У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053568881.html
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции - 27.02.2024 Украина.ру
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
На Украине думают как сохранить легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда завершится срок его президентства. Соответствующий документ подготовили в Офисе главы киевского режима, передаёт украинское издание "Зеркало недели"
2024-02-27T18:14
2024-02-27T18:14
новости
украина
владимир зеленский
президентские выборы
легитимность
сво
военное положение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052025406_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_72f14b5a2b2cd096f39ff30d0dc2d2d2.jpg
Обращение Офиса президента планируют направить в Конституционный суд (КС) Украины, а пока этого не сделали из-за опасений – суд может принять "ненужное" решение. Издание напоминает, что согласно Конституции Украины 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента, а 20 мая – истекает определённый Конституцией страны пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского. Так, суду намерены задать два вопроса: позволяет ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения, а также легитимны ли полномочия президента по истечении пятилетнего срока пребывания его на посту. Уточняется, что с таким обращением в суд намерены пойти депутаты от партии "Слуги народа". Единой позиции по поводу подготовленного документа в Офисе президента нет, добавляет источник. Некоторые считают его запоздалым, но больше всего у Зеленского сомневаются в том, что суд примет "быстрое, а главное нужное для действующей власти решение". "Зеркало недели" подчёркивает, что сам факт обращения с таким представлением в КСУ породит ещё большие сомнения в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая. В связи с этим, на Украине намерены "аргументировать невозможность проведения президентских выборов и правомерность пролонгации полномочий президента Владимира Зеленского соответствующими нормами Конституции и закона".
https://ukraina.ru/20240222/1053469143.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052025406_239:0:2360:1591_1920x0_80_0_0_bc20409275c4c767ae9019fcfb5f0ab2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, легитимность, сво, военное положение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президентские выборы, легитимность, СВО, военное положение

У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции

18:14 27.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине думают как сохранить легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда завершится срок его президентства. Соответствующий документ подготовили в Офисе главы киевского режима, передаёт украинское издание "Зеркало недели"
Обращение Офиса президента планируют направить в Конституционный суд (КС) Украины, а пока этого не сделали из-за опасений – суд может принять "ненужное" решение.
Издание напоминает, что согласно Конституции Украины 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента, а 20 мая – истекает определённый Конституцией страны пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского.
"Офис президента сейчас активно работает над решением вопроса о том, как выходить из сложившейся ситуации после 20 мая. Один из вариантов, который рассматривается (...) - это обращение в Конституционный суд с представлением относительно официального толкования положений Конституции, которыми регламентировано проведение очередных президентских выборов и пятилетний срок полномочий президента", – сказано в публикации.
Так, суду намерены задать два вопроса: позволяет ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения, а также легитимны ли полномочия президента по истечении пятилетнего срока пребывания его на посту.
Уточняется, что с таким обращением в суд намерены пойти депутаты от партии "Слуги народа". Единой позиции по поводу подготовленного документа в Офисе президента нет, добавляет источник. Некоторые считают его запоздалым, но больше всего у Зеленского сомневаются в том, что суд примет "быстрое, а главное нужное для действующей власти решение".
"Зеркало недели" подчёркивает, что сам факт обращения с таким представлением в КСУ породит ещё большие сомнения в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая. В связи с этим, на Украине намерены "аргументировать невозможность проведения президентских выборов и правомерность пролонгации полномочий президента Владимира Зеленского соответствующими нормами Конституции и закона".
22 февраля, 12:33
Потеря легитимности и узурпация власти. Зачем Зеленский собирал фракцию "Слуги народа"В среду, 21 февраля, Владимир Зеленский впервые за два года СВО встретился со своей фракцией "Слуга народа", созвав нечто вроде партсобрания
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийпрезидентские выборылегитимностьСВОвоенное положение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
17:05Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов
17:03Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
17:03Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
17:02“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
16:58Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
16:57Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:56"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
16:53Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
16:35Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется
16:21Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады
16:11Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Лента новостейМолния