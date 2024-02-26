Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО
Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку на вступление в НАТО. Парламент на первом заседании весенней сессии 26 февраля ратифицировал документ, передаёт РИА Новости
Уточняется, что за то, чтобы Швеция стала членом НАТО проголосовали 188 депутатов. Ещё шестеро высказались против такого решения, четыре – воздержались.
Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение венгерского парламента.
"Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал он в соцсети Х.
Напомним, в начале года Турция ратифицировала членство Швеции в альянсе. Теперь эта страна официально станет 32-м членом НАТО.
Ранее российский журналист Андрей Медведев заявлял, что Швеция всегда была теснейшим образом связана с НАТО и что она с самого начала СВО поставляла Украине оружие, боевую технику и боеприпасы. Присоединение Швеции к НАТО в нынешних условиях – по сути, просто признание текущих реалий.
29 января, 11:15О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - СемибратовЗаместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом, а также рассказал о милитаризации Польши и Прибалтики и членстве Швеции в НАТО