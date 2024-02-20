Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты
Во вторник, 20 февраля, Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и восьми миллионов – Молдавии на гуманитарные проекты. Соответствующее заявление появилось на сайте ЕК
"Из 83 миллионов евро гуманитарного финансирования: 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты на Украине... 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии", – сказано в сообщении.
Отмечается, что эти средства потратят на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, образованию и здравоохранению.
В Молдавии деньги используют для защиты наиболее уязвимых слоёв населения.
Всего сумма выделенных средств на гуманитарные программы населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает 926 миллионов евро, приводит данные Еврокомиссия. При этом, Киев за всё время получил 926 миллионов евро, а Кишенёв – всего 66.
Ранее сообщалось, что Япония выделит Украине финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. До конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов.
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