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Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова

Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру

Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали слова президента США Джо Байдена, сказанные в адрес российского лидера Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, кого именно в США считают "сукиным сыном"

2024-02-22T17:49

2024-02-22T17:49

2024-02-22T17:49

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Накануне Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". За весь период своего президентства Байден неоднократно грубо высказывался в адрес Владимира Путина. Российского лидера это ничуть не трогает, а пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков считает, что слова Байдена позорят США.

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новости, сша, хантер байден, джо байден, владимир путин, мария захарова, мид рф