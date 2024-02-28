В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным
Обращение депутатов Приднестровья к России будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин
В комментарии журналисту РИА Новости он уточнил, что Совет Государственной Думы будет обсуждать этот вопрос на основе консультаций с президентом России Владимиром Путиным и министерством иностранных дел страны.
Ранее сообщалось, что в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья планирует попросить помощи у России.
Напомним, с 1 января 2024 года Кишинёв ввёл дополнительные пошлины на импорт в Приднестровье. Тирасполь оценивает это как шаг в сторону экономической блокады ПМР.
Вчера, 18:25Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможныВласти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.