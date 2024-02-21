https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html

Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дня

Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дня - 21.02.2024 Украина.ру

Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дня

В Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов

2024-02-21T04:45

2024-02-21T04:45

2024-02-21T04:45

интервью

всу

россия

сво

авдеевка

первая мировая война

артиллерия

авиабомбы

германия

франция

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руКогда в медийном пространстве в октябре обсуждалось начало Авдеевской операции, многие пришли к выводу, что это типичное сражение Первой мировой, когда надо продвинуться вперед, закрепиться, отбить контратаки и снова продвинуться вперед. Но потом мы увидели с российской стороны активное применение корректируемых авиабомб, FPV-дронов и точечные действия спецназа, которые привели к обрушению украинской обороны.- Кирилл, сколько с российской стороны в этой операции было элементов Первой мировой, а сколько – опыта, накопленного за два года СВО?- В Авдеевской операции было почти все в рамках Первой мировой войны. Можно проводить любые аналогии.Мне больше всего бросается в глаза конец Верденской битвы, когда осенью 1916 года французы перешли в наступление, довольно успешно продвинулись вперед по захваченной немцами в феврале территории и нанесли противнику очень серьезные потери. Это был качественный скачок для французской армии в плане тактики, количестве боеприпасов и артиллерии, подготовки пехоты и штабной работы.Французы перешли на новый уровень. Потом они пытались масштабировать этот опыт, хотя и не всегда удачно.В Авдеевке мы тоже имеем дело с масштабированием накопленного опыта двух лет СВО с ее успехами и неудачами. В данном случае мы провели работу над ошибками и масштабировали собственные предыдущие успехи.Для меня это очень отрадная картина. Надеюсь, что мы этот локальный опыт используем на большие объемы и большие форматы. Да, у этого будут свои риски. Но это делать надо.- Какие главные ошибки СВО нам удалось исправить в Авдеевке?- Мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы очень правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Мы применяли много корректируемых артиллерийских боеприпасов, авиабомб. Активно использовалась беспилотная авиация в самых разных видах. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Повторюсь, видеть такое отрадно.Я бы еще отметил скрытую переброску резервов и назначение на командование этой операцией генерала Мордвичева, который был совсем на другом направлении, а украинская разведка работала по Кузовлеву.- Никогда не угадаешь, в каком месте военачальник окажется успешнее...- Мой любимый пример – британский генерал Аленнби (лорд Иерусалимский), который до 1917 года воевал на Западном фронте с переменным успехов. Его сняли с Западного фронта из-за политических игр (надо было на кого-то вину свалить за неудачи) и отправили командовать фронтом в Палестину. В результате он стал последним христианским завоевателем Иерусалима, дошел до Дамаска и скушал Османскую империю. Если бы он остался на Западном фронте, вряд ли бы он вписал свое имя в историю таким количеством строчек. Он бы остался на уровне других командующих армий Первой мировой, о которых широкой публике ничего неизвестно.Франция в Первую мировую поменяла трех главнокомандующих. Британия поменяла двух главнокомандующих. Италия поменяла Кадорну только после шокирующего поражения при Капоретто (яркий пример того, как это делать не надо). У немцев вообще было три поколения командующих на фронте.На уровне ниже людей тоже перебрасывали с одного участка фронта на другое. Были свои любимцы и герои. Были те, кого сильно-сильно не любили. Например, у французской армии был генерал Манжен. Он считался ценным кадром только потому, что не боялся никаких цифр потерь. Он считал, что если дали приказ бросить в бой 10 дивизий, то его надо выполнять, вне зависимости от соотношения потерь и достигнутых успехов.Поэтому такие неожиданные переводы совершенно нормальны и естественны. Хуже всего, когда в воюющей армии совсем нет никаких перемещений и все сидят на своих местах от начала до конца.- А то, что ВСУ поменяли Залужного на Сырского с большим скандалом?- Это похоже на смену генерала Жоффра на генерала Нивеля во Франции.Жоффр был человеком, который спас Францию в 1914 году, но не блеснул ни в 1915, ни в 1916 году. При этом Жоффр не умел общаться с политиками. Он им не говорил никаких приятностей и оптимистичных прогнозов не делал. Это был сухой человек с собственным пониманием мира.А Нивель с политиками здорово общался. Он любил давать оптимистичные прогнозы о том, что победа будет достигнута одним решительным ударом через год. В результате неудобного Жоффра сменили на удобного Нивеля. При этом у Нивеля были определенные успехи. Нельзя сказать, что его поставили руководить армией просто так.В случае с Украиной произошло нечто похожее. Человека, который говорил не очень удобные фразы и не очень сходился с политическим руководством, поменяли на того, кто более покладистый и им подходит.С другой стороны, есть пример Британии. Британское руководство страшно не любило Хейга. Особенно его не любил сменивший Асквита премьер-министр Ллойд Джордж. Но у него за всю войну так и не хватило политической воли снять Хейга. Он понимал, что снятие Хейга вызовет страшный политический кризис, поскольку за Хейгом уйдет глава Имперского генштаба и посыплется вся система. Хейга оставили, чтобы не раскачивать лодку.Так что в случае с Украиной господа, которые сидят в Киеве, почувствовали, что им можно рискнуть. Посмотрим, оправдается ли их риск.- Вернемся к теме вооружений. Мы в Авдеевке массированно применяли ФАБы. Означает ли это, что у нас наконец появилось господство в воздухе?