https://ukraina.ru/20240222/1053463092.html

Российская зона безопасности и американские ракеты

Российская зона безопасности и американские ракеты - 22.02.2024 Украина.ру

Российская зона безопасности и американские ракеты

Стоило Путину в очередном выступлении напомнить, что одной из гарантий, необходимых России, является демилитаризованная зона безопасности из-за пределов которой российская территория не может быть обстреляна ракетными и артиллерийскими системами, находящимися на вооружении сопредельных государств, как американцы тут же отреагировали.

2024-02-22T08:47

2024-02-22T08:47

2024-02-22T08:47

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Они сообщили, что всерьёз рассматривают возможность поставки на Украину версии ракет ATACMS, дальностью 500-550 километров.Тут же засуетились и немцы. Шольц, ранее напрочь отрицавший возможность поставок Украине ракет Taurus (аналогичной дальности) внезапно развернулся на 180 градусов. Руководство Германии, ранее заявлявшее, что данные поставки невозможны, так как могут спровоцировать прямое столкновение Германии с Россией, вдруг решило, что никакой опасности нет, а поставки ракет могут спасти Украину.Вообще-то, если так уж хотелось спасти Украину, надо было делать это на полгода раньше. Тогда, когда Зеленский только начинал ныть, что техника, боеприпасы и люди заканчиваются и Запад должен срочно увеличить поставки расходных материалов, чтобы Зеленский мог вооружить тех людей, которых наловит на Украине. Заодно, он хотел, чтобы из Европы ему выдали 2-3 миллиона уклонистов от мобилизации. Кстати, ракеты большой дальности (и самолёты, чтобы увеличить радиус поражения имеющимися ракетами и планирующими бомбами) Украина уже полтора года просит.Получи Киев людей и хоть какое-то оружие и боеприпасы полгода назад, он мог бы до сих пор продолжать реализацию стратегии удержания линии фронта за счёт неограниченного расхода пушечного мяса. Но уже в декабре стало ясно, что любая помощь Запада, даже если она будет оказана, опоздает. Украинские резервы исчерпаются раньше, чем у Киева появится возможность их как-то восполнить, следовательно, наиболее подготовленные части бессмысленно погибнут (или потеряют боеспособность), удерживая обречённый фронт. Там же будут израсходованы остатки боеприпасов, а немногочисленная уцелевшая техника исчерпает моторесурс, гоняя вдоль фронта по осенне-зимне-весенней целине в тщетной попытке заткнуть перманентно возникающие дыры.Даже если после этого Украина сможет набрать новых мобилизованных и получить от Запада достаточно оружия, моральный дух армии и общества уже будет сломлен, кадровый офицерский и сержантский состав выбит, вместе с опытными солдатами и брошенные в бой необстрелянные подразделения погибнут ещё более бессмысленно, чем их предшественники. Тем более, что ни Киев провести новый набор людей в достаточном количестве не в состоянии, ни Запад не может обеспечить его нужным количеством оружия и боеприпасов.Поражение Украины очевидно уже даже для непрофессионалов. Очевидно настолько, что на Западе обсуждают только его сроки, принципиально смирившись с его неизбежностью. И вот именно в этих условиях внезапно начинает реализовываться идея передачи Киеву относительно дальнобойных ракет, которые в лучшие времена, когда украинская армия ещё верила в свою победу и передача подобного оружия имела бы хотя бы теоретические шансы повлиять на ход боевых действий (но не на их исход – проигрыш Киева был неизбежен, но агонию можно было очень сильно затянуть) Запад передавать отказывался. Причём называются планируемые сроки передачи в пару месяцев – это на несколько месяцев быстрее, чем Запад готов передать F-16 обещанные Киеву год назад, обучение на которых уже несколько месяцев ведут украинские пилоты в количестве, достаточном для формирования одной-двух эскадрилий.По самолётам, которые теоретически можно использовать не только для ударов по российским тылам, но и для прикрытия фронтовых соединений от уничтожающих их ударов ВКС, Запад сместил сроки передачи на конец года, когда по его же расчётам Украина уже должна закончиться. А ракеты, которые никак не изменят ситуацию на фронте, ибо используются Украиной для террора против мирного населения, передать готовы уже в апреле-мае, когда ВСУ возможно ещё будут в состоянии оказывать какое-то сопротивление, хоть уже и гораздо западнее своих нынешних позиций.Бессмысленность передачи ракет с военной точки зрения, свидетельствует о том, что Запад желает простимулировать Киев именно к нанесению террористических ударов по целям в относительной глубине российской территории. Заявленная дальность ракет позволяет с нынешних украинских позиций под Черниговом доставать до Смоленска и Москвы.На что рассчитывает Запад, готовя такую очевидную провокацию?