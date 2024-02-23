"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой - 23.02.2024 Украина.ру
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"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой
"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой - 23.02.2024 Украина.ру
"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой
Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами. Но продать очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-02-23T05:00
2024-02-23T05:00
новости
авдеевка
артемовск
владимир зеленский
мюнхенская конференция
отступление
освобождение
всу
потери
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Освобождение Авдеевки прямо во время Мюнхенской конференции сыграло ужасную политическую шутку с этой международной затеей президента Украины Владимира Зеленского. Продать западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось, рассказал эксперт.Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами, добавил он.ВСУ потеряли в Артемовске несколько десятков тысяч человек, но "фортеця Бахмут" держалась 7-8 месяцев. В какой-то момент Киев отвел войска, оставив там кучу трупов. С Авдеевкой противник пытался сделать то же самое, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, артемовск, владимир зеленский, мюнхенская конференция, отступление, освобождение, всу, потери
Новости, Авдеевка, Артемовск, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция, отступление, освобождение, ВСУ, потери

"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой

05:00 23.02.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВиды освобожденной Авдеевки
Виды освобожденной Авдеевки
© Министерство обороны РФ
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Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами. Но продать очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Освобождение Авдеевки прямо во время Мюнхенской конференции сыграло ужасную политическую шутку с этой международной затеей президента Украины Владимира Зеленского. Продать западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось, рассказал эксперт.
Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами, добавил он.
"В Артёмовске Украина тоже посылала на убой собственных солдат, чтобы политически как можно долго удерживать имидж неприступной фортеци. Для чего? А для западных партнеров. Чтобы они видели этот "несломленный Бахмут" и скидывались побыстрее и побольше", - указал Скориков.
ВСУ потеряли в Артемовске несколько десятков тысяч человек, но "фортеця Бахмут" держалась 7-8 месяцев. В какой-то момент Киев отвел войска, оставив там кучу трупов. С Авдеевкой противник пытался сделать то же самое, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Вчера, 17:24
Олег Измайлов: Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до КраматорскаКак у Донецка была Авдеевка, так у Горловки занозой сидит Дзержинск, который Киев доблестно переименовал в Торецк. С освобождением Дзержинска частично решится и проблема обстрелов Горловки, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
 
НовостиАвдеевкаАртемовскВладимир ЗеленскийМюнхенская конференцияотступлениеосвобождениеВСУпотери
 
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