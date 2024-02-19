https://ukraina.ru/20240219/1053401532.html

Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля

Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру

Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля

Украина.ру, 19.02.2024

2024-02-19T18:02

2024-02-19T18:02

2024-02-19T18:02

эксклюзив

всу

павлоград

валерий залужный

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вс рф

авдеевка

купянск

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"Запад реально испугался"Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.При освобождении Авдеевки в город, разумеется, заходили наши штурмовые подразделения, но при этом российские войска сковывали [противника] "клещами" с юга и севера, поясняет председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась, отмечает эксперт.Он также ответил на вопрос, как не дать ВСУ закрепиться на новых рубежах обороны."Разумеется, у наших наступающих войск стоит задача от верховного командования не дать противнику закрепиться. Для этого будет применено огневое воздействие средствами РСЗО, ствольной и реактивной артиллериями.Естественно, ВКС будет работать. Для этого у нас есть ФАБ с модулем планирования — замечательное оружие, которое разносит даже крепкую, бетонированную фортификацию. Мы это видели на примере той же Авдеевки.То есть средств для поражения противника (который хочет перейти к обороне, а мы ему этого не должны дать) у нас предостаточно. У ВСУ такого количества средств нет в связи с паузой в поставках вооружений, которую взяли США", – сообщил Шкурлатов.Эксперт прогнозирует, что освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, поскольку "они сейчас реально испугались"."Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму", – сказал Шкурлатов.ВСУ пока держатсяПри освобождении Авдеевки нашими войсками применялся комплексный авиационный артиллерийский налет, объясняет военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами.Он напомнил, что боевики "Азова"* (члены организации, запрещённой в РФ) публиковали видео из подвалов Коксохимического завода, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели гуськом. Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые прошли не один день боевых действий."Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки.За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам", – сообщил Орлов.В целом, считает он, ВСУ сейчас перешли к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы. Эта стратегия позволяет киевскому режиму худо-бедно держаться, но и у нас пока нет политической задачи перейти в масштабное наступление."Сейчас наши войска улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Наши части вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку везде наши продвинулись на 600-900 метров, а под Авдеевкой продвижение составило более пяти километров", – заявил эксперт.Цель – ПавлоградСейчас основная задача российских войск – дойти до Павлограда, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива.Для этого, продолжает Самойлов, нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье.Таким образом, будем двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано, отмечает эксперт."ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора.Первый фактор – психическая атака Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил Залужного.Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства в огромных количествах воровали", – рассказал Самойлов.По его словам, сегодняшняя ситуация для нас – крайне выгодна."Мы делаем то, что должны. Мы воспользовались сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи, поэтому мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Тактический уровень мы потихонечку переходим", – отметил политолог.

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, всу, павлоград, валерий залужный, владимир зеленский, украина, запад, вс рф, авдеевка, купянск, владимир путин, сергей шойгу