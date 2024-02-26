Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Лидер партии "Центр" в парламенте Швеции Мухаррем Демирок требует немедленного решения по поводу поставок страной истребителей Gripen на Украину. Об этом 26 февраля сообщило издание Aftonbladet
"Я ожидал, что мы уже во вторник по приглашению премьер-министра полетим на самолётах широкого ассортимента Gripen на Украину", - пожаловался Демирок.
Решение будет принято, как указывается, после заседания НАТО. По данным СМИ, в Швеции уже давно настаивают на отправке на Украину самолётов, в том числе, представители "Социал-демократической рабочей партии".
Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО.
Напомним, Киев попросил Швецию рассмотреть возможность передать Украине истребители Gripen шведского производства ещё в мае 2023 года.
В понедельник, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО.