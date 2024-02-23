Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию - 23.02.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию
Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию - 23.02.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию
Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. Освобождение укрепрайона сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-02-23T04:40
2024-02-23T04:40
новости
авдеевка
владимир зеленский
джо байден
сша
мюнхенская конференция
украина
фронт
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Неизвестно, специально ли ВС РФ подготовили мощный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.Проще говоря, Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. И он начал истерить прямо во время заседания, добавил он.Я уже говорил, что "хвосту" Зеленскому удалось повилять "собакой", сделав украинский кризис главным вопросом президентской гонки в США. А сейчас он находится в прострации. Так, на конференции в Токио, посвященной восстановлению Украины, за Зеленского отдувался премьер-министр Денис Шмыгаль, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, владимир зеленский, джо байден, сша, мюнхенская конференция, украина, фронт
Новости, Авдеевка, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Мюнхенская конференция, Украина, фронт

Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию

04:40 23.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Студия "Квартал 95"Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Студия "Квартал 95"
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Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. Освобождение укрепрайона сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Неизвестно, специально ли ВС РФ подготовили мощный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.
Проще говоря, Зеленский хотел привезти на Мюнхенскую конференцию на блюдечке Авдеевку в качестве новой "фортеци", но у него ничего не получилось. И он начал истерить прямо во время заседания, добавил он.
"Он сделал шантажистские заявления в адрес администрации [президента США Джо] Байдена: "Я не буду вас считать стратегическими партнерами, если вы немедленно не примете решение о колосальной помощи Украине". На это посмотрели республиканцы и решили в рамках внутриполитического противостояния топить Байдена вместе с его дружком Зеленским", - подчеркнул Скориков.
Я уже говорил, что "хвосту" Зеленскому удалось повилять "собакой", сделав украинский кризис главным вопросом президентской гонки в США. А сейчас он находится в прострации. Так, на конференции в Токио, посвященной восстановлению Украины, за Зеленского отдувался премьер-министр Денис Шмыгаль, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиАвдеевкаВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАМюнхенская конференцияУкраинафронт
 
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