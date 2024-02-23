"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой
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Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами. Но продать очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Освобождение Авдеевки прямо во время Мюнхенской конференции сыграло ужасную политическую шутку с этой международной затеей президента Украины Владимира Зеленского. Продать западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось, рассказал эксперт.
Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами, добавил он.
"В Артёмовске Украина тоже посылала на убой собственных солдат, чтобы политически как можно долго удерживать имидж неприступной фортеци. Для чего? А для западных партнеров. Чтобы они видели этот "несломленный Бахмут" и скидывались побыстрее и побольше", - указал Скориков.
ВСУ потеряли в Артемовске несколько десятков тысяч человек, но "фортеця Бахмут" держалась 7-8 месяцев. В какой-то момент Киев отвел войска, оставив там кучу трупов. С Авдеевкой противник пытался сделать то же самое, заключил собеседник Украина.ру.
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