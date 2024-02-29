Деколонизация экономики, деколонизация мысли. Многополярное будущее куется в Москве
06:40 29.02.2024 (обновлено: 09:15 29.02.2024)
26-27 февраля в Москве состоялись Форум многополярности и Второй конгресс Движения русофилов, которые посетили делегаты и гости более чем из 130 стран Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки
Монополии Запада приходит конец
"Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов. Ваша благородная деятельность способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений нашей национальной культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене", — это обращение к Конгрессу от президента РФ Владимира Путина зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.
© Валерия ЕмельяноваФорум многополярности
© Валерия Емельянова
Форум многополярности
От себя министр иностранных дел добавил, что Россия выступает за более справедливый многополярный порядок, который призван обеспечить процветание всего человечества, а не только так называемого золотого миллиарда, поэтому Россия будет проводить конструктивную внешнюю политику, основанную на невмешательстве в дела других государств.
"Россия не зовет никого ни в какие крестовые походы или коалиции против кого бы то ни было, а призывает к отказу от игры с нулевой суммой, — добавил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев — От конфронтации, от санкций проиграли все. От возвращения к диалогу и торговле тоже выиграют все".
Сотрудник Фуданьского Университета в Шанхае, ведущий эксперт Коммунистической партии Китая по международным отношениям и в прошлом личный переводчик Дэн Сяопина профессор Чанг Вэйвэй отметил, что многополярное будущее мира, о котором мечтают все люди доброй воли, сегодня обеспечивается, прежде всего, 70-летием социалистического пути КНР, благодаря чему Китай уничтожил промышленную, торговую и смысловую монополию Запада.
"Russia is isolated by the West and West is isolated by the rest" (Россия изолирована Западом, а Запад изолирован всеми остальными. — Ред.), — пошутил профессор Чанг.
© Валерия ЕмельяноваПрофессор Чанг Вэйвэй
© Валерия Емельянова
Профессор Чанг Вэйвэй
От дружественной России части Запада выступил экс-депутат Германского бундестага, один из основателей Международного движения русофилов Вальдемар Гердт.
"Мир вам! Именно эти слова нужны сейчас всем нашим сторонникам. Мы не против кого-то. Мы за! Нам в голову не придёт принять какую-то декларацию, осудить любителей культуры и истории Америки или конкурировать с теми же организациями, которые любят культуру Китая, Индии. Это не наш стиль, это не наш характер. В русофильстве и в русскости нет этого по природе", — заявил он и добавил, что только дружба с Россией приведет Германию и другие страны к процветанию.
С этим согласен и представитель стран, которые страдали и во многом до сих пор страдают от американского и европейского империализма.
"Африка любит Россию, — сказал заместитель председателя Международного движения русофилов, представитель Сенегала Сулейман Анта Ндьяй. — Многие наши люди ни разу не были в РФ, но они знают, кто такой Достоевский, Пушкин, Чайковский. Африка много страдала, но идут большие изменения. Африканцы хотят освободиться окончательно от колонизаторов. Россия однозначно выполнит свою историческую роль".
© Валерия ЕмельяноваДелегация из Африки
© Валерия Емельянова
Делегация из Африки
Мечтая об Африке
Помимо выступлений в поддержку международного сотрудничества, на полях Форума многополярности под эгидой Международного движения русофилов Парламентарии, общественные деятели и чиновники России, Германии, Камеруна, Кубы, Нигера, Ганы и ряда других стран подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+".
Вдохновителями подписания меморандума выступили глава общественного объединения "WorldBRICS Южная Африка" Мусавенкоси Мдлули, руководитель "Международного гуманитарного штаба Захара Прилепина", депутат Государственной думы ФС РФ Дмитрий Кузнецов и организатор "Всемирной Христианской ассоциации парламентариев", депутат Бундестага XIX созыва Вальдемар Гердт.
