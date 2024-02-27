Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира" - 27.02.2024 Украина.ру
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Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира" - 27.02.2024 Украина.ру
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"
Во вторник, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить "формулу мира", которая якобы поспособствует завершению боевых действий на Украине. Об этом глава киевского режима сообщил в своём телеграм-канале
2024-02-27T18:30
2024-02-27T18:30
новости
украина
владимир зеленский
сво
саудовская аравия
"формула мира"
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Зеленский также намерен говорить с принцем о "возвращении пленных и депортированных лиц", а также двустороннем экономическом сотрудничестве и участии Эр-Рияда в восстановлении Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что работа, построенная на основе "формулы мира" Зеленского – это тупиковый путь к урегулированию конфликта на Украине, все предложения Киева содержат лишь ультиматумы.
https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html
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новости, украина, владимир зеленский, сво, саудовская аравия, "формула мира"
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, Саудовская Аравия, "формула мира"

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"

18:30 27.02.2024
 
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
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Во вторник, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить "формулу мира", которая якобы поспособствует завершению боевых действий на Украине. Об этом глава киевского режима сообщил в своём телеграм-канале
"Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с его высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Тема номер один – Формула мира", – написал он.
Зеленский также намерен говорить с принцем о "возвращении пленных и депортированных лиц", а также двустороннем экономическом сотрудничестве и участии Эр-Рияда в восстановлении Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что работа, построенная на основе "формулы мира" Зеленского – это тупиковый путь к урегулированию конфликта на Украине, все предложения Киева содержат лишь ультиматумы.
Зеленский пресс-конференция
15 января, 09:47
"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет обсуждаться так называемая "новая формула мира". Пользователи Сети, однако, раскритиковали украинского президента
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСВОСаудовская Аравия"формула мира"
 
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