https://ukraina.ru/20240227/1053548250.html

Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв

Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв - 27.02.2024 Украина.ру

Киев, Харьков, Одесса или Варшава? Где закончить СВО и что делать с "пятой колонной" в РФ - Журавлёв

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил IX Съезд Союза добровольцев Донбасса, состоявшийся в Ростове-на-Дону, и пообщался с депутатом Государственной Украина.ру, 27.02.2024

2024-02-27T12:03

2024-02-27T12:03

2024-02-27T12:03

видео

алексей журавлёв

сво

спецоперация

депутат

законы

соглашение

ветераны

съезд

доброволец

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил IX Съезд Союза добровольцев Донбасса, состоявшийся в Ростове-на-Дону, и пообщался с депутатом Государственной думы РФ Алексеем Журавлёвым. Политик рассказал о непосредственном участии депутатов Госдумы в СВО, а также о новых вероятных провокациях со стороны стран ЕС и США: и о "пятой колонне" внутри России:00:17 - О поддержке и участии депутатов Госдумы в СВО; 02:17 - О своевременности решения России начать СВО; 02:54 - Какие города ещё нужно освободить и где должны быть границы СВО; 05:21 - Как не допустить "Минск-3"? 06:46 – О "пятой колонне" внутри России.

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