Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов – 30%
Киев не получил и половины из обещанного миллиона снарядов от Евросоюза. ВСУ располагают только 30-ю процентами от общего количества, пожаловался президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым
"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", — признал он.
Комментируя общую обстановку в стране, Зеленский сообщил, что сегодня ситуация "сложная, но контролируемая". Кем и каким образом контролируется Украина глава киевского режима не пояснил.
"Вопрос, что у нас на поле боя? Что у нас с экономикой? Какая ситуация с нашими партнёрами? Как общества наших соседей поддерживают нас или не поддерживают? Что там на границах Украины? Сказать сложно", — добавил Зеленский.
Примечательно, что в ноябре прошлого года глава министерства обороны Германии Борис Писториус подавал те же данные о количестве поставленных в ВСУ снарядов – не более 30%. План по доставке миллиона боеприпасов оказался нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства. Очевидно, что за четыре месяца ситуация не изменилась.
Писториус также отмечал, что несмотря на обещания, к марту 2024 года ЕС не удастся поставить оружие Киеву. Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что боеприпасы окончательно доставят ВСУ до конца этого года.