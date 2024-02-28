Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц - 28.02.2024 Украина.ру
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Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц - 28.02.2024 Украина.ру
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля
2024-02-28T21:58
2024-02-28T21:58
новости
украина
германия
иностранные наемники
всу
сво
олаф шольц
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В видеообращении, опубликованном в социальной сети Х, он исключил саму возможность участия в боях на стороне Украины солдат стран блока, пообещав, что "так и будет впредь". После того как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов (кроме Латвии, которая допустила такое развитие событий, если соответствующее решение примет НАТО).Комментируя слова французского лидера, его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что это "хороший знак". В России предупредили союзников Украины о том, что отправка западных контингентов в зону боевых действий приведёт к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
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новости, украина, германия, иностранные наемники, всу, сво, олаф шольц
Новости, Украина, Германия, иностранные наемники, ВСУ, СВО, Олаф Шольц

Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц

21:58 28.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля
В видеообращении, опубликованном в социальной сети Х, он исключил саму возможность участия в боях на стороне Украины солдат стран блока, пообещав, что "так и будет впредь".
"Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками", – добавил Шольц.
После того как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов (кроме Латвии, которая допустила такое развитие событий, если соответствующее решение примет НАТО).
Комментируя слова французского лидера, его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что это "хороший знак".
В России предупредили союзников Украины о том, что отправка западных контингентов в зону боевых действий приведёт к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 12:55
Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с РоссиейТретья мировая война неизбежна? Или у НАТО и России получится "разойтись бортами"?
 
НовостиУкраинаГерманияиностранные наемникиВСУСВООлаф Шольц
 
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