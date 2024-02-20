Оставшиеся ВСУшники в Авдеевке скрываются на территории завода – Гагин
© РИА Новости
© РИА Новости
В катакомбах Авдеевского коксохимического завода скрывается некоторое количество военнослужащих украинкой армии. Градообразующее предприятие повторяет судьбу мариупольской "Азовстали", сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости
По его словам, точное количество боевиков пока неизвестно, так как Авдеевский коксохим – это предприятие советского образца, где множество подземных коммуникаций.
Хаотично отступая из Авдеевки, ВСУ оставили технику натовского производства, которую сейчас обследуют специалисты, добавил Гагин. В самом городе большая часть зданий повреждена или заминирована.
"Полное разминирование города, для того чтобы начать как-то восстанавливать его, может занять несколько месяцев", – сказал эксперт.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В тот же день в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
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