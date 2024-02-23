https://ukraina.ru/20240223/1053485978.html

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества - 23.02.2024 Украина.ру

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества

2024-02-23T12:33

2024-02-23T12:33

2024-02-23T12:33

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россия

владимир путин

23 февраля

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Президент России Владимир Путин ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля в День защитника Отечества. Российский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов.В церемонии принял участил министр обороны России Сергей Шойгу, а также ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.

https://ukraina.ru/20240223/1053485395.html

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новости, россия, владимир путин, 23 февраля