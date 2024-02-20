https://ukraina.ru/20240220/1053429390.html

Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки

Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру

Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки

Во вторник, 20 февраля, окончательно завершена зачистка Авдеевки. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России"

2024-02-20T18:16

2024-02-20T18:16

2024-02-20T18:16

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Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что часть военнослужащих украинской армии продолжает скрываться в подвалах Авдеевского коксохимического завода.Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.

https://ukraina.ru/20240220/1053427455.html

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новости, авдеевка, донбасс, днр, артем жога, сво, спецоперация, всу, вс рф