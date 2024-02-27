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Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло

Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло - 27.02.2024 Украина.ру

Украинец придумал как выехать из страны – "купил" третьего ребёнка, но это не помогло

Около двух тысяч долларов потратил 27-летний житель Закарпатья на покупку в Интернете поддельного свидетельства о рождении третьего ребёнка, но и это покинуть страну не помогло, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

2024-02-27T23:13

2024-02-27T23:13

2024-02-27T23:13

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В ведомстве уточнили, что в Закарпатской области, на границе с Венгрией, задержали двух военнообязанных украинцев, которые пытались выехать по поддельным документам. Один из них следовал автомобилем через пункт пропуска "Тиса", другой — поездом через КПП "Чоп (Дружба)". Многодетным родителям на Украине не запрещён выезд из страны, потому уклонист из Закарпатья вместе с паспортом показал на границе три свидетельства о рождении детей. Во время проверки документов было установлено, что одно из свидетельств содержит признаки подделки, а украинец сразу признался в содеянном. Второй мужчина, уроженец Ивано-Франковска, показал инспекторам поддельные временное удостоверение военнообязанного и справку о непригодности к военной службе. Двум беглецам было отказано в пропуске через границу. На них также заведут уголовные дела по статье 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов".Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли тело мужчины, пытавшегося убежать из Украины в Румынию.

https://ukraina.ru/20240115/1052687196.html

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новости, украина, уклонисты, мобилизация, сво, спецслужба, спецоперация, всу, госпогранслужба