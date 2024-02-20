Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты

"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру

Европейская комиссия настаивает на том, что Украина якобы добивается "прогресса" в области свободы слова, несмотря на ее плохую репутацию с точки зрения коррупции и цензуры, передает 29 января brusselssignal.eu