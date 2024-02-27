https://ukraina.ru/20240227/1053563758.html

Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров

Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров - 27.02.2024 Украина.ру

Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров

Предложение, которое готовит президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта, является очевидным ультиматумом, заявил 27 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости

2024-02-27T16:21

2024-02-27T16:21

2024-02-27T16:55

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владимир зеленский

ультиматум

сво

спецоперация

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Такое предположение глава МИД РФ сделал на основе того, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак уже высказывались на счёт урегулирования ситуации подобным образом: "мы (без участия России - ред.) соберемся в Швейцарии, всё решим, отшлифуем, доведём до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим её России". Он добавил, что работа, построенная на основе "формулы мира" Зеленского – это тупиковый путь к урегулированию конфликта на Украине, хотя на этой основе и готовы действовать западные страны, в том числе Швейцария. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предстоящая встреча призвана "открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров". Следующие конференции по вопросу могут пройти в других странах, в том числе, участниках БРИКС.

https://ukraina.ru/20240217/1053348584.html

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новости, сергей лавров, украина, мид рф, переговоры, "формула мира", владимир зеленский, ультиматум, сво, спецоперация