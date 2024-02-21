На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16
© Армія Inform Юрий Игнат
© Армія Inform
На Украине признали, что сроки поставки истребителей F-16 для Вооружённых силы страны неизвестны. Ограничившись тем, что "процесс идёт" об этом сказал 21 февраля представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат
"Сейчас никто точно не знает, когда на Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", – сказал он в интервью изданию "Укринформ".
К появлению истребителей в стране не готова инфраструктура. По словам Игната, Украине, которая должна получить не самые новые модификации F-16, "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолётов".
"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличения их на Украине будет идти постепенно", – добавил он.
В то же время, Игнат подчеркнул, что не следует ожидать, что "придут истребители и всё – победа".
Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что в стране не готовы принять истребители F-16.
Напомним, 24 января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила, что Киев может получить истребители уже в этом году.
20 января, 09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 КиевуЗападные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости