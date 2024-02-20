Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Во вторник, 20 февраля, окончательно завершена зачистка Авдеевки. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России"
"Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: "Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям – будем дальше отодвигать (прим. ред. - противника)", – цитирует Жогу РИА Новости.
Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что часть военнослужащих украинской армии продолжает скрываться в подвалах Авдеевского коксохимического завода.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.