Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру
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Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова
Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру
Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали слова президента США Джо Байдена, сказанные в адрес российского лидера Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, кого именно в США считают "сукиным сыном"
2024-02-22T17:49
2024-02-22T17:49
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джо байден
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Накануне Байден оскорбил&nbsp;Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". За весь период своего президентства Байден неоднократно грубо высказывался в адрес Владимира Путина. Российского лидера это ничуть не трогает, а пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков считает, что слова Байдена позорят США.
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новости, сша, хантер байден, джо байден, владимир путин, мария захарова, мид рф
Новости, США, Хантер Байден, Джо Байден, Владимир Путин, Мария Захарова, МИД РФ

Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова

17:49 22.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали слова президента США Джо Байдена, сказанные в адрес российского лидера Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, кого именно в США считают "сукиным сыном"
"Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", – написала она в своём телеграм-канале.
Накануне Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном".
За весь период своего президентства Байден неоднократно грубо высказывался в адрес Владимира Путина. Российского лидера это ничуть не трогает, а пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков считает, что слова Байдена позорят США.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2024
3 февраля, 09:48
Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответПрезидент США Джо Байден обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки о нападении на мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщило американское издание Politico с пояснением, что сквернословил Байден в разговоре со своими друзьями и близкими помощниками
 
НовостиСШАХантер БайденДжо БайденВладимир ПутинМария ЗахароваМИД РФ
 
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