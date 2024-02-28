Политолог объяснил, почему Украина точно поддержит Польшу и Прибалтику, если они нападут на Белоруссию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинские танки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
На белорусском направлении Киев давно исповедует чисто оборонительную политику. Но Украина, безусловно, поддержит возможное нападение Польши и Прибалтики на Белоруссию, если такое состоится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Я не думаю, что на Украине сосредоточена ударная группировка для нападения на Белоруссию, сейчас у них просто нет сил для удержания фронта, а создавать второй фронт без поддержки Запада они не смогут, рассказал обозреватель.
На белорусском направлении они выстроили минные поля, оборонительные линии и т.д. Но Украина, безусловно, поддержит возможное нападение Польши и Прибалтики на Белоруссию, если такое состоится, добавил политолог.
"И там уже все равно – сто тысяч или пятьдесят тысяч будет у Украины сосредоточено, потому что белорусская армия вся вместе 60-65 тысяч насчитывала, плюс какое-то количество российских войск, плюс еще 10-15 тысяч, или даже меньше там сейчас сосредоточено. Ну, это тысяч 80", - отметил Ищенко.
С одной стороны в Белоруссию может зайти двухсоттысячная армия Польши. С прибалтийскими армиями это будет еще 40-50 тысяч человек. Плюс 50 тысяч со стороны Украины – это уже растягивание по всему фронту небольших сил, которые есть в Белоруссии, заключил собеседник издания.
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