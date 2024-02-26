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Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС
Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС - 26.02.2024 Украина.ру
Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС
В понедельник, 26 февраля, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Об этом сообщает РИА Новости
2024-02-26T16:31
2024-02-26T16:31
2024-02-26T16:34
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присутствие российской стороны при обсуждении плана мирного урегулирования необходимо, в противном случае такие встречи выглядят смехотворно и несерьёзно. Песков подчёркнул, что предстоящая конференция не гарантирует завершение боевых действий в течение двух-трёх месяцев. Она призвана "открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров", считает спикер Кремля. В МИД Швейцарии полагают, что хоть первая конференция и состоится в Швейцарии, следующие вполне могут пройти в других странах, в том числе, участниках БРИКС. В МИД РФ встречи с обсуждением и продвижением так называемой "Формулы мира Зеленского" называют "сходками", а стратегию украинских властей – "пустышкой и просто неумной инициативой". По его словам, инициативы по урегулированию конфликта на Украине сильно отличаются по замыслу и целям. В свою очередь, конференция в Швейцарии пройдёт не для того, чтобы вновь обсуждать "мирный план Зеленского", добавил Лавров. Украинская сторона ранее запросила у Швейцарии проведение мирного саммита для утверждения "формулы мира". В МИД Швейцарии отмечали, что такие встречи невозможны без участия РФ.
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новости, украина, "формула мира", переговоры, сво, спецоперация, швейцария, мид рф, сергей лавров, дмитрий песков
Новости, Украина, "формула мира", переговоры, СВО, Спецоперация, Швейцария, МИД РФ, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС
16:31 26.02.2024 (обновлено: 16:34 26.02.2024)
В понедельник, 26 февраля, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Об этом сообщает РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присутствие российской стороны при обсуждении плана мирного урегулирования необходимо, в противном случае такие встречи выглядят смехотворно и несерьёзно.
Песков подчёркнул, что предстоящая конференция не гарантирует завершение боевых действий в течение двух-трёх месяцев. Она призвана "открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров", считает спикер Кремля.
"Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России. Поэтому мы должны представить, что на этом пути будет несколько шагов", – добавил Песков.
В МИД Швейцарии полагают, что хоть первая конференция и состоится в Швейцарии, следующие вполне могут пройти в других странах, в том числе, участниках БРИКС.
"Вполне можно представить, что страны БРИКС могут и хотят сыграть определённую роль на этом пути. Мы будем очень рады, если они это сделают, и мы обсудим это с ними напрямую. Сегодня у меня состоится двусторонняя встреча с Южной Африкой и Саудовской Аравией именно в рамках этого процесса интеграции", – отметил министр иностранных дел Швейцарии.
В МИД РФ встречи с обсуждением и продвижением так называемой "Формулы мира Зеленского" называют "сходками", а стратегию украинских властей – "пустышкой и просто неумной инициативой".
"Он (прим. ред. – план "формулы мира Зеленского") отражает амбиции Украины, которые основаны на уважении международного права. Но очевидно, что у России также есть свой мирный план, который прямо противоположен плану Украины, отсюда и сложность", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, инициативы по урегулированию конфликта на Украине сильно отличаются по замыслу и целям. В свою очередь, конференция в Швейцарии пройдёт не для того, чтобы вновь обсуждать "мирный план Зеленского", добавил Лавров.
Украинская сторона ранее запросила у Швейцарии проведение мирного саммита для утверждения "формулы мира". В МИД Швейцарии отмечали, что такие встречи невозможны без участия РФ.