https://ukraina.ru/20240223/1053481924.html

Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию

Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию - 23.02.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию

Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. Освобождение укрепрайона сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-02-23T04:40

2024-02-23T04:40

2024-02-23T04:40

новости

авдеевка

владимир зеленский

джо байден

сша

мюнхенская конференция

украина

фронт

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Неизвестно, специально ли ВС РФ подготовили мощный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.Проще говоря, Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. И он начал истерить прямо во время заседания, добавил он.Я уже говорил, что "хвосту" Зеленскому удалось повилять "собакой", сделав украинский кризис главным вопросом президентской гонки в США. А сейчас он находится в прострации. Так, на конференции в Токио, посвященной восстановлению Украины, за Зеленского отдувался премьер-министр Денис Шмыгаль, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html

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новости, авдеевка, владимир зеленский, джо байден, сша, мюнхенская конференция, украина, фронт