считаются недружественными.

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азия

европа

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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