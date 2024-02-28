В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным - 28.02.2024 Украина.ру
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В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным
В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным - 28.02.2024 Украина.ру
В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным
Обращение депутатов Приднестровья к России будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин
2024-02-28T19:00
2024-02-28T19:00
новости
приднестровье
россия
молдавия
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В комментарии журналисту РИА Новости он уточнил, что Совет Государственной Думы будет обсуждать этот вопрос на основе консультаций с президентом России Владимиром Путиным и министерством иностранных дел страны. Ранее сообщалось, что в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья планирует попросить помощи у России.&nbsp; Напомним, с 1 января 2024 года Кишинёв ввёл дополнительные пошлины на импорт в Приднестровье. Тирасполь оценивает это как шаг в сторону экономической блокады ПМР.
https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html
приднестровье
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, приднестровье, россия, молдавия
Новости, Приднестровье, Россия, Молдавия

В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным

19:00 28.02.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Обращение депутатов Приднестровья к России будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин
В комментарии журналисту РИА Новости он уточнил, что Совет Государственной Думы будет обсуждать этот вопрос на основе консультаций с президентом России Владимиром Путиным и министерством иностранных дел страны.
Ранее сообщалось, что в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья планирует попросить помощи у России. 
Напомним, с 1 января 2024 года Кишинёв ввёл дополнительные пошлины на импорт в Приднестровье. Тирасполь оценивает это как шаг в сторону экономической блокады ПМР.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Вчера, 18:25
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможныВласти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
 
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