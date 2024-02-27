https://ukraina.ru/20240227/1053568881.html
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции - 27.02.2024 Украина.ру
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
На Украине думают как сохранить легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда завершится срок его президентства. Соответствующий документ подготовили в Офисе главы киевского режима, передаёт украинское издание "Зеркало недели"
2024-02-27T18:14
2024-02-27T18:14
2024-02-27T18:14
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украина
владимир зеленский
президентские выборы
легитимность
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военное положение
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Обращение Офиса президента планируют направить в Конституционный суд (КС) Украины, а пока этого не сделали из-за опасений – суд может принять "ненужное" решение. Издание напоминает, что согласно Конституции Украины 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента, а 20 мая – истекает определённый Конституцией страны пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского. Так, суду намерены задать два вопроса: позволяет ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения, а также легитимны ли полномочия президента по истечении пятилетнего срока пребывания его на посту. Уточняется, что с таким обращением в суд намерены пойти депутаты от партии "Слуги народа". Единой позиции по поводу подготовленного документа в Офисе президента нет, добавляет источник. Некоторые считают его запоздалым, но больше всего у Зеленского сомневаются в том, что суд примет "быстрое, а главное нужное для действующей власти решение". "Зеркало недели" подчёркивает, что сам факт обращения с таким представлением в КСУ породит ещё большие сомнения в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая. В связи с этим, на Украине намерены "аргументировать невозможность проведения президентских выборов и правомерность пролонгации полномочий президента Владимира Зеленского соответствующими нормами Конституции и закона".
https://ukraina.ru/20240222/1053469143.html
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новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, легитимность, сво, военное положение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президентские выборы, легитимность, СВО, военное положение
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
На Украине думают как сохранить легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда завершится срок его президентства. Соответствующий документ подготовили в Офисе главы киевского режима, передаёт украинское издание "Зеркало недели"
Обращение
Офиса президента планируют направить в Конституционный суд (КС) Украины, а пока этого не сделали из-за опасений – суд может принять "ненужное"
решение.
Издание напоминает, что согласно Конституции Украины 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента, а 20 мая – истекает определённый Конституцией страны пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского.
"Офис президента сейчас активно работает над решением вопроса о том, как выходить из сложившейся ситуации после 20 мая. Один из вариантов, который рассматривается (...) - это обращение в Конституционный суд с представлением относительно официального толкования положений Конституции, которыми регламентировано проведение очередных президентских выборов и пятилетний срок полномочий президента", – сказано в публикации.
Так, суду намерены задать два вопроса: позволяет ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения, а также легитимны ли полномочия президента по истечении пятилетнего срока пребывания его на посту.
Уточняется, что с таким обращением в суд намерены пойти депутаты от партии "Слуги народа". Единой позиции по поводу подготовленного документа в Офисе президента нет, добавляет источник. Некоторые считают его запоздалым, но больше всего у Зеленского сомневаются в том, что суд примет "быстрое, а главное нужное для действующей власти решение".
"Зеркало недели" подчёркивает, что сам факт обращения с таким представлением в КСУ породит ещё большие сомнения в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая. В связи с этим, на Украине намерены "аргументировать невозможность проведения президентских выборов и правомерность пролонгации полномочий президента Владимира Зеленского соответствующими нормами Конституции и закона".