https://ukraina.ru/20240226/1053530563.html

Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС

Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС - 26.02.2024 Украина.ру

Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС

В понедельник, 26 февраля, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Об этом сообщает РИА Новости

2024-02-26T16:31

2024-02-26T16:31

2024-02-26T16:34

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присутствие российской стороны при обсуждении плана мирного урегулирования необходимо, в противном случае такие встречи выглядят смехотворно и несерьёзно. Песков подчёркнул, что предстоящая конференция не гарантирует завершение боевых действий в течение двух-трёх месяцев. Она призвана "открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров", считает спикер Кремля. В МИД Швейцарии полагают, что хоть первая конференция и состоится в Швейцарии, следующие вполне могут пройти в других странах, в том числе, участниках БРИКС. В МИД РФ встречи с обсуждением и продвижением так называемой "Формулы мира Зеленского" называют "сходками", а стратегию украинских властей – "пустышкой и просто неумной инициативой". По его словам, инициативы по урегулированию конфликта на Украине сильно отличаются по замыслу и целям. В свою очередь, конференция в Швейцарии пройдёт не для того, чтобы вновь обсуждать "мирный план Зеленского", добавил Лавров. Украинская сторона ранее запросила у Швейцарии проведение мирного саммита для утверждения "формулы мира". В МИД Швейцарии отмечали, что такие встречи невозможны без участия РФ.

https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html

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новости, украина, "формула мира", переговоры, сво, спецоперация, швейцария, мид рф, сергей лавров, дмитрий песков