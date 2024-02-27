https://ukraina.ru/20240227/1053566126.html

Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков

Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков - 27.02.2024 Украина.ру

Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков

Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру рассказал о том, что происходит на линии фронта, какие города для России наиболее принципиальны, нужна ли сейчас новая волна мобилизации, что изменила наша победа в Авдеевке и что необходимо для полномасштабного наступления

2024-02-27T17:16

2024-02-27T17:16

2024-02-27T17:17

видео

мобилизация

россия

украина

северск

всу

александр сырский

часов яр

артемовск

авдеевка

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00:22 – Что происходит на артёмовском направлении? Есть ли принципиальные изменения за последнее время? О4:12 – О концентрации ресурсов ВС РФ. Нужна ли России сейчас новая волна мобилизации?06:00 – О производстве оружия и боеприпасов в самом начале СВО и сейчас. Что изменилось за это время? 09:28 – Есть ли у России запас времени, пока Запад и Украина не поставят процесс производства вооружения на более высокий уровень? 11:18 – Какая ситуация у ВСУ с FPV-дронами? На чьей стороне сейчас количественный и качественный перевес? 13:40 – Нужны ли России отдельные подразделения операторов БПЛА? Если – да, то что для этого необходимо? 20:33 – Как победа ВС РФ в Авдеевке повлияла на ситуацию на других направлениях фронта? Какие города Донбасса сейчас являются ключевыми для России? 24:22 – О нынешнем состоянии группировки под Угледаром;26:14 – Кто является элитой ВС РФ;27:38 – Что необходимо России для перехода к широкомасштабной наступательной операции; 29:36 – О роли военачальников в СВО;30:14 – Как Россия будет освобождать Запорожье? Высока ли вероятность того, что Украина во время своего отступления взорвёт ДнепроГЭС?

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