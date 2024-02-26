Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30% - 26.02.2024 Украина.ру
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Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30%
Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30% - 26.02.2024 Украина.ру
Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30%
Киев не получил и половины из обещанного миллиона снарядов от Евросоюза. ВСУ располагают только 30-ю процентами от общего количества, пожаловался президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым
2024-02-26T21:22
2024-02-26T21:22
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евросоюз
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сво
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Комментируя общую обстановку в стране, Зеленский сообщил, что сегодня ситуация "сложная, но контролируемая". Кем и каким образом контролируется Украина глава киевского режима не пояснил. Примечательно, что в ноябре прошлого года глава министерства обороны Германии Борис Писториус подавал те же данные о количестве поставленных в ВСУ снарядов – не более 30%. План по доставке миллиона боеприпасов оказался нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства. Очевидно, что за четыре месяца ситуация не изменилась. Писториус также отмечал, что несмотря на обещания, к марту 2024 года ЕС не удастся поставить оружие Киеву. Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что боеприпасы окончательно доставят ВСУ до конца этого года.
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новости, украина, евросоюз, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, Евросоюз, военная помощь, военная техника, СВО

Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30%

21:22 26.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Киев не получил и половины из обещанного миллиона снарядов от Евросоюза. ВСУ располагают только 30-ю процентами от общего количества, пожаловался президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым
"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", — признал он.
Комментируя общую обстановку в стране, Зеленский сообщил, что сегодня ситуация "сложная, но контролируемая". Кем и каким образом контролируется Украина глава киевского режима не пояснил.
"Вопрос, что у нас на поле боя? Что у нас с экономикой? Какая ситуация с нашими партнёрами? Как общества наших соседей поддерживают нас или не поддерживают? Что там на границах Украины? Сказать сложно", — добавил Зеленский.
Примечательно, что в ноябре прошлого года глава министерства обороны Германии Борис Писториус подавал те же данные о количестве поставленных в ВСУ снарядов – не более 30%. План по доставке миллиона боеприпасов оказался нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства. Очевидно, что за четыре месяца ситуация не изменилась.
Писториус также отмечал, что несмотря на обещания, к марту 2024 года ЕС не удастся поставить оружие Киеву. Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что боеприпасы окончательно доставят ВСУ до конца этого года.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 08:59
Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасахМинистр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил (ВСУ), сообщило агентство Блумберг
 
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