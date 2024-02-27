https://ukraina.ru/20240227/1053573316.html

Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак"

Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак" - 27.02.2024 Украина.ру

Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак"

Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на заявление своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправки западных войск на Украину. Об этом сообщает агентство AFP

2024-02-27T22:48

2024-02-27T22:48

2024-02-27T22:49

новости

владимир зеленский

украина

эммануэль макрон

франция

иностранные наемники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043468039_0:50:1042:637_1920x0_80_0_0_767f300e65945d7058d00ef13ec4c2ca.jpg

По мнению главы киевского режима, слова Макрона о том, что отправка западных войск на Украину "не может быть исключена", являются хорошим знаком. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск НАТО на Украину прямой военный конфликт между альянсом и РФ будет неизбежен. В ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции, в ООН призвали избегать подстрекательской риторики.

https://ukraina.ru/20240227/1053550894.html

украина

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, эммануэль макрон, франция, иностранные наемники, сво