© Валерия ЕмельяноваПредставители разных стран объявляют о подписании Меморандума
© Валерия Емельянова
Представители разных стран объявляют о подписании Меморандума
Первые гуманитарные инициативы, которые планирует реализовать Комиссия таковы:
"Совместный издательский проект и литературная резиденция BRICS+" под управлением Захара Прилепина в холдинге ЭКСМО-АСТ, благодаря чему в России смогут опубликовать свои литературные произведения писатели и поэты из стран BRICS+, а российская аудитория ознакомится с культурами дружественных незападных народов, о которых широкому читателю известно не так уж много;
"Медицинская миссия повышения квалификации неонатальных врачей" под руководством специалистов Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и акушера Екатерины Глок.
Екатерина уже была с медицинской миссией в Африке по приглашению принца Моди из Камеруна, где за пределами крупных городов почти нет системы здравоохранения, свирепствуют малярия, менингит, сонная болезнь, шистосомоз, лейшманиоз, лихорадка денге и ВИЧ.
"В больницах нет условий. Я принимаю роды, а под ногами бегает крыса, — рассказывает Екатерина Глок. — Мы оперировали людей, проводили диагностику, принимали роды, спасали новорожденных. В Камеруне не умеют реанимировать, да и сами роды неправильно принимают. По сути, они просто добивают детей своими неправильными действиями, кладут их умирать, потому что не знают, что с ними делать. Мы реанимировали этих детей".
© Валерия ЕмельяноваПринц Моди подписывает Меморандум
© Валерия Емельянова
Принц Моди подписывает Меморандум
В рамках инициативы Комиссии Екатерина снова отправится в Африку, на этот раз с известным в России неонатологом-анестезиологом-реаниматологом, который проведет серию мастер-классов, чтобы обучить камерунских врачей.
Веник и лоза
Кроме того, в рамках Форума обсудили и приняли важные решения в сфере переселения в РФ соотечественников из-за рубежа и тех иностранцев, которые любят Россию и хотели бы в ней жить.
"Есть два вида единства: единство веника, который сложили и стянули проволокой, и единство лозы, где корень один, но каждый листочек и каждая ягода своеобразны, — заявил замглавы Движения русофилов Вальдемар Гердт. — Евросоюз построен по принципу веника. Такое единство долго не выдержит. Прибалтийские страны, которые были витриной Советского Союза, в ЕС превратились в отсталые страны, в захолустье, из которого выехало более половины населения. Многие уже это понимают. И как только развяжется проволока, которая сжимает веник — это SWIFT, это денежная система, система поощрений и наказаний за "правильную" и "неправильную политику", все развалится".
© Валерия ЕмельяноваВальдемар Гердт
© Валерия Емельянова
Вальдемар Гердт
Подтверждая свои слова цифрами, немецкий политик указал, что в прошлом году Германию покинуло 1 млн 700 тысяч человек, в позапрошлом году — 1 млн 200 тысяч, еще год назад — 960 тысяч. Что гонит этих людей из развитой европейской страны?
"Во-первых, образ жизни, который продвигают на Западе. Во-вторых, экономическое состояние, в котором теперь находится Европа. Она становится жертвой своих решений, навязанных из-за океана", — объяснил Гердт, говоря, прежде всего об отрыве Германии от дешевых российских энергоносителей.
Теперь, по его словам, основные производители, основные налогоплательщики уходят из Германии. Более 11% немецкого бизнеса находится в процессе перемещения в США или уже там.
Но почему из 1 млн 700 тысяч покинувших Германию в 2023 году лишь 3600 человек прибыло в Россию?
"Причина в том, — говорит Гердт, — что российское миграционное законодательство писалось в 90-е годы американцами, которые пытались оградить себя от Мексики и свои законы перенесли в Россию. И теперь Россия вроде как защищается от нас. Но принимаемые сегодня на самом высоком уровне решения дают нам надежду, что границы для любящих Россию и желающих здесь жить и работать людей будут открыты. И это не только российские немцы. За последние годы в Латинскую Америку из числа русскоговорящих выехало порядка 270 тысяч человек, и они увезли с собой более 100 млрд евро. Этот капитал очень пригодился бы для развития России. Бог с ними, с замороженными на Западе российскими активами. Откройте двери, и мы завезем в Россию гораздо больше. Если мы упростим процедуру трансграничного перемещения, 2,5 млн человек — это не очень завышенная цифра: голландцы, австрийцы, немцы, бразильцы, американцы потянутся в Россию как в ковчег человечества".
Что делать прямо сейчас
Вопрос изменения миграционного законодательства прокомментировал депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов.
