https://ukraina.ru/20240228/1053605987.html
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц - 28.02.2024 Украина.ру
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля
2024-02-28T21:58
2024-02-28T21:58
2024-02-28T21:58
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олаф шольц
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В видеообращении, опубликованном в социальной сети Х, он исключил саму возможность участия в боях на стороне Украины солдат стран блока, пообещав, что "так и будет впредь". После того как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов (кроме Латвии, которая допустила такое развитие событий, если соответствующее решение примет НАТО).Комментируя слова французского лидера, его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что это "хороший знак". В России предупредили союзников Украины о том, что отправка западных контингентов в зону боевых действий приведёт к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
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новости, украина, германия, иностранные наемники, всу, сво, олаф шольц
Новости, Украина, Германия, иностранные наемники, ВСУ, СВО, Олаф Шольц
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал Шольц
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля