https://ukraina.ru/20240228/1053598410.html

Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля

Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру

Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля

Украинского шпиона приговорили к 11,5 годам лишения свободы; западные СМИ сообщили, сколько иностранных военных находится на Украине; Шойгу посетил предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК)

2024-02-28T18:00

2024-02-28T18:00

2024-02-28T18:00

эксклюзив

хроники

украина

шпионы

нато

сергей шойгу

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Шпион из МелитополяРостовский областной суд приговорил 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины, уроженца Мелитополя Сергея Кривицкого, сообщили в ЦОС ФСБ.Мужчина был задержан в Ростове-на-Дону, когда пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.По информации ФСБ, в ноябре 2019 года он пытался организовать поставки таких же приборов для украинской разведки.По его поручению в Москву с этой целью прибыл футболист Василий Василенко, он был задержан и отбывает наказание, сообщили в ФСБ.Еще одного агента задержали в Крыму."В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ (Росгвардии – ред.) России на территории проведения Специальной военной операции", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном 28 февраля.Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж").В данный момент он находится в заключении под стражей в Симферополе, преступнику может грозить до 20 лет лишения свободы."Иностранные войска на Украине? Они уже здесь"Материал с таким заголовком вышел в среду на сайте издания The Washington Post в продолжение вчерашних слов президента Франции Эммануэля Макрона.Французский лидер во вторник собрал в Париже конференцию с другими главами европейских стран по помощи Украине. Среди прочего, он призвал страны НАТО рассмотреть отправку своих военных на территорию Украины.Слова Макрона вызвали резкую и моментальную реакцию в большинстве европейских стран, все лидеры поспешили заявить, что это – исключительно его личное мнение и никто не собирается отправлять своих военнослужащих."Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] - сухопутные войска или что-то подобное. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись", - рассказал журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.The Washington Post пишет, что на стороне Украины в составе "международного легиона" в данный момент воюют около 20 тысяч иностранцев из более чем 50-ти стран. В перспективе они могут получить украинское гражданство, соответствующий указ подписал недавно президент страны Владимир Зеленский.В материале издания указано, что официально подтверждена гибель не менее чем 50-ти граждан США, воевавших на стороне Украины."Также за Украину воюет неназванное количество граждан Беларуси и России, которые не поддерживают режимы в своих странах, а также этнических тюрков из Казахстана, Кыргызстана и других стран бывшего СССР", - пишет The Washington Post."Хотелось бы, конечно, узнать их приблизительное число. И особенно убеждения! Потому что воюющего либерала я не видел никогда. Они только языками воюют. Так кто же это? Откуда они такие взялись? Кто их духовные учителя?", - прокомментировал статью в своем телеграм-канале писатель и военный Захар Прилепин."Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Несмотря на однозначные и однотипные заявления накануне: от идеи Макрона открестились Германия, Чехия, Польша, Великобритания, Словакия, Финляндия и Швеция, в среду спикер министерства обороны Латвии сделал неожиданное заявление: Рига может рассмотреть размещение своих войск на Украине, "если между союзниками по НАТО будет соответствующая договоренность".Шойгу потребовал ускорить поставки в войскаМинистр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа и предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа, пишет РИА Новости.В частности, Шойгу посетил предприятие-производитель РЛС контрбатарейной борьбы НПО "Стрела" и НПО "Сплав", выпускающее РСЗО и снаряды. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.Министр потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Министру обороны РФ представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами", — также говорится в сообщении.По данным ведомства, генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. По его словам, это позволяет значительно повысить "живучесть" техники и личного состава в условиях военных действий."Вообще, это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", — сказал Шойгу.

https://ukraina.ru/20240228/1053594245.html

https://ukraina.ru/20240228/1053598053.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, шпионы, нато, сергей шойгу