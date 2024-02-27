Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв - 27.02.2024 Украина.ру
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Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв
Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв - 27.02.2024 Украина.ру
Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил IX Съезд Союза добровольцев Донбасса, состоявшийся в Ростове-на-Дону, и пообщался с депутатом Государственной Украина.ру, 27.02.2024
2024-02-27T12:03
2024-02-27T12:03
видео
алексей журавлёв
сво
спецоперация
депутат
законы
соглашение
ветераны
съезд
доброволец
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил IX Съезд Союза добровольцев Донбасса, состоявшийся в Ростове-на-Дону, и пообщался с депутатом Государственной думы РФ Алексеем Журавлёвым. Политик рассказал о непосредственном участии депутатов Госдумы в СВО, а также о новых вероятных провокациях со стороны стран ЕС и США: и о "пятой колонне" внутри России:00:17 - О поддержке и участии депутатов Госдумы в СВО; 02:17 - О своевременности решения России начать СВО; 02:54 - Какие города ещё нужно освободить и где должны быть границы СВО; 05:21 - Как не допустить "Минск-3"? 06:46 – О "пятой колонне" внутри России.
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видео, алексей журавлёв, сво, спецоперация, депутат, законы, соглашение, ветераны, съезд, доброволец, донбасс, днр, лнр, россия, одесса, харьков, украина, ес, сша, пятая колонна, варшава, киев, польша, война, европа, минск, союз, видео
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Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв

12:03 27.02.2024
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил IX Съезд Союза добровольцев Донбасса, состоявшийся в Ростове-на-Дону, и пообщался с депутатом Государственной думы РФ Алексеем Журавлёвым. Политик рассказал о непосредственном участии депутатов Госдумы в СВО, а также о новых вероятных провокациях со стороны стран ЕС и США: и о "пятой колонне" внутри России:

00:17 - О поддержке и участии депутатов Госдумы в СВО;
02:17 - О своевременности решения России начать СВО;
02:54 - Какие города ещё нужно освободить и где должны быть границы СВО;
05:21 - Как не допустить "Минск-3"?
06:46 – О "пятой колонне" внутри России.

 
ВидеоАлексей ЖуравлёвСВОСпецоперациядепутатзаконысоглашениеветеранысъезддоброволецДонбассДНРЛНРРоссияОдессаХарьковУкраинаЕССШАпятая колоннаВаршаваКиевПольшавойнаЕвропаМинсксоюз
 
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