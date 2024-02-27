Зеленский обрадовался словам Макрона – "хороший знак"
22:48 27.02.2024 (обновлено: 22:49 27.02.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на заявление своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправки западных войск на Украину. Об этом сообщает агентство AFP
По мнению главы киевского режима, слова Макрона о том, что отправка западных войск на Украину "не может быть исключена", являются хорошим знаком.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск НАТО на Украину прямой военный конфликт между альянсом и РФ будет неизбежен. В ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции, в ООН призвали избегать подстрекательской риторики.
Вчера, 14:00"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)