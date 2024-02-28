https://ukraina.ru/20240228/1053604635.html

Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ

Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ - 28.02.2024 Украина.ру

Неутешительный прогноз по ситуации в Приднестровье дал постпред РФ при ОБСЕ

Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию. Российская сторона "требует от мальтийского действующего председательства уделить особое внимание этому сюжету", заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич

2024-02-28T20:17

2024-02-28T20:17

2024-02-28T20:17

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Комментируя обращение депутатов Приднестровья к России в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, Лукашевич подчеркнул, что внимание к ситуации должно быть пристальным, а также напомнил, что на обоих берегах Днестра продолжает присутствовать ОБСЕ. Ранее в этот же день, в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья попросил помощи у России. В Молдавии назвали это обращение "пропагандой", а в РФ заявили, что рассмотрят документ МПР как только он попадёт в Госдуму. Напомним, Молдавия с начала 2024 года приняла новый Таможенный кодекс, в котором, в том числе, отменены таможенные льготы для приднестровских компаний. Министерство экономического развития ПМР оценило годовой ущерб от этих мер в размере 12–30 миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20240202/1053039382.html

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новости, приднестровье, молдавия, обсе, постпред, россия