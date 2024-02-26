https://ukraina.ru/20240226/1053541276.html

Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30%

Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30% - 26.02.2024 Украина.ру

Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30%

Киев не получил и половины из обещанного миллиона снарядов от Евросоюза. ВСУ располагают только 30-ю процентами от общего количества, пожаловался президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым

2024-02-26T21:22

2024-02-26T21:22

2024-02-26T21:22

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Комментируя общую обстановку в стране, Зеленский сообщил, что сегодня ситуация "сложная, но контролируемая". Кем и каким образом контролируется Украина глава киевского режима не пояснил. Примечательно, что в ноябре прошлого года глава министерства обороны Германии Борис Писториус подавал те же данные о количестве поставленных в ВСУ снарядов – не более 30%. План по доставке миллиона боеприпасов оказался нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства. Очевидно, что за четыре месяца ситуация не изменилась. Писториус также отмечал, что несмотря на обещания, к марту 2024 года ЕС не удастся поставить оружие Киеву. Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что боеприпасы окончательно доставят ВСУ до конца этого года.

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новости, украина, евросоюз, военная помощь, военная техника, сво