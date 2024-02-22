Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме - 22.02.2024 Украина.ру
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Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме
Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме - 22.02.2024 Украина.ру
Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме
Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина связаны с беспокойством хозяина Белого дома по поводу нацбезопасности США. Слова Байдена поспешил оправдать координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
2024-02-22T23:33
2024-02-22T23:33
новости
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Среди вызовов национальной безопасности, которые по оценке США исходят от России, Кирби указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. Ранее президент США Джо Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом. Президент России Владимир Путин назвал оскорбительные слова его американского коллеги Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нём. Глава государства также указал на то, что Байден не умеет благодарить за то, что российский лидер назвал его кандидатуру наиболее удобной для РФ.
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новости, джон кирби, сша, россия, владимир путин, джо байден, сво
Новости, Джон Кирби, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, СВО

Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме

23:33 22.02.2024
 
© AP / Alex BrandonДжон Кёрби Кирби Пентагон
Джон Кёрби Кирби Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP / Alex Brandon
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Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина связаны с беспокойством хозяина Белого дома по поводу нацбезопасности США. Слова Байдена поспешил оправдать координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

"У нас имеются серьёзные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идёт о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России", - сказал он журналистам на брифинге, комментируя слова Байдена.

Среди вызовов национальной безопасности, которые по оценке США исходят от России, Кирби указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном.
Ранее президент США Джо Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.
Президент России Владимир Путин назвал оскорбительные слова его американского коллеги Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нём. Глава государства также указал на то, что Байден не умеет благодарить за то, что российский лидер назвал его кандидатуру наиболее удобной для РФ.
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
20 февраля, 19:47
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу Российского ядерного оружия в космосе нет и противники РФ об это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля
 
НовостиДжон КирбиСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденСВО
 
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