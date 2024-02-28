Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру
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Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру
Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
Украинского шпиона приговорили к 11,5 годам лишения свободы; западные СМИ сообщили, сколько иностранных военных находится на Украине; Шойгу посетил предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК)
2024-02-28T18:00
2024-02-28T18:00
эксклюзив
хроники
украина
шпионы
нато
сергей шойгу
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Шпион из МелитополяРостовский областной суд приговорил 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины, уроженца Мелитополя Сергея Кривицкого, сообщили в ЦОС ФСБ.Мужчина был задержан в Ростове-на-Дону, когда пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.По информации ФСБ, в ноябре 2019 года он пытался организовать поставки таких же приборов для украинской разведки.По его поручению в Москву с этой целью прибыл футболист Василий Василенко, он был задержан и отбывает наказание, сообщили в ФСБ.Еще одного агента задержали в Крыму."В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ (Росгвардии – ред.) России на территории проведения Специальной военной операции", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном 28 февраля.Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж").В данный момент он находится в заключении под стражей в Симферополе, преступнику может грозить до 20 лет лишения свободы."Иностранные войска на Украине? Они уже здесь"Материал с таким заголовком вышел в среду на сайте издания The Washington Post в продолжение вчерашних слов президента Франции Эммануэля Макрона.Французский лидер во вторник собрал в Париже конференцию с другими главами европейских стран по помощи Украине. Среди прочего, он призвал страны НАТО рассмотреть отправку своих военных на территорию Украины.Слова Макрона вызвали резкую и моментальную реакцию в большинстве европейских стран, все лидеры поспешили заявить, что это – исключительно его личное мнение и никто не собирается отправлять своих военнослужащих."Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] - сухопутные войска или что-то подобное. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись", - рассказал журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.The Washington Post пишет, что на стороне Украины в составе "международного легиона" в данный момент воюют около 20 тысяч иностранцев из более чем 50-ти стран. В перспективе они могут получить украинское гражданство, соответствующий указ подписал недавно президент страны Владимир Зеленский.В материале издания указано, что официально подтверждена гибель не менее чем 50-ти граждан США, воевавших на стороне Украины."Также за Украину воюет неназванное количество граждан Беларуси и России, которые не поддерживают режимы в своих странах, а также этнических тюрков из Казахстана, Кыргызстана и других стран бывшего СССР", - пишет The Washington Post."Хотелось бы, конечно, узнать их приблизительное число. И особенно убеждения! Потому что воюющего либерала я не видел никогда. Они только языками воюют. Так кто же это? Откуда они такие взялись? Кто их духовные учителя?", - прокомментировал статью в своем телеграм-канале писатель и военный Захар Прилепин."Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Несмотря на однозначные и однотипные заявления накануне: от идеи Макрона открестились Германия, Чехия, Польша, Великобритания, Словакия, Финляндия и Швеция, в среду спикер министерства обороны Латвии сделал неожиданное заявление: Рига может рассмотреть размещение своих войск на Украине, "если между союзниками по НАТО будет соответствующая договоренность".Шойгу потребовал ускорить поставки в войскаМинистр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа и предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа, пишет РИА Новости.В частности, Шойгу посетил предприятие-производитель РЛС контрбатарейной борьбы НПО "Стрела" и НПО "Сплав", выпускающее РСЗО и снаряды. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.Министр потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Министру обороны РФ представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами", — также говорится в сообщении.По данным ведомства, генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. По его словам, это позволяет значительно повысить "живучесть" техники и личного состава в условиях военных действий."Вообще, это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", — сказал Шойгу.
https://ukraina.ru/20240228/1053594245.html
https://ukraina.ru/20240228/1053598053.html
https://ukraina.ru/20240228/1053597521.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, шпионы, нато, сергей шойгу
Эксклюзив, Хроники, Украина, шпионы, НАТО, Сергей Шойгу

Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля

18:00 28.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинского шпиона приговорили к 11,5 годам лишения свободы; западные СМИ сообщили, сколько иностранных военных находится на Украине; Шойгу посетил предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК)
Шпион из Мелитополя
Ростовский областной суд приговорил 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины, уроженца Мелитополя Сергея Кривицкого, сообщили в ЦОС ФСБ.
Мужчина был задержан в Ростове-на-Дону, когда пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.
По информации ФСБ, в ноябре 2019 года он пытался организовать поставки таких же приборов для украинской разведки.
По его поручению в Москву с этой целью прибыл футболист Василий Василенко, он был задержан и отбывает наказание, сообщили в ФСБ.
Еще одного агента задержали в Крыму.
"В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ (Росгвардии – ред.) России на территории проведения Специальной военной операции", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном 28 февраля.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж").
В данный момент он находится в заключении под стражей в Симферополе, преступнику может грозить до 20 лет лишения свободы.
16:42
Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
"Иностранные войска на Украине? Они уже здесь"
Материал с таким заголовком вышел в среду на сайте издания The Washington Post в продолжение вчерашних слов президента Франции Эммануэля Макрона.
Французский лидер во вторник собрал в Париже конференцию с другими главами европейских стран по помощи Украине. Среди прочего, он призвал страны НАТО рассмотреть отправку своих военных на территорию Украины.
Слова Макрона вызвали резкую и моментальную реакцию в большинстве европейских стран, все лидеры поспешили заявить, что это – исключительно его личное мнение и никто не собирается отправлять своих военнослужащих.
"Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] - сухопутные войска или что-то подобное. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись", - рассказал журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
The Washington Post пишет, что на стороне Украины в составе "международного легиона" в данный момент воюют около 20 тысяч иностранцев из более чем 50-ти стран. В перспективе они могут получить украинское гражданство, соответствующий указ подписал недавно президент страны Владимир Зеленский.
В материале издания указано, что официально подтверждена гибель не менее чем 50-ти граждан США, воевавших на стороне Украины.
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
17:42
Болгария отправит новый пакет военной помощи УкраинеВ Минобороны Болгарии анонсировали ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев
"Также за Украину воюет неназванное количество граждан Беларуси и России, которые не поддерживают режимы в своих странах, а также этнических тюрков из Казахстана, Кыргызстана и других стран бывшего СССР", - пишет The Washington Post.
"Хотелось бы, конечно, узнать их приблизительное число. И особенно убеждения! Потому что воюющего либерала я не видел никогда. Они только языками воюют. Так кто же это? Откуда они такие взялись? Кто их духовные учителя?", - прокомментировал статью в своем телеграм-канале писатель и военный Захар Прилепин.
"Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Несмотря на однозначные и однотипные заявления накануне: от идеи Макрона открестились Германия, Чехия, Польша, Великобритания, Словакия, Финляндия и Швеция, в среду спикер министерства обороны Латвии сделал неожиданное заявление: Рига может рассмотреть размещение своих войск на Украине, "если между союзниками по НАТО будет соответствующая договоренность".
Шойгу потребовал ускорить поставки в войска
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа и предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа, пишет РИА Новости.
В частности, Шойгу посетил предприятие-производитель РЛС контрбатарейной борьбы НПО "Стрела" и НПО "Сплав", выпускающее РСЗО и снаряды. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.
Министр потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
17:30
На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры Вооружённые силы Украины вынуждены отступать перед натиском российской армии, потому что инженерные службы не успели подготовить для ВСУ укреплённые окопы. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на заявление инженера, который работает на линии обороны ВСУ в Донбассе
"Министру обороны РФ представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами", — также говорится в сообщении.
По данным ведомства, генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. По его словам, это позволяет значительно повысить "живучесть" техники и личного состава в условиях военных действий.
"Вообще, это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", — сказал Шойгу.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинашпионыНАТОСергей Шойгу
 
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18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
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16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
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