- Военные теоретики больше ста лет спорят о том, что такое господство в воздухе. Иногда даже доходит до радикализма. Мол, если мы заметили хотя бы один вражеский самолет, то наше господство в воздухе не абсолютное. А если наш самолет не может пролететь там, где стоит вражеский ЗРК, то у нас господства в воздухе нет совсем.Я считаю, что наше господство в воздухе было очевидным еще с первого дня СВО. Оно продолжает оставаться таким по сей день. Просто отечественные ВВС почти не занимались теми же управляемыми авиабомбами. Хотя у американцев они появились еще в 1970-е годы, а их технология лежит еще в полувековой давности.Короче говоря, в случае с Авдеевкой мы начали исправлять ошибки, которые допустили еще в предвоенные годы. Меня только радует, что если в 2023 году мы за сутки применяли единицы корректируемых бомб, то теперь мы их применяем до сотни.- Вы в прошлый раз говорили, что началом конца германской армии в Первую мировую стали события Стодневного наступления союзников, когда они продвинулись на 20 километров и взяли много пленных. В случае с Авдеевкой наше продвижение составило 9 километров. Можно ли, исходя из этого километража сказать, что эта операция стала началом конца ВСУ?- Важное уточнение. Тогда союзники продвинулись на 20 километров за двое-трое суток.Плюс, ситуация в Авдеевке немного специфическая. Там уже был мешок. Если мерять наше продвижение по линеечке, то там все 15 километров нарисуются. Так что счет по километражу не всегда уместен.Для меня развал ВСУ станет очевидным в тот момент, когда они не смогут закрепиться на следующем рубеже, а наше продвижение составит не 8 километров за три дня, а 20 километров за три дня. Когда мы увидим колонны сдающихся пленных. Когда мы увидим явные провалы в системе управления противника.Да, в Авдеевке мы одержали серьезную и крупную победу. Но пока развивать наступление из этого взятого мешка, откуда ВСУ с потерями удалось убежать, мы пока не можем. И говорить о развале противника я бы не стал.- На Авдеевском направлении мы пока больше не наступаем, зато на Запорожском фронте наше продвижение составило 2 километра, хоть и не без потерь.- Я к таким публикациям отношусь скептически. Посмотрим, подтвердится ли эта информация и к чему она приведет. Если продвижение было – слава богу. Если не было – надо смотреть почему.- ВСУ в целом будут менять свою стратегию боевых действий? Или будут действовать примерно так же?- ВСУ будут действовать так же, как и сейчас.Для радикальной смены стратегии боевых действий нужно радикальное политическое решение. А радикального политического решения в Киеве не будет.Да, Запад иногда требует от Украины разменять территорию на время и силы русских. Но ВСУ не могут просто так отступать. Это противоречит всему, что говорит киевская политическая элита. Ее позиция по-прежнему звучит примерно так: "Мы держимся, победа будет за нами, просто дайте нам икс оружия и игрек денег". А если ВСУ покатятся на Запад, говорить это будет сложнее.В 2023 году стало очевидно, что всей военной стратегией киевского решения руководят исключительно политические соображения.Поэтому ожидать смены стратегии ВСУ я бы не стал. Просто потому, что киевские политики не только сидят на своих местах, но и укрепили свою власть. Зачем им что-то менять? Их все устраивает.- А если Запад начнет активнее давать деньги и оружие Украине в случае наших резких успехов?- Об этом спорят сами западники.Кто-то говорит, что они физически не могут дать Украине больше того, чем они дали сейчас. Мол, мы ради Киева уже выгребаем у себя то, что можем заменить только к 2030 году. Плюс, там есть мнение, что военное поражение может прочистить мозги украинскому руководству, которое по-прежнему настаивает на границах 1991 года и капитуляции Москвы.Так что я пока не могу ответить, какой из этих сценариев более вероятен.- Говорят, что сейчас основное преимущество ВС РФ состоит не в ФАБах и в людях, а в наличии резервов. Так ли это?- Еще Наполеон говорил, что в войне побеждают большие батальоны.Понятное дело, что у нас в 2022 году не хватало сил на захват даже половины украинской территории. Российская группировка тогда оценивалась максимум в 250 тысяч человек. Учитывая, что ВСУ активно сопротивлялись, это была капля в море. У противника было двукратное преимущество.Сейчас мы все равно в меньшинстве (если считать по самой зоне боевых действий и тылам). Украинская армия упорно держит свою численность между 900 тысяч и миллионом. Российская группировка же оценивается в 500-600 тысяч человек. Так что говорить о нашем преимуществе в людях нельзя.Зато у нас есть преимущество над самими собой по сравнению с тем, какими мы были два года назад. Это сказывается на ходе боевых действий. Мы можем подкрепить наше огневое превосходство количеством людей на земле, которые по-прежнему решают исход сражений.Что касается ВСУ, то они не стесняются говорить о своих проблемах на всех углах. Не хватает людей, снарядов и техники. Но это было ожидаемо, учитывая, как они вели боевые действия. Если вы по-глупому теряете материальные ресурсы и людей, почему вы ожидаете, что вам что-то бесплатно выдадут?Собственные возможности Киева тоже сокращаются. Я часто слышу замечательные истории, что мобилизационный потенциал Украины оценивается в 8 миллионов человек, которые как японские самураи с бамбуковыми палками готовы кидаться в банзай-атаки. И где это? Сами украинцы публикуют не менее замечательные ролики с забегом военкоматчиков, от которых мужики по крышам гаражей убегают.Так что ничего хорошего Киев не ждет.- Авдеевка станет нашим последним крупным территориальным приобретением до того момента, как фронт застынет надолго? Или будет что-то еще?- Я бы поставил на то, что к следующему интервью у нас будет еще что-то крупное. Авдеевка – это лишь один этап большого плана. Надеюсь, нам будет, что обсудить.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, авдеевка, первая мировая война, артиллерия, авиабомбы, германия, франция, запад