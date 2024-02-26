Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053541006.html
Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции
Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции - 26.02.2024 Украина.ру
Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции
Лидер партии "Центр" в парламенте Швеции Мухаррем Демирок требует немедленного решения по поводу поставок страной истребителей Gripen на Украину. Об этом 26 февраля сообщило издание Aftonbladet
2024-02-26T20:54
2024-02-26T20:54
новости
швеция
нато
украина
сво
самолет
военная техника
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg
Решение будет принято, как указывается, после заседания НАТО. По данным СМИ, в Швеции уже давно настаивают на отправке на Украину самолётов, в том числе, представители "Социал-демократической рабочей партии". Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО. Напомним, Киев попросил Швецию рассмотреть возможность передать Украине истребители Gripen шведского производства ещё в мае 2023 года. В понедельник, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО.
https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html
швеция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_661e768bbbd8d28e170d196169483435.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швеция, нато, украина, сво, самолет, военная техника, военная помощь
Новости, Швеция, НАТО, Украина, СВО, самолет, военная техника, военная помощь

Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции

20:54 26.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Лидер партии "Центр" в парламенте Швеции Мухаррем Демирок требует немедленного решения по поводу поставок страной истребителей Gripen на Украину. Об этом 26 февраля сообщило издание Aftonbladet
"Я ожидал, что мы уже во вторник по приглашению премьер-министра полетим на самолётах широкого ассортимента Gripen на Украину", -  пожаловался Демирок.
Решение будет принято, как указывается, после заседания НАТО. По данным СМИ, в Швеции уже давно настаивают на отправке на Украину самолётов, в том числе, представители "Социал-демократической рабочей партии".
Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО.
Напомним, Киев попросил Швецию рассмотреть возможность передать Украине истребители Gripen шведского производства ещё в мае 2023 года.
В понедельник, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 14:04
Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТОТурция сняла свои возражения по поводу присоединения Швеции к НАТО. Таким образом, в ближайшее время эта страна станет членом Североатлантического альянса
 
НовостиШвецияНАТОУкраинаСВОсамолетвоенная техникавоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния