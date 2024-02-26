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Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции

Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции - 26.02.2024 Украина.ру

Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции

Лидер партии "Центр" в парламенте Швеции Мухаррем Демирок требует немедленного решения по поводу поставок страной истребителей Gripen на Украину. Об этом 26 февраля сообщило издание Aftonbladet

2024-02-26T20:54

2024-02-26T20:54

2024-02-26T20:54

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Решение будет принято, как указывается, после заседания НАТО. По данным СМИ, в Швеции уже давно настаивают на отправке на Украину самолётов, в том числе, представители "Социал-демократической рабочей партии". Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО. Напомним, Киев попросил Швецию рассмотреть возможность передать Украине истребители Gripen шведского производства ещё в мае 2023 года. В понедельник, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html

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новости, швеция, нато, украина, сво, самолет, военная техника, военная помощь