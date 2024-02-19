https://ukraina.ru/20240219/1053401532.html
Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля
Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру
Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля
Украина.ру, 19.02.2024
2024-02-19T18:02
2024-02-19T18:02
2024-02-19T18:02
эксклюзив
всу
павлоград
валерий залужный
владимир зеленский
украина
запад
вс рф
авдеевка
купянск
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"Запад реально испугался"Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.При освобождении Авдеевки в город, разумеется, заходили наши штурмовые подразделения, но при этом российские войска сковывали [противника] "клещами" с юга и севера, поясняет председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась, отмечает эксперт.Он также ответил на вопрос, как не дать ВСУ закрепиться на новых рубежах обороны."Разумеется, у наших наступающих войск стоит задача от верховного командования не дать противнику закрепиться. Для этого будет применено огневое воздействие средствами РСЗО, ствольной и реактивной артиллериями.Естественно, ВКС будет работать. Для этого у нас есть ФАБ с модулем планирования — замечательное оружие, которое разносит даже крепкую, бетонированную фортификацию. Мы это видели на примере той же Авдеевки.То есть средств для поражения противника (который хочет перейти к обороне, а мы ему этого не должны дать) у нас предостаточно. У ВСУ такого количества средств нет в связи с паузой в поставках вооружений, которую взяли США", – сообщил Шкурлатов.Эксперт прогнозирует, что освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, поскольку "они сейчас реально испугались"."Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму", – сказал Шкурлатов.ВСУ пока держатсяПри освобождении Авдеевки нашими войсками применялся комплексный авиационный артиллерийский налет, объясняет военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами.Он напомнил, что боевики "Азова"* (члены организации, запрещённой в РФ) публиковали видео из подвалов Коксохимического завода, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели гуськом. Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые прошли не один день боевых действий."Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки.За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам", – сообщил Орлов.В целом, считает он, ВСУ сейчас перешли к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы. Эта стратегия позволяет киевскому режиму худо-бедно держаться, но и у нас пока нет политической задачи перейти в масштабное наступление."Сейчас наши войска улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Наши части вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку везде наши продвинулись на 600-900 метров, а под Авдеевкой продвижение составило более пяти километров", – заявил эксперт.Цель – ПавлоградСейчас основная задача российских войск – дойти до Павлограда, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива.Для этого, продолжает Самойлов, нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье.Таким образом, будем двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано, отмечает эксперт."ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора.Первый фактор – психическая атака Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил Залужного.Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства в огромных количествах воровали", – рассказал Самойлов.По его словам, сегодняшняя ситуация для нас – крайне выгодна."Мы делаем то, что должны. Мы воспользовались сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи, поэтому мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Тактический уровень мы потихонечку переходим", – отметил политолог.
https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html
https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html
https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html
павлоград
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, всу, павлоград, валерий залужный, владимир зеленский, украина, запад, вс рф, авдеевка, купянск, владимир путин, сергей шойгу
"Запад реально испугался"
Министр обороны России Сергей Шойгу
17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина
о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.
При освобождении Авдеевки в город, разумеется, заходили наши штурмовые подразделения, но при этом российские войска сковывали [противника] "клещами" с юга и севера, поясняет председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась, отмечает эксперт.
Он также ответил на вопрос, как не дать ВСУ закрепиться на новых рубежах обороны.
"Разумеется, у наших наступающих войск стоит задача от верховного командования не дать противнику закрепиться. Для этого будет применено огневое воздействие средствами РСЗО, ствольной и реактивной артиллериями.
Естественно, ВКС будет работать. Для этого у нас есть ФАБ с модулем планирования — замечательное оружие, которое разносит даже крепкую, бетонированную фортификацию. Мы это видели на примере той же Авдеевки.
То есть средств для поражения противника (который хочет перейти к обороне, а мы ему этого не должны дать) у нас предостаточно. У ВСУ такого количества средств нет в связи с паузой в поставках вооружений, которую взяли США", – сообщил Шкурлатов.
Эксперт прогнозирует, что освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, поскольку "они сейчас реально испугались".
"Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму", – сказал Шкурлатов.
При освобождении Авдеевки нашими войсками применялся комплексный авиационный артиллерийский налет, объясняет военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами.
Он напомнил, что боевики "Азова"* (члены организации, запрещённой в РФ) публиковали видео из подвалов Коксохимического завода, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели гуськом. Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые прошли не один день боевых действий.
"Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки.
За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам", – сообщил Орлов.
В целом, считает он, ВСУ сейчас перешли к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы. Эта стратегия позволяет киевскому режиму худо-бедно держаться, но и у нас пока нет политической задачи перейти в масштабное наступление.
"Сейчас наши войска улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Наши части вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку везде наши продвинулись на 600-900 метров, а под Авдеевкой продвижение составило более пяти километров", – заявил эксперт.
Сейчас основная задача российских войск – дойти до Павлограда, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива.
Для этого, продолжает Самойлов, нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье.
Таким образом, будем двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано, отмечает эксперт.
"ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора.
Первый фактор – психическая атака Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил Залужного.
Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства в огромных количествах воровали", – рассказал Самойлов.
По его словам, сегодняшняя ситуация для нас – крайне выгодна.
"Мы делаем то, что должны. Мы воспользовались сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи, поэтому мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Тактический уровень мы потихонечку переходим", – отметил политолог.