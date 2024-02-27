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Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира" - 27.02.2024 Украина.ру

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"

Во вторник, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить "формулу мира", которая якобы поспособствует завершению боевых действий на Украине. Об этом глава киевского режима сообщил в своём телеграм-канале

2024-02-27T18:30

2024-02-27T18:30

2024-02-27T18:30

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украина

владимир зеленский

сво

саудовская аравия

"формула мира"

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Зеленский также намерен говорить с принцем о "возвращении пленных и депортированных лиц", а также двустороннем экономическом сотрудничестве и участии Эр-Рияда в восстановлении Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что работа, построенная на основе "формулы мира" Зеленского – это тупиковый путь к урегулированию конфликта на Украине, все предложения Киева содержат лишь ультиматумы.

https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html

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новости, украина, владимир зеленский, сво, саудовская аравия, "формула мира"