"Мы с коллегами внесли новый законопроект о репатриации. Смысл его в том, что, если у тебя кто-то из родителей представляет коренные народы России — добро пожаловать. Русские немцы и русские евреи, конечно, тоже коренные народы России".
Кузнецов считает, что технически трансграничный вопрос решается очень просто, но нужна политическая воля. Если же говорить не про будущее, а про действия прямо сейчас, то депутатский корпус готов оказать любое содействие людям и организациям, которые занимаются вопросами переселения в Россию дружественных граждан других стран.
© Валерия ЕмельяноваРусофилы
© Валерия Емельянова
Русофилы
О том, что можно сделать прямо сейчас, рассказал и представитель Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
"Менять законодательство — это очень сложный и долгий процесс, — согласен он, — но прямо сейчас можно изменить подходы к реализации программы переселения соотечественников. Например, очень не хватает текстов, написанных простым человеческим языком, потому что люди теряются в сотнях страниц различных документов. Поэтому мы на площадках Русских домов разъясняем процедуру участия в госпрограмме и рассказываем об изменениях законодательства".
Вторая проблема, которую, по мнению Поликанова, нужно решать прямо сейчас — это материальная мотивация.
"Для людей, которые хотят переехать из благополучных стран вроде той же Канады, те подъемные, которые предлагает госпрограмма, и те зарплаты, которые они могут получить в регионах России, являются неинтересными. Поэтому без увеличения финансирования госпрограммы большой приток с Запада мы вряд ли увидим".
Есть и третья проблема — у регионов нет понимания о дифференцированной работе.
"Нельзя сделать один комплект из какого-то количества рекламных слайдов и рассчитывать, что среднестатистический человек откликнется на презентацию, прочитав, что в населенном пункте, куда его приглашают, есть три детских площадки и один кинотеатр. Невозможно найти среднестатистического врача или среднестатистического учителя", — объясняет Поликанов.
Поэтому Россотрудничество совместно с 10 регионами начало отрабатывать систему точечного поиска конкретных необходимых специалистов: кто конкретно нужен, на какой уровень дохода человек может рассчитывать, что ему могут предложить по жилью.
Электронная карта соотечественника
И конечно, важным инструментом является Электронная карта соотечественника (ЭКС), которую представил разработчик — директор Сибирского научно-исследовательского института автоматизации и управления Олег Вихман, сам по происхождению российский немец.
"Крупного бизнеса в Германии сейчас практически нет, — утверждает Вихман. — Он уезжает прежде всего в США. И мечтать, что мы сможем затащить в Россию крупный бизнес из Европы, непродуктивно. Поэтому сосредоточиться надо на малом и среднем бизнесе. По нашим данным, каждый уезжающий из Германии субъект МСП в среднем вывозит с собой 450 тысяч евро".
Соответственно, можно посчитать, какие капиталы придут в Россию при успешной реализации программы по релокации малого и среднего бизнеса из Европы. Для этих целей и разработали ЭКС — именную карту, которая обеспечивает доступ к услугам, упрощающим перенос бизнеса в Россию и переезд владельцев, сотрудников и членов их семей.
"Мы сейчас находимся в процессе переноса двух заводов, — рассказал Вихман. — Собственник первый из них переезжает как владелец технологий, т. е. к нам едут мозги. Вопрос с регистрацией патентов уже решен. А вот со вторым заводом едут переселенцы, целыми семьями".
© Валерия ЕмельяноваОлег Вихман
© Валерия Емельянова
Олег Вихман
Удобство ЭКС заключается в том, что иностранец, находящийся за границей, может собрать весь пакет документов, нужный для переезда, и подать его в электронной форме, не приезжая для этого в Россию. А из МВД приходит ответ — да или нет. Кроме того, в карте есть функционал и для трудоустройства в странах ЕАЭС, и по получению господдержки для строительства и развития производства.
Можно констатировать, что Форум многополярности и Второй конгресс Движения русофилов стали не просто декларативными мероприятиями, но площадками для договоренностей о реализации больших практических гуманитарных и социальных проектов по интеграции как в рамках BRICS+, так и шире, в т. ч. в странах, которые сегодня считаются недружественными.