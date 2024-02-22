https://ukraina.ru/20240222/1053483098.html

Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме

Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме - 22.02.2024 Украина.ру

Байден оскорбил Путина, потому что беспокоится о нацбезопасности США, объяснили в Белом доме

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина связаны с беспокойством хозяина Белого дома по поводу нацбезопасности США. Слова Байдена поспешил оправдать координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

2024-02-22T23:33

2024-02-22T23:33

2024-02-22T23:33

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Среди вызовов национальной безопасности, которые по оценке США исходят от России, Кирби указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. Ранее президент США Джо Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом. Президент России Владимир Путин назвал оскорбительные слова его американского коллеги Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нём. Глава государства также указал на то, что Байден не умеет благодарить за то, что российский лидер назвал его кандидатуру наиболее удобной для РФ.

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новости, джон кирби, сша, россия, владимир путин, джо байден, сво