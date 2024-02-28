https://ukraina.ru/20240228/1053603837.html

В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным

В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным - 28.02.2024 Украина.ру

В РФ рассмотрят обращение Приднестровья на основе консультаций с Путиным

Обращение депутатов Приднестровья к России будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин

2024-02-28T19:00

2024-02-28T19:00

2024-02-28T19:00

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приднестровье

россия

молдавия

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В комментарии журналисту РИА Новости он уточнил, что Совет Государственной Думы будет обсуждать этот вопрос на основе консультаций с президентом России Владимиром Путиным и министерством иностранных дел страны. Ранее сообщалось, что в связи с усиливающейся экономической блокадой Молдавии, съезд депутатов Приднестровья планирует попросить помощи у России. Напомним, с 1 января 2024 года Кишинёв ввёл дополнительные пошлины на импорт в Приднестровье. Тирасполь оценивает это как шаг в сторону экономической блокады ПМР.

https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html

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новости, приднестровье, россия, молдавия