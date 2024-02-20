Оставшиеся ВСУшники в Авдеевке скрываются на территории завода – Гагин

Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки У Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. В основном там были силы 110-й механизированной бригады противника. Их было недостаточно, чтобы оборонять весь город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный