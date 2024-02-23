Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества - 23.02.2024 Украина.ру
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества - 23.02.2024 Украина.ру
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества
2024-02-23T12:33
2024-02-23T12:33
новости
россия
владимир путин
23 февраля
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Президент России Владимир Путин ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля в День защитника Отечества. Российский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов.В церемонии принял участил министр обороны России Сергей Шойгу, а также ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.
https://ukraina.ru/20240223/1053485395.html
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новости, россия, владимир путин, 23 февраля
Новости, Россия, Владимир Путин, 23 февраля

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

12:33 23.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент РФ В. Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
© POOL
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Читать в
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества
Президент России Владимир Путин ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля в День защитника Отечества.
Российский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов.
В церемонии принял участил министр обороны России Сергей Шойгу, а также ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Заголовок открываемого материала
12:33Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:24"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
11:54Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
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