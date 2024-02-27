Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак" - 27.02.2024 Украина.ру
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Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак"
Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак" - 27.02.2024 Украина.ру
Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак"
Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на заявление своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправки западных войск на Украину. Об этом сообщает агентство AFP
2024-02-27T22:48
2024-02-27T22:49
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владимир зеленский
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франция
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По мнению главы киевского режима, слова Макрона о том, что отправка западных войск на Украину "не может быть исключена", являются хорошим знаком. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск НАТО на Украину прямой военный конфликт между альянсом и РФ будет неизбежен. В ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции, в ООН призвали избегать подстрекательской риторики.
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новости, владимир зеленский, украина, эммануэль макрон, франция, иностранные наемники, сво
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, иностранные наемники, СВО

Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак"

22:48 27.02.2024 (обновлено: 22:49 27.02.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
Зеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на заявление своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправки западных войск на Украину. Об этом сообщает агентство AFP
По мнению главы киевского режима, слова Макрона о том, что отправка западных войск на Украину "не может быть исключена", являются хорошим знаком.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск НАТО на Украину прямой военный конфликт между альянсом и РФ будет неизбежен. В ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции, в ООН призвали избегать подстрекательской риторики.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Вчера, 14:00
"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаЭммануэль МакронФранцияиностранные наемникиСВО
 
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