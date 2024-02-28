https://ukraina.ru/20240228/1053584207.html

"Разложение мозгов" политиков, зверства ВСУ и шпионаж. Главное на Украине на 14:00 28 февраля

"Разложение мозгов" политиков, зверства ВСУ и шпионаж. Главное на Украине на 14:00 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру

"Разложение мозгов" политиков, зверства ВСУ и шпионаж. Главное на Украине на 14:00 28 февраля

Украина.ру, 28.02.2024

2024-02-28T13:53

2024-02-28T13:53

2024-02-28T14:13

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

эммануэль макрон

дмитрий медведев

косачев

украина

агент

шпионы

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Косачев пригрозил военным НАТО в случае их появления на Украине, а Медведев указал на "разложение мозгов" западных политиков. Россия пытается оценить ущерб новым регионам и наказывает украинских шпионов. Киев ждет компенсаций от польских фермеров, а они планируют новые протестыПо итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину, добавив, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Европейские страны, а также США и Канада уже отказались отправлять бойцов Киеву.Однако волна негодования вокруг сомнительного предложения президента Франции не утихает.Зампред Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24" предупредил, что если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил России."Ответная российская реакция с военной точки зрения должна определяться военными и верховным главнокомандующим, разумеется, в первую очередь, но, с моей точки зрения, в этом случае те вооруженные силы натовцев, которые появятся на территории Украины, совершенно точно будут законными целями для российских Вооруженных сил. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Косачев.По его словам, что если этого потребует военная обстановка, то такими же целями могут стать центры принятия решений, центры подготовки соответствующих специалистов, центры производства вооружений на соответствующих территориях стран НАТО."Потому что это будет принципиально иная ситуация, в которой нам придется подавлять вооруженное сопротивление натовцев России с использованием территории Украины. Но это перспектива, которую, повторю, не хотелось бы сейчас представлять сколь-либо в реальных категориях. И я надеюсь, что наша нынешняя ответная реакция на заявление Макрона остудит очень многие воспаленные умы на Западе, тем более что они вроде бы и без нашей помощи понимают, какие риски влечет за собой предлагаемая Макроном стратегия", - добавил парламентарий.В свою очередь заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что западные политики ежедневно демонстрируют "разложение мозгов".В своем телеграм-канале Медведев написал, что "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России"."Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", - резюмировал Медведев.Издание Politico написало, что амбиции Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил Франции.Издание пишет, что все французские оппозиционные силы "уже набросились на него" в связи с последними заявлениями. Макрон столкнулся с критикой со стороны всего политического спектра страны, осуждающего его "игру мускулами", которая также не вызвала положительного отклика у электората.Отмечается, что во вторник на новостных каналах Франции обсуждался вопрос о том, следует ли готовиться к войне с Россией, и ответ был повсеместно отрицательным.Отмечается, что разговоры Макрона о широких коалициях для обеспечения Киева ракетами большой дальности "уже начали звучать как пустословие".Кроме того, издание пишет, что и самим украинцам надоели дипломатические послания Макрона - они скорее предпочли бы просто получить оружие, однако в этом отношении Париж сильно отстает от США, Германии, Великобритании и Польши.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду заявления Макрона по Украине, заявила, что Китай призывает все стороны создать условия для снижения напряженности и содействовать прекращению огня."Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий", - сказала Мао Нин.Она также отметила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.Британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны одной из стран ЕС написала, что западный спецназ уже присутствует на территории Украины, но это пока не признается официально.В ответ доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заметил, что действующие западные военные специалисты действительно могут находиться на Украине, но они вряд ли участвуют в боях, в отличие от бывших военных, которые перешли в разряд наемников."Может быть любая картина. Я думаю, что там все варианты есть - это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наемников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться, потому что им нужно перенимать опыт. Это обычное дело. Сомнительно [что они участвуют в боевых действиях], они наблюдатели, а отставники, которые наемники, участвуют", - сказал эксперт.По его словам, спецназ "классического формата" в Европе сохранился только у Британии и Франции.В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного."Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - сказал Белик.По его словам, западные лоббисты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, воспринимая ее как площадку для обкатки и тестирования различных видов вооружения с бесплатной рабочей силой в виде украинских солдат, на жизни которых на Западе плевать.Как указал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, есть ряд подтверждений присутствия спецназа стран НАТО в зоне проведения спецоперации."То, что здесь присутствуют кадровые военные и спецподразделения стран НАТО, для нас уже абсолютно не секрет. Более того, есть ряд тому подтверждений: и документы, и иностранная речь, радиоперехваты. Более того, на полигонах украинских работают западные инструкторы. Это тоже не скрывается", - сказал Марочко.Он предположил, что на Украину продолжат отправлять так называемых добровольцев.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Агрессия ВСУ и шпионажС начала года более ста мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Киев все активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более ста гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников", - сказал Мирошник.Он отметил, что Киев прекрасно видит, по кому наносит удар, украинские войска используют беспилотники для ударов по старикам, детям, женщинам. Ремонтники, спасатели, коммунальные специалисты стали мишенью для украинских боевиков, указал дипломат.Мирошник добавил, что Киев применяет кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах мира, а также игнорирует конвенцию о запрете противопехотных мин."Много лет назад Украина отчиталась, что они запретили и уничтожили эти мины. Но они вдруг появились и активно используются, буквально тысячами забрасываются на территории Донбасса и Запорожья", - подчеркнул он.Дипломат рассказал, что ему удалось пообщаться с мирными гражданами после трагедии в Лисичанске. По словам Мирошника, у людей нет никакого страха и желания идти на уступки Украине."Я задаюсь вопросом, чего они добиваются? Чтобы наши люди все бросили и ушли? Нет, они не бросят и не уйдут. Это наша земля, и мы будем за нее бороться... Такими деяниями они лишь демонстрируют свой звериный оскал и в отсутствии побед на поле боя "кормят" своих радикалов кровью мирных. Но за эти преступления придется ответить и ответить сполна", - указал Мирошник.В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.С утра в среду украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 6:05 был обстрелян Петровский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали регион около 80 раз, используя в том числе РСЗО "Град" и танковые снаряды, пострадавших среди мирных жителей нет.Как указал Мирошник, оценить материальный ущерб от действий Киева четырем новым российским регионам пока крайне сложно."Сейчас в полной мере оценить ущерб крайне сложно. У нас много территорий, которые не только не восстановлены, но и не освобождены. Многие под нашим контролем, но полноценное восстановление не получается вести из-за перманентных обстрелов", - сказал Мирошник.Он добавил, что подсчет всего ущерба - это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс, но все впереди."Сейчас он складывается из пазлов активной восстановительной деятельности властей на каждой территории, и пока мы находимся в состоянии военных действий, полноценный подсчет провести вряд ли получится", - отметил дипломат.По словам Мирошника, когда закончатся боевые действия, то тогда и можно будет в полной мере детально посчитать все нанесенные противником убытки.Дипломат подчеркнул, что сейчас частично ведутся восстановительные работы."На уровне каждого региона есть свои комиссии, которые собирают данные по ущербу и выделяют средства для быстрого восстановления, чтобы люди могли где-то жить, какие-то учреждения могли функционировать", - заключил Мирошник.Россия периодически задерживает и наказывает украинских шпионов.Так, в Крыму за шпионаж был арестован украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним."ФСБ РФ задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что данные предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии. Данные передавались украинской разведке через мессенджер.Против агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ, то есть шпионаж"), в настоящее время мужчина арестован Киевским районным судом Симферополя на два месяца.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.Кроме того, Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить комплектующие российской системы ПВО С-300.На видео показано, как оперативники задерживают двух человек – Кривицкого и его сообщника у стадиона "Гребной канал" и заключают их в наручники.Далее в ролике сотрудник ФСБ просит задержанного представиться и спрашивает, откуда он приехал, на что тот отвечает: "Кривицкий Сергей Викторович, с Украины я приехал". Кривицкий признаётся оперативникам, что у "Гребного канала" он встретился с подельником, чтобы забрать "железо" - "прибор на С-300".В видео показывается украинский паспорт Кривицкого с пропиской в Запорожской области, клистрон от С-300 и 1000 долларов США наличными. Далее демонстрируется заседание суда, где украинскому шпиону зачитывают приговор.Ранее сегодня в ФСБ сообщили о том, что задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, украинский агент Сергей Кривицкий осужден на 11,5 года за шпионаж с отбыванием срока в колонии строгого режима.Кроме того, украинец причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда был задержан прибывший в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов украинец Василий Василенко. Сейчас Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.Ситуация с польскими фермерамиПервый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров, рассыпавших порядка 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады."В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", - сказал Высоцкий.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.В начале марта польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве, сообщает профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность"."В связи с постановлением № 1/24 Национальной комиссии профсоюза "Солидарность" президиум Национального совета нашего Союза начал сотрудничество с другими сельскохозяйственными профсоюзами, инициативами фермеров со всей Польши с целью организации в Варшаве совместных манифестаций с 6 по 7 марта в период проведения заседаний сейма", - указал профсоюз.Перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать блокаду через Словакию и Венгрию.Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди умер украинский водитель."Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер... Он стоял в ста километрах от границы, сколько ему еще было ехать - неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти", - сказал Балин.По словам вице-президента ассоциации, бастующих рядом не было, поэтому трудно сказать, связано ли произошедшее напрямую с образовавшимися из-за протестов очередями.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, эммануэль макрон, дмитрий медведев, косачев, украина, агент, шпионы, вс рф, протесты, польша, фермер