Во-первых, НАТОвские военные могут воспользоваться случаем, чтобы протестировать московскую систему ПРО. Она защищает столицу от ядерного удара, но никому не представлялась возможность на деле испытать её в работе. Между тем, при планировании ядерного нападения на Россию планирующим штабам необходимо относительно точно знать, сколько ракет достаточно для гарантированного прорыва системы ПРО. Иначе приходится расходовать ядерные заряды с запасом. Между тем их количество не бесконечно, а территория России слишком велика, чтобы накрыть её полностью залпом имеющихся в наличии боеголовок. Чтобы нанесённый ущерб был максимально велик, необходимо распределять их по целям экономно.Россия всегда была для США и НАТО вероятным противником №1. Ядерное нападение на неё планировалось неоднократно. Планы изменились с изменением военных технологий, но планирование никогда не прекращалось. Понятно, что сейчас, в эпоху крупнейшего со времён Второй мировой войны роста международной напряжённости, когда о грядущей войне против России на Западе уже говорят открыто, ядерное планирование также идёт и соответствующая информация НАТОвским штабам будет крайне важна.Во-вторых, США не собираются прекращать свою войну с Россией из-за разгрома какой-то Украины. Один из важных фронтов этой войны – психологический, предполагающий давление на российское население, попытку вызвать у него состояние страха, дискомфорта, желание прекратить военные действия любой ценой, чтобы от этого дискомфорта избавиться. Не то, чтобы на Западе надеялись на серьёзный успех на психологическом фронте в ближайшее время, но капля камень точит, а информационные и психологические операции не прекращаются никогда. Тем более они будут интенсифицированы в момент, когда Запад проигрывает битву за Украину и ничего не может оперативно противопоставить России на суще, на море, в воздухе и в космическом пространстве. Компенсацию можно искать только в информационном и психологическом пространствах. Так что любая военная, дипломатическая или экономическая операция Запада в ближайшие месяцы, кроме своей формальной нагрузки будет нести ещё и информационно-психологическую, причём не исключено, что именно последняя и будет основной.В-третьих, Запад рассчитывает на ответ России по целям на Украине. Цели для подобного удара как правило находятся в больших городах или рядом с ними. Киевский режим последние десять лет усиленно занимался тем, что любую потенциальную цель для ракетного удара пытался прятать не просто в большом городе, но вблизи спальных районов или непосредственно в них. Так что, при массированном ответном ракетном ударе России, Запад традиционно рассчитывает получить картинку жертв и разрушений, которую можно будет использовать для мобилизации своих союзников и своего населения, начинающего сомневаться в целесообразности войны с Россией. Ему надо показать пример "русского варварства", чтобы боялось и не возмущалось снижением уровня жизни.В-четвёртых, поскольку Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к конструктивным переговорам без дополнительных территориальных прирощений, но с демилитаризованной зоной безопасности вдоль своих границ, США опасаются, что на определённом этапе их киевские и европейские союзники перед лицом неизбежной масштабной военной катастрофы, могут сломаться и попытаться договориться с Россией на её условиях без США. Чтобы этого не произошло надо не столько даже подвигнуть киевский режим на откровенно террористические действия, после которых Москве будет с ним совершенно невместно договариваться (он и сейчас достаточно выпачкан в крови), надо сделать российские требования неприемлемыми как для Украины, так и для восточных европейцев.Граница зоны безопасности, способной защитить нынешнюю территорию России (с новыми регионами) от ударов ракет дальностью 500-550 км, должна проходить по западному рубежу Житомирской и Винницкой областей. Если же иметь в виду и территорию Белоруссии (входит в Союзное государство и на её территории размещено российское ядерное оружие), то зона безопасности охватит всю Украину.То есть, если даже в состав России не войдут дополнительные регионы, под российским военно-политическим контролем должна оказаться практически вся территория Украины. Для Польши это означает потерю защитного буфера, который она считает необходимым иметь между собой и Россией и возникновение коридора для свободного прохода российских войск к польской территории. Без американских гарантий и без американской поддержки, европейцы на столь значительные уступки России вряд ли пойдут. Они её слишком боятся.А значит, никаких переговоров без США не будет: сепаратный мир Европы с Россией исключён. Что и требовалось Вашингтону.

https://ukraina.ru/20240218/1053376767.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, ростислав ищенко, сша, украина, россия