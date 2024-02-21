На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16 - 21.02.2024 Украина.ру
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На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16
На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16 - 21.02.2024 Украина.ру
На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16
На Украине признали, что сроки поставки истребителей F-16 для Вооружённых силы страны неизвестны. Ограничившись тем, что "процесс идёт" об этом сказал 21 февраля представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат
2024-02-21T17:35
2024-02-21T17:35
новости
украина
ввс украины
юрий игнат
истребитель
всу
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спецоперация
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К появлению истребителей в стране не готова инфраструктура. По словам Игната, Украине, которая должна получить не самые новые модификации F-16, "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолётов". В то же время, Игнат подчеркнул, что не следует ожидать, что "придут истребители и всё – победа". Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что в стране не готовы принять истребители F-16. Напомним, 24 января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила, что Киев может получить истребители уже в этом году.
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новости, украина, ввс украины, юрий игнат, истребитель, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВВС Украины, Юрий Игнат, истребитель, ВСУ, СВО, Спецоперация

На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16

17:35 21.02.2024
 
© Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат
© Армія Inform
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На Украине признали, что сроки поставки истребителей F-16 для Вооружённых силы страны неизвестны. Ограничившись тем, что "процесс идёт" об этом сказал 21 февраля представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат
"Сейчас никто точно не знает, когда на Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", – сказал он в интервью изданию "Укринформ".
К появлению истребителей в стране не готова инфраструктура. По словам Игната, Украине, которая должна получить не самые новые модификации F-16, "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолётов".
"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличения их на Украине будет идти постепенно", – добавил он.
В то же время, Игнат подчеркнул, что не следует ожидать, что "придут истребители и всё – победа".
Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что в стране не готовы принять истребители F-16.
Напомним, 24 января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила, что Киев может получить истребители уже в этом году.
F-16
20 января, 09:13
Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 КиевуЗападные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости
 
НовостиУкраинаВВС УкраиныЮрий ИгнатистребительВСУСВОСпецоперация
 
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