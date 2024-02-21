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На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16

На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16 - 21.02.2024 Украина.ру

На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16

На Украине признали, что сроки поставки истребителей F-16 для Вооружённых силы страны неизвестны. Ограничившись тем, что "процесс идёт" об этом сказал 21 февраля представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат

2024-02-21T17:35

2024-02-21T17:35

2024-02-21T17:35

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К появлению истребителей в стране не готова инфраструктура. По словам Игната, Украине, которая должна получить не самые новые модификации F-16, "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолётов". В то же время, Игнат подчеркнул, что не следует ожидать, что "придут истребители и всё – победа". Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что в стране не готовы принять истребители F-16. Напомним, 24 января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила, что Киев может получить истребители уже в этом году.

https://ukraina.ru/20240120/1052799273.html

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новости, украина, ввс украины, юрий игнат, истребитель, всу, сво, спецоперация