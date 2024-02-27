Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло - 27.02.2024 Украина.ру
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Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло
Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло - 27.02.2024 Украина.ру
Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло
Около двух тысяч долларов потратил 27-летний житель Закарпатья на покупку в Интернете поддельного свидетельства о рождении третьего ребёнка, но и это покинуть страну не помогло, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
2024-02-27T23:13
2024-02-27T23:13
новости
украина
уклонисты
мобилизация
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госпогранслужба
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В ведомстве уточнили, что в Закарпатской области, на границе с Венгрией, задержали двух военнообязанных украинцев, которые пытались выехать по поддельным документам. Один из них следовал автомобилем через пункт пропуска "Тиса", другой — поездом через КПП "Чоп (Дружба)". Многодетным родителям на Украине не запрещён выезд из страны, потому уклонист из Закарпатья вместе с паспортом показал на границе три свидетельства о рождении детей. Во время проверки документов было установлено, что одно из свидетельств содержит признаки подделки, а украинец сразу признался в содеянном. Второй мужчина, уроженец Ивано-Франковска, показал инспекторам поддельные временное удостоверение военнообязанного и справку о непригодности к военной службе. Двум беглецам было отказано в пропуске через границу. На них также заведут уголовные дела по статье 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов".Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли тело мужчины, пытавшегося убежать из Украины в Румынию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, уклонисты, мобилизация, сво, спецслужба, спецоперация, всу, госпогранслужба
Новости, Украина, уклонисты, мобилизация, СВО, спецслужба, Спецоперация, ВСУ, Госпогранслужба

Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло

23:13 27.02.2024
 
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Около двух тысяч долларов потратил 27-летний житель Закарпатья на покупку в Интернете поддельного свидетельства о рождении третьего ребёнка, но и это покинуть страну не помогло, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
В ведомстве уточнили, что в Закарпатской области, на границе с Венгрией, задержали двух военнообязанных украинцев, которые пытались выехать по поддельным документам. Один из них следовал автомобилем через пункт пропуска "Тиса", другой — поездом через КПП "Чоп (Дружба)".
Многодетным родителям на Украине не запрещён выезд из страны, потому уклонист из Закарпатья вместе с паспортом показал на границе три свидетельства о рождении детей. Во время проверки документов было установлено, что одно из свидетельств содержит признаки подделки, а украинец сразу признался в содеянном.
Второй мужчина, уроженец Ивано-Франковска, показал инспекторам поддельные временное удостоверение военнообязанного и справку о непригодности к военной службе.
Двум беглецам было отказано в пропуске через границу. На них также заведут уголовные дела по статье 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов".
Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли тело мужчины, пытавшегося убежать из Украины в Румынию.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
15 января, 07:14
Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской областиУкраинцы, уклоняющиеся от мобилизации, не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома. Об этом 14 января вечером заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина"
 
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