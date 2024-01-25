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Украина не готова принять истребители F-16 - Игнат

Украина не готова принять истребители F-16 - Игнат - 25.01.2024 Украина.ру

Украина не готова принять истребители F-16 - Игнат

Украине готовы передать истребители F-16, но для их приема ещё не все готово, заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона

2024-01-25T12:30

2024-01-25T12:30

2024-01-25T12:30

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украина

юрий игнат

f-16

истребитель

сша

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Он подчеркнул, что должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры. По словам Игната, нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применения.24 января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландерзаявила, что Киев может получить истребители уже в этом году.22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

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