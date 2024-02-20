Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты - 20.02.2024 Украина.ру
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Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты
Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты - 20.02.2024 Украина.ру
Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты
Во вторник, 20 февраля, Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и восьми миллионов – Молдавии на гуманитарные проекты. Соответствующее заявление появилось на сайте ЕК
2024-02-20T17:51
2024-02-20T17:51
новости
украина
молдавия
гуманитарная помощь
евросоюз
еврокомиссия
финансирование
сво
боевые действия
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Отмечается, что эти средства потратят на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, образованию и здравоохранению. В Молдавии деньги используют для защиты наиболее уязвимых слоёв населения.Всего сумма выделенных средств на гуманитарные программы населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает 926 миллионов евро, приводит данные Еврокомиссия. При этом, Киев за всё время получил 926 миллионов евро, а Кишенёв – всего 66. Ранее сообщалось, что Япония выделит Украине финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. До конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов.
https://ukraina.ru/20240129/1052961096.html
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новости, украина, молдавия, гуманитарная помощь, евросоюз, еврокомиссия, финансирование, сво, боевые действия
Новости, Украина, Молдавия, гуманитарная помощь, Евросоюз, Еврокомиссия, финансирование, СВО, боевые действия

Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты

17:51 20.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Во вторник, 20 февраля, Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и восьми миллионов – Молдавии на гуманитарные проекты. Соответствующее заявление появилось на сайте ЕК
"Из 83 миллионов евро гуманитарного финансирования: 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты на Украине... 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии", – сказано в сообщении.
Отмечается, что эти средства потратят на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, образованию и здравоохранению.
В Молдавии деньги используют для защиты наиболее уязвимых слоёв населения.
Всего сумма выделенных средств на гуманитарные программы населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает 926 миллионов евро, приводит данные Еврокомиссия. При этом, Киев за всё время получил 926 миллионов евро, а Кишенёв – всего 66.
Ранее сообщалось, что Япония выделит Украине финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. До конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов.
деньги евро купюры
29 января, 14:32
"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуруЕвропейская комиссия настаивает на том, что Украина якобы добивается "прогресса" в области свободы слова, несмотря на ее плохую репутацию с точки зрения коррупции и цензуры, передает 29 января brusselssignal.eu
 
НовостиУкраинаМолдавиягуманитарная помощьЕвросоюзЕврокомиссияфинансированиеСВОбоевые действия
 
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