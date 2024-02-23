https://ukraina.ru/20240223/1053478736.html

"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой

"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой - 23.02.2024 Украина.ру

"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой

Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами. Но продать очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-02-23T05:00

2024-02-23T05:00

2024-02-23T05:00

новости

авдеевка

артемовск

владимир зеленский

мюнхенская конференция

отступление

освобождение

всу

потери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436535_0:72:1666:1009_1920x0_80_0_0_cf034fc3971a5ed3e6a55f22902aefd9.jpg

Освобождение Авдеевки прямо во время Мюнхенской конференции сыграло ужасную политическую шутку с этой международной затеей президента Украины Владимира Зеленского. Продать западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось, рассказал эксперт.Неслучайно киевский режим "тянул" Авдеевку до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами, добавил он.ВСУ потеряли в Артемовске несколько десятков тысяч человек, но "фортеця Бахмут" держалась 7-8 месяцев. В какой-то момент Киев отвел войска, оставив там кучу трупов. С Авдеевкой противник пытался сделать то же самое, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html

авдеевка

артемовск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, артемовск, владимир зеленский, мюнхенская конференция, отступление, освобождение, всу, потери