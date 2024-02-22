Слова Байдена о "сукином сыне" чаще ассоциируются с его отпрыском – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали слова президента США Джо Байдена, сказанные в адрес российского лидера Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, кого именно в США считают "сукиным сыном"
"Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", – написала она в своём телеграм-канале.
Накануне Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном".
За весь период своего президентства Байден неоднократно грубо высказывался в адрес Владимира Путина. Российского лидера это ничуть не трогает, а пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков считает, что слова Байдена позорят США.
3 февраля, 09:48Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответПрезидент США Джо Байден обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки о нападении на мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщило американское издание Politico с пояснением, что сквернословил Байден в разговоре со своими друзьями и близкими помощниками