Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию
Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. Освобождение укрепрайона сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Неизвестно, специально ли ВС РФ подготовили мощный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.
Проще говоря, Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. И он начал истерить прямо во время заседания, добавил он.
"Он сделал шантажистские заявления в адрес администрации [президента США Джо] Байдена: "Я не буду вас считать стратегическими партнерами, если вы немедленно не примете решение о колосальной помощи Украине". На это посмотрели республиканцы и решили в рамках внутриполитического противостояния топить Байдена вместе с его дружком Зеленским", - подчеркнул Скориков.
Я уже говорил, что "хвосту" Зеленскому удалось повилять "собакой", сделав украинский кризис главным вопросом президентской гонки в США. А сейчас он находится в прострации. Так, на конференции в Токио, посвященной восстановлению Украины, за Зеленского отдувался премьер-министр Денис Шмыгаль, заключил собеседник Украина.ру.
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