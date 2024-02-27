Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:21 27.02.2024 (обновлено: 16:55 27.02.2024)
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Предложение, которое готовит президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта, является очевидным ультиматумом, заявил 27 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости
Такое предположение глава МИД РФ сделал на основе того, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак уже высказывались на счёт урегулирования ситуации подобным образом: "мы (без участия России - ред.) соберемся в Швейцарии, всё решим, отшлифуем, доведём до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим её России".
"Он (Зеленский) сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что работа, построенная на основе "формулы мира" Зеленского – это тупиковый путь к урегулированию конфликта на Украине, хотя на этой основе и готовы действовать западные страны, в том числе Швейцария.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предстоящая встреча призвана "открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров". Следующие конференции по вопросу могут пройти в других странах, в том числе, участниках БРИКС.
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