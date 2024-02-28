https://ukraina.ru/20240228/1053573850.html

Политолог объяснил, почему Украина точно поддержит Польшу и Прибалтику, если они нападут на Белоруссию

Политолог объяснил, почему Украина точно поддержит Польшу и Прибалтику, если они нападут на Белоруссию - 28.02.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Украина точно поддержит Польшу и Прибалтику, если они нападут на Белоруссию

На белорусском направлении Киев давно исповедует чисто оборонительную политику. Но Украина, безусловно, поддержит возможное нападение Польши и Прибалтики на Белоруссию, если такое состоится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T05:15

2024-02-28T05:15

2024-02-28T05:15

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Я не думаю, что на Украине сосредоточена ударная группировка для нападения на Белоруссию, сейчас у них просто нет сил для удержания фронта, а создавать второй фронт без поддержки Запада они не смогут, рассказал обозреватель.На белорусском направлении они выстроили минные поля, оборонительные линии и т.д. Но Украина, безусловно, поддержит возможное нападение Польши и Прибалтики на Белоруссию, если такое состоится, добавил политолог.С одной стороны в Белоруссию может зайти двухсоттысячная армия Польши. С прибалтийскими армиями это будет еще 40-50 тысяч человек. Плюс 50 тысяч со стороны Украины – это уже растягивание по всему фронту небольших сил, которые есть в Белоруссии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053551718.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко, белоруссия, польша, прибалтика, нападение, война, граница