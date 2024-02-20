Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
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Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки
Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки
Во вторник, 20 февраля, окончательно завершена зачистка Авдеевки. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России"
2024-02-20T18:16
2024-02-20T18:16
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Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что часть военнослужащих украинской армии продолжает скрываться в подвалах Авдеевского коксохимического завода.Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
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новости, авдеевка, донбасс, днр, артем жога, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Авдеевка, Донбасс, ДНР, Артем Жога, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки

18:16 20.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Во вторник, 20 февраля, окончательно завершена зачистка Авдеевки. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России"

"Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: "Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям будем дальше отодвигать (прим. ред. - противника)", – цитирует Жогу РИА Новости.

Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что часть военнослужащих украинской армии продолжает скрываться в подвалах Авдеевского коксохимического завода.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
сын Сырского
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Приёмный сын нового главкома ВСУ поприветствовал освобождение АвдеевкиПриёмный сын нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван поздравил Россию со взятием под контроль Авдеевки. Об этом сообщают "Известия", прилагая соответствующее видео
 
НовостиАвдеевкаДонбассДНРАртем ЖогаСВОСпецоперацияВСУВС РФ
 
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