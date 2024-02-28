Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ - 28.02.2024 Украина.ру
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Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ
Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ - 28.02.2024 Украина.ру
Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ
Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию. Российская сторона "требует от мальтийского действующего председательства уделить особое внимание этому сюжету", заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич
2024-02-28T20:17
2024-02-28T20:17
новости
приднестровье
молдавия
обсе
постпред
россия
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Комментируя обращение депутатов Приднестровья к России в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, Лукашевич подчеркнул, что внимание к ситуации должно быть пристальным, а также напомнил, что на обоих берегах Днестра продолжает присутствовать ОБСЕ. Ранее в этот же день, в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья попросил помощи у России. В Молдавии назвали это обращение "пропагандой", а в РФ заявили, что рассмотрят документ МПР как только он попадёт в Госдуму. Напомним, Молдавия с начала 2024 года приняла новый Таможенный кодекс, в котором, в том числе, отменены таможенные льготы для приднестровских компаний. Министерство экономического развития ПМР оценило годовой ущерб от этих мер в размере 12–30 миллионов долларов.
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новости, приднестровье, молдавия, обсе, постпред, россия
Новости, Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, постпред, Россия

Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ

20:17 28.02.2024
 
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Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию. Российская сторона "требует от мальтийского действующего председательства уделить особое внимание этому сюжету", заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич
"Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию", – приводит его слова РИА Новости.
Комментируя обращение депутатов Приднестровья к России в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, Лукашевич подчеркнул, что внимание к ситуации должно быть пристальным, а также напомнил, что на обоих берегах Днестра продолжает присутствовать ОБСЕ.
Ранее в этот же день, в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья попросил помощи у России. В Молдавии назвали это обращение "пропагандой", а в РФ заявили, что рассмотрят документ МПР как только он попадёт в Госдуму.
Напомним, Молдавия с начала 2024 года приняла новый Таможенный кодекс, в котором, в том числе, отменены таможенные льготы для приднестровских компаний. Министерство экономического развития ПМР оценило годовой ущерб от этих мер в размере 12–30 миллионов долларов.
Местные выборы в Молдавии
2 февраля, 04:11
Удушение продолжается. Молдавия запрещает Приднестровью выбирать президента РоссииВласти Молдавии не допустят открытия избирательных участков в Приднестровье в дни выборов президента РФ. Об этом заявил глава молдавского внешнеполитического ведомства Михай Попшой, по словам которого, работа участков на территории ПМР невозможна без согласия официального Кишинёва.
 
НовостиПриднестровьеМолдавияОБСЕпостпредРоссия